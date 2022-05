অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদৰ দ্বাৰা আয়োজিত অসম উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ পৰীক্ষা স্থগিত (Assam Higher Secondary first year exam postponed)৷ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে সম্প্ৰতি পৰৱৰ্তী তাৰিখ ঘোষণা নোহোৱালৈকে স্থগিত ৰখা হৈছে এই পৰীক্ষা ৷

নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অসমৰ তত্ত্বাৱধায়ক জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ উপস্থিতিত ৰাজীৱ ভৱনত গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক (Congress meeting at Rajiv Bhavan)। বৈঠকত দলৰ কেইবাজনো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ নেতাৰ অংশগ্ৰহণ । বৈঠকত দলৰ বিভিন্ন দিশৰ লগতে আভ্যন্তৰীণ বাদ-বিসম্বাদ সন্দৰ্ভত আলোচনা ।

'পৰাগ কুমাৰ দাস সাংবাদিকতা বঁটা ২০২২' (Parag Kumar Das journalism award ) প্ৰদান বিশিষ্ট সাংবাদিক প্ৰশান্ত ৰাজগুৰুক ।

প্ৰযুক্তিৰ দিশত আৰু এখোজ আগবাঢ়িল ভাৰত । ভাৰতত মুকলি দেশৰ প্ৰথমখন 5G টেষ্টবেড (First 5G testbed launched in India)। ভাৰতীয় টেলিকম নিয়ামক প্ৰাধিকৰণৰ (TRAI) ৰূপালী জয়ন্তীত ভাগ লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মুকলি কৰিলে এই 5G টেষ্টবেড । এতিয়াৰে পৰা দেশৰ ষ্টাৰ্টআপ আৰু অন্যান্য উদ্যোগসমূহে 5G নেটৱৰ্ক স্থাপনৰ বাবে তেওঁলোকৰ সামগ্ৰীৰ পৰীক্ষা আৰু বৈধতা সুনিশ্চিত কৰিবলৈ বিদেশলৈ যাব নালাগে ।

ৰাজস্থানৰ কোটা চহৰৰ এখন চৰকাৰী হাস্পতালত আজৱ কাণ্ড । আইচিইউত ভৰ্তি হৈ থকা এগৰাকী মহিলাৰ চকু কুটিলে নিগনিয়ে (Rat bites patient in MBS Hospital at Kota)। হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষৰ দায়িত্বজ্ঞানহীনতাক লৈ বিভিন্ন প্ৰশ্নৰ উদয় হৈছে ।

নিৰ্বাচন আয়োগে ঘোষণা কৰা মতে অহা ৮ জুনত অনুষ্ঠিত হ'ব কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচন (KAAC Election 2022)। নিৰ্বাচনক লৈ প্ৰশাসনে তৎপৰতা আৰম্ভ কৰিছে । ইয়াৰ মাজতে শেহতীয়া শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰা বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ একাংশ নেতাও প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হৈ থিয় দিছে (Former militant leader demands ticket) ।

লখিমপুৰত ক্ৰমাৎ মৰণফান্দলৈ পৰিণত হৈছে 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৷ পূৰ্বে স্থানীয় ৰাইজে কেইবাবাৰো বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণ তথা স্থানীয় প্ৰশাসনক এই বিষয়ে অৱগত কৰি পথটো মেৰামতিৰ দাবী জনায় ৷ অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজৰ ধৈৰ্যৰ বান্ধ ছিঙি যোৱাত ৰাজপথলৈ আহি মঙলবাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ(Demanding repair fifteen number national highway) ৷

বৃহত্তৰ ডিব্ৰুগড় প্ৰেছ ক্লাবৰ উদ্যোগত জাতীয় শ্বহীদ সাংবাদিক পৰাগ কুমাৰ দাসৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান (Tributes to Parag Kumar Das) ৷

ডুলু চাহ বাগিচাৰ ২৫০০ বিঘা ভূমি উচ্ছেদ কৰি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানবন্দৰ স্থাপনৰ যো-জাক লৈ জাঙুৰ খাই উঠিছে সদৌ আদিবাসী ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্তি বাহিনী (আলনা)ৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটটো । বিমানবন্দৰ স্থাপন কৰিবলৈ গৈ হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী চাহ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰে আলনাৰ যুদ্ধ বিৰতি গোটে ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ কঠোৰ স্থিতি(Police against Drugs) । অবিৰত অভিযান ড্ৰাগছ সাম্ৰাজ্য উচন কৰিবলৈ । ইয়াৰ মাজতে ন ন কৌশলৰে ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে চলাই গৈছে ড্ৰাগছৰ বেহা । বিহপুৰীয়াত ড্ৰাগছসহ গ্ৰেপ্তাৰ দুজনক(Police arrested two drugs padler with drugs) ।