আজি 20 মাৰ্চ ৷ অৰ্থাৎ বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস ৷ বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱসৰ উদ্দেশ্য হৈছে সমগ্ৰ বিশ্বতে সজাগতা বৃদ্ধি কৰি চৰাইবিধক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰা ৷ চাও আহক কেনেদৰে পালন কৰা হৈছে ঘৰচিৰিকা দিৱস (World Sparrow Day celebrated) ৷

দেওবাৰে পুৱাই ৰহা সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বাসগৃহত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (CM meets Sashi Kanta Das)। কংগ্ৰেছী বিধায়কগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ দুয়োখন আসনেই বিজেপিয়ে দখল কৰাৰ দাবী কৰে ৷

ৰহাত এটি বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুক গামোচা পিন্ধাই মৰম যাঁচিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma at Raha)৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক এবাৰ লগ পাবলৈ ৰৈ থকা শিশুটিৰ অসুবিধাসমূহ দূৰ কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ ইয়াৰ লগতে পল্টন বজাৰত আৰক্ষীৰ গুণ্ডাৰাজৰ ঘটনাৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷

বিজেপি নেতা পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰাজ্যসভালৈ যোৱাটো খাটাং । আচল ৰণখন হ’ব ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰী আৰু ৰিপুণ বৰাৰ মাজত (Rajya Sabha Election 2022)। ভোটৰ দিনা যদি এজন বিধায়কো অনুপস্থিত থাকে ! যদি বিৰোধীৰ কোনো বিধায়কে বেলটত ‘ভুল’ কৰে ! যদি ভোটৰ দিনা বিৰোধীৰ কোনো বিধায়ক ‘অসুস্থ’ হৈ পৰে ! এনে বহু শংকাত কংগ্ৰেছ এতিয়া কম্পমান ৷

বৃদ্ধ মহিলাৰ ঘৰৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ ওচৰত প্ৰস্ৰাৱ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ (এবিভিপি) প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি ড৹ চুব্বিয়া শানমুগাম (former ABVP leader arrested for urinating at woman’s door) ৷ সবিশেষ জানো আহক ৷

পুনৰ ৰাজ্যসভালৈ যোৱাৰ আশাত চেঁচাপানী পৰিব পাৰে বিৰোধী উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাৰ ৷ ৰাজনীতিৰ অংকত পাৰ্গত বুলি পৰিচিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দেওবাৰৰ কাৰ্যক্ৰমে তাৰেই যেন ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ৷

গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কুশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসক, নাৰ্চৰ গাফিলতিৰ বাবে প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ অভিযোগ(Pregnant lady Death in Golaghat Civil Hospital) ৷

আপুনি কেনেদৰে হোলী উদযাপন কৰি ভালপায় ? ৰঙৰ সৈতে খেলি নে আন কোনো ধৰণে ? ভাৰতৰে এখন ৰাজ্যত হোলী খেলৰ আজৱ পৰম্পৰাৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ৷ শুনিলে আচৰিত হৈ পৰিব আপুনিও ৷ সবিশেষ জানিবলৈ চাওক এই প্ৰতিবেদন ৷

আজি বিশ্ব ঘৰচিৰিকা দিৱস(World Sparrow Day 2022) ৷ কেইবছৰমান পূৰ্বে চৰাইবিধক দেখা গৈছিল প্ৰায়সংখ্যক লোকৰ ঘৰৰ চোতালত ৷ কিন্তু সাম্প্ৰতিক সময়ত বৰ্ধিত শব্দ প্ৰদূষণৰ ফলস্বৰূপে বিলুপ্তিৰ পথত এই চৰাইবিধ ৷

ৰাজ্যসভাত খালী হবলগীয়া দ্বিতীয়খন আসন বিজেপিয়ে মিত্ৰদল ইউ পি পি এলক এৰি দিলে আৰু ইউ পি পি এলেও এইখন আসনৰ বাবে ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীক শণিবাৰে প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰিলে (UPPL Nominates Rwngwra Narzary For Rajya Sabha Polls) । সবিশেষ জানো আহক ৷