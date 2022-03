টিৰাপ জিলাত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা ৷ খেলি থাকোঁতেই গ্ৰেণেড বিস্ফোৰণ হৈ আহত শিশু (Three children injured grenade explosion) ৷ শিশুকেইটিক খুনচাৰ জিলা অসামৰিক চিকিৎসালয়ৰ পৰা ততাতৈয়াকৈ অসমৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ হাস্পতাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।

নগাঁৱৰ জুৰীয়াত ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকৰ চাঞ্চল্যকৰ কাণ্ড ৷ ড্ৰাগছ সেৱন কৰিবলৈ নাপায় ইউৰিয়া সেৱন যুৱকৰ (Drug peddler consume urea in Nagaon)৷ সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসাধীন যুৱকজন ৷

দৌল মহোৎসৱ বুলি ক’লেই এক অনামী পুলকত নাচি উঠে বৰপেটাবাসীৰ দেহ, মন-প্ৰাণ ৷ দুৱাৰডলিত বৰপেটাৰ প্ৰাণৰ দৌল মহোৎসৱ (Doul Festival of Barpeta)৷ দৌলক লৈ বৰপেটাবাসীৰ গাত তত্ নাই ৷

নলবাৰীৰ পোৰাকুছি পথাৰৰ মাজত উদ্ধাৰ এটি মৃত লতামাকৰী বাঘ(Died Leopard cat Rescued in Nalbari) । উল্লেখ্য যে, ১৩ মাৰ্চ অৰ্থাৎ দেওবাৰে পোৰকুছি পূৱ নলবাৰী কলেজৰ সমীপত উদ্ধাৰ কৰা হয় লতামাকৰী বাঘটো(Nalbari forest department rescued dead leopard cat)।

দায়িত্বপ্ৰাপ্ত ছটা সংস্থা-প্ৰতিষ্ঠানে এতিয়ালৈকে ক্ৰয় কৰিছে ৬৭,৩৬৪ মেট্ৰিক টন ধান। উপকৃত হৈছে মাত্র ৯,৮৪৪ গৰাকী কৃষক । এফ চি আয়ে ৫,২৬৮ গৰাকী কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰিছে মাত্র ৩৫,৭৭৪ মেট্রিক টন ধান(FCI has not satisfactorily purchased paddy in Assam) । একমাত্র অসম কৃষি সামগ্রী বিপণন পৰিষদেহে নিৰ্ধাৰিত ৩১৫০ মেট্ৰিক টন ধান বিপৰীতে ইতিমধ্যে ক্ৰয় কৰিছে ২,১৭৬ মেট্ৰিক টন ধান ।

আঞ্চলিক কৃষি মেলাৰ দ্বিতীয় দিন (Anchalik Krishi mela in AAU) । কৃষক আৰু কৃষি উদ্যোগীৰ বাবে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অভিলাসী আচনি । কৃষি আৰু অনুষংগিক খণ্ডৰ পাঁচটা শ্ৰেষ্ঠ উৎপাদন উন্নয়ন আধাৰ ধাৰণাৰ উদ্ভাৱকলৈ ১ লাখকৈ পুৰস্কাৰ।

ৰহমৰীয়াৰ ধলাজান চাহ বাগিচাত সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal murder in Dibrugarh) ৷ ৩৫ বছৰীয়া শোনিত তাঁতীয়ে ডিঙি কাটি হত্যা কৰে এটি ৪ বছৰীয়া শিশুক ৷ তাৰ পাচতে ক্ষুব্ধ হৈ পৰে অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷ ক্ষুব্ধ ৰাইজে ৰাজহুৱাভাৱে হত্যা কৰি জ্বলাই দিয়ে অভিযুক্ত শোনিত তাঁতীক ৷

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী জয়ন্ত দাসে শুকুৰবাৰে বৰপেটাত এখন সংবাদমেল আহ্বান কৰি অগপক বৰপেটা পৌৰসভাখন গঠন কৰাৰ আহ্বান জনায় ৷ পৌৰ নিৰ্বাচনত (Assam Municipal Election 2022 Result) বৰপেটাত অগপই 11 খন আসন লাভ কৰাৰ পাছতেই এগৰাকী নিৰ্দলীয় সদস্যই দলটোত (Individual ward commissioner Joining AGP) যোগদান কৰাত অগপই পৌৰসভা গঠনৰ বাবে সমৰ্থন লাভ কৰে ৷

দেওবাৰে বিয়লি 4 বজাত অনুষ্ঠিত হ’ব কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী কমিটীৰ বৈঠক (Congress Working Committee meet) ৷ পাঁচ ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত শোচনীয় পৰাজয় সম্পৰ্কে মূলতঃ আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা এই বৈঠকত ৷ দেওবাৰে হ’ব লগীয়া বৈঠকত কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰী কমিটি এক ধুমুহাৰ সাক্ষী হ’ব পাৰে বুলি অনুমান কৰা হৈছে ৷

আলীগড়ৰ বাৰাউলি বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰাজিত বিএছপি প্ৰাৰ্থী (BSP candidate in Aligarh) নৰেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ ওপৰত গুলীচালনা ৷ শনিবাৰে সন্ধিয়া নৰেন্দ্ৰ শৰ্মা নামৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে আলীগড়ৰ পৰা বাৰাউলি অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত কোনো অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই তেওঁৰ বাহনখন আগচি ধৰি গুলীচালনা কৰে (Firing on defeated BSP candidate in Aligarh) ৷ এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা অঞ্চলটোত আতংকৰ সৃষ্টি হৈছে ৷