মাওবাদী নেতা সব্যসাচী গোস্বামী ওৰফে কিশোৰ দাৰ সন্ধান দিওতালৈ ১০ লাখ টকাৰ পুৰস্কাৰ ঘোষণা কৰিছে নিয়াই । চি পি আই (মাওবাদী)ৰ ৰাজ্যিক কমিটীৰ সদস্য আছিল সব্যসাচী গোস্বামী ।

শক্তি বিভাগক নতুন গতি প্ৰদানৰ পাছত এইবাৰ মন্ত্ৰী বিমল বড়াক উদ্যোগ, বাণিজ্য আৰু ৰাজহুৱা প্ৰতিষ্ঠান বিভাগৰ গুৰু দায়িত্ব দিয়া হৈছে । নতুন মন্ত্ৰী নন্দিতা গাৰ্লোচাক দিয়া হ'ল গতিশীল শক্তি বিভাগৰ দায়িত্ব । ২০২১-২২ বিত্তীয় বৰ্ষত ৩০০ কোটি টকাৰ লাভ অৰ্জনেৰে লাভজনক প্ৰতিষ্ঠানত পৰিণত অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী । ১,২০০ মেগাৱাট বিদ্যুৎ উৎপাদনৰ বাবে নীতি প্ৰস্তুত ।

শুকুৰবাৰে কাজিৰঙাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই স্থাপন কৰিছে বেৰিকেড ৷ লগতে সক্ৰিয় কৰিছে এনিমেল চেনচৰ কেমেৰা (Hitech Sensor Cameras to Monitor Speed Limit in Kaziranga) । বানপানীৰ সময়ত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথচোৱাৰে চাৰিচকীয়া বাহনেৰে অহা-যোৱা কৰোতে যাতে কোনো কাৰণতে বন্যপ্ৰাণী যান-বাহনৰ খুন্দাত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা মৃত্যু মুখত নপৰে, তাৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা হৈছে এই ব্যৱস্থা ৷

অৰুণাচল প্ৰদেশৰ লিকাবালিত হিজি নদীৰ ওপৰত থকা এখন দীঘলীয়া ওলোমা দলং নৈৰ প্ৰবল সোঁতে উটুৱাই নিয়ে (Hanging bridge broke by massive wave in river Hiji) ।

নগাঁও আৰক্ষীৰ এক বৃহৎ সফলতা । আৰক্ষীৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্ত্ৰাস চলাই থকা এটা কুখ্যাত ডকাইত (Nagaon police arrested dacoit)। গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি বৃহস্পতিবাৰে নিশা কচুৱাৰ চাংখোলাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দিলদাৰ হুছেইন নামৰ কুখ্যাত ডকাইতটোক । ডকাইতটোৰ পৰা আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে পাঁচ জাই সজীৱ গুলীৰ লগতে এটা পিষ্টল আৰু এখন তৰোৱাল । জানিব পৰা মতে দিলবাৰ হুছেইনে ইয়াৰপূৰ্বেও ডকাইতি গোচৰত জেললৈ গৈছিল । সম্প্ৰতি নগাঁৱৰ কচুৱা আৰক্ষীয়ে অধিক তথ্য বাবে ডকাইতটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ।

নগাঁৱৰ বৈদ্যুতিন আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত কৰ্মৰত সাংবাদিক সকলক লৈ নগাঁও ডিজিটেল এণ্ড ইলেকট্ৰনিক মিডিয়া এছ'চিয়েছন গঠন । নগাঁও জিলাৰ বৈদ্যুতিন আৰু ডিজিটেল মাধ্যমত কৰ্মৰত সাংবাদিক সকলক লৈ শীঘ্ৰেই নগাঁৱত এখন অভিৱৰ্তন অনুস্থিত কৰাৰ বাবেও আজি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি ধৰাবন্ধা নীতি নহয় (National education policy 2020)। এইক্ষেত্ৰত মহাবিদ্যালয় সমূহে নিম্ন পৰ্যায়ৰ বিদ্যালয়সমূহৰ লগত সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰিব লাগিব । বিদ্যালয়সমূহে দৃষ্টিভংগী সলনি কৰিলেহে প্ৰকৃত মানৱ সম্পদ গঢ়ি তুলিব পাৰিব । দিখৌমুখত এই মন্তব্য শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ (Ranoj Pegu on national education policy) ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে মাইক্ৰ'ফাইনেন্সৰ প্ৰসংগত পুনৰ প্ৰতিবাদত নামিল লখিমপুৰৰ শতাধিক মহিলা(Protest against microfinance company in Lakhimpur) ৷ লখিমপুৰত নৰ্থ ইষ্ট স্মল ফাইনেন্সৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিল জাগৃত নাৰী শক্তি সমিতি ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব নোৱাৰে এনচিপিৰ নেতা তথা মন্ত্ৰী নৱাব মালিকে (Nawab Malik not allowed to vote in Rajya Sabha election)। কাৰাগাৰত থকা নেতাগৰাকীয়ে ভোটদানৰ বাবে অনুমতি বিচাৰিছিল যদিও আদালতে জামিন প্ৰদান নকৰিলে নেতাগৰাকীক । শিৱসেনাৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী সঞ্জয় পাৱাৰক নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে শাসকীয় দলৰ অংশীদাৰ দলৰ ভোট অতি প্ৰয়োজন ।

পেৰা-শ্বুটিং বিশ্বকাপত মিক্সডত ৫০ মিটাৰ পিষ্টল এছ এইচ ১ শাখাত মনীষ নৰৱাল-সিংৰাজ আধানাৰ ৰূপৰ পদক অৰ্জন ৷ ইতিমধ্য়ে ভাৰতৰ মনীষ-ৰুবিনাই পি৬-১০মিটাৰ এয়াৰ পিষ্টল মিক্সড শাখাত অৰ্জন কৰিছে সোণৰ পদক (Para Shooting WC 2022)। লগতে ভংগ কৰিলে 20 বছৰীয়া শ্বুটাৰৰ 249.6 ৰ বিশ্ব অভিলেখ স্ক'ৰ ।