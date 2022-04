দীৰ্ঘদিন ধৰি বড়োভূমিত সন্ত্ৰাসবাদী কাৰ্যকলাপ চলাই থকা দুই NLFB (National Liberation Front of Bodoland) কেডাৰক আজি গ্ৰেপ্তাৰ কৰে বাক্সা আৰক্ষীয়ে।

২০ বছৰৰ ভিতৰত 'দা কাশ্মীৰ ফাইলছ' ছবিখনৰ দৰে দা অসম ফাইলছ ছবি নিৰ্মাণ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব । এতিয়া, ডিএনএ পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা এনআৰচিৰ উন্নীতকৰণৰ কাম কৰিব লাগে (Deportation of Muslim Bangladeshis based on DNA test) ৷ এই মন্তব্য, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিন্দু পৰিষদৰ সভাপতি প্ৰবীণ তোগাড়ীয়াৰ ৷

গোৱালপাৰাৰ লক্ষীপুৰ থানাৰ নৱনিৰ্মিত ভৱনটো আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি(New building of Lakhipur police station inugurated by DGP) কৰা হয় সোমবাৰে ৷ এই ভৱনটো উদ্বোধন কৰে অসম আৰক্ষীৰ সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰজ্যোতি মহন্তই ।

ৰঙালীক আদৰাৰ বাবে ব্যস্ততাৰ অন্ত নোহোৱা হৈছে প্ৰতিজন অসমীয়াৰ (Rangali Bihu celebration in Assam)৷ দুটা বছৰৰ অন্তত মুক্তমনে বিহুটি উদযাপনৰ সুবিধা পাই সাতখন-আঠখন হৈছে অসমীয়াৰ মন-প্ৰাণ ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন শেষ হ'ল । বিজেপিয়ে দুয়োজন বিজয়ী প্ৰাৰ্থীক গামোচা পিন্ধাই অভিনন্দনো জনালে । কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পাৰ্শ্চক্ৰিয়া এতিয়াও মাৰ যোৱা নাই কংগ্ৰেছৰ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত ৷

প্ৰতিদিনে বিপদসংকুল পৰিস্থিতিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিছে ডিমা হাছাওৰ লাংটিংবাসীয়ে । ৰে'লৰ লাইনত থকা ডবাৰ তলেৰে পাৰ হ'ব লাগে ষ্টেচন (Locals of Langting pass through a dangerous situation on the railway line) । আজিও স্থাপন নহ’ল উৰণীয়া সেঁতু ।

মঙলবাৰেও বাঢ়িল ইন্ধনৰ মূল্য (Fuel price hike) । যোৱা ১৩ দিন ধৰি একেৰাহে বাঢ়ি আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । মঙলবাৰে পুনৰ ৮০ পইচাকৈ প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ'ল-ডিজেলত মূল্য বৃদ্ধি হয় । ২ সপ্তাহত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰ’ল-ডিজেলত মুঠ বৃদ্ধি হ'ল ৯.২০ টকা ।

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰংকুটৰ লৰিনথেপিত উপস্থিত হ'ব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi to visit Karbi Anglong) ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্বি আংলং আগমণকলৈ কাৰ্বি পৰিষদ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ ব্যাপক তৎপৰতা ৷ তিনিদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে কাৰ্বি আংলঙত উপস্থিত হ'ব ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত নতুনকৈ ১৮ খন সৈনিক স্কুলৰ অনুমোদন গৃহীত ৷ ইয়াৰে ভিতৰত অসমত নতুনকৈ হ'ব ৪ খনকৈ সৈনিক স্কুল ৷ ৰাজ্যসভাত লিখিতভাৱে এই কথা উল্লেখ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী অজয় ভাটৰ(Union minister of state for defence Ajay Bhatt) ৷

সম্পূৰ্ণ এসপ্তাহ পলায়ণ কৰি থকাৰ পিচত অৱশেষত আৰক্ষীৰ জালত পৰিল অভিযুক্ত প্ৰধান শিক্ষক পৰেশ ডেকা । শিক্ষকতাৰ দৰে পৱিত্ৰ বৃত্তিক কালিমা সনাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰেশ ডেকাক অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Headmaster accused of student abuse) ।