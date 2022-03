মণিপুৰত বিজেপিয়ে অকলেই চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি আশাবাদী মুখ্যমন্ত্ৰী এন বিৰেন সিং ৷ এইবাৰ মিত্ৰতাৰ পৰা বাদ দিব এন পি পি দলক ৷

পৰেশ বৰুৱাই নিজে স্বাক্ষৰ কৰি সংবাদ মাধ্যমলৈ পঠিয়াইছে বিবৃতি । এই বিবৃতিটোত প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু চুক্তিভংগৰ অভিযোগত আলফা (স্বা)ই অভিযুক্ত কৰিছে অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডক (ULFA I blames OIL for breaking promise) । সবিশেষ জানো আহক ৷

পাঞ্জাৱত আম আদমি পাৰ্টিৰ বৃহৎ জয় (Aam Aadmi Party wins in Punjab)। দলটোৰ সফলতাৰ পাছতে পাঞ্জাৱৰ জনসাধাৰণক ধন্যবাদ অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে পাঞ্জাৱত কংগ্ৰেছৰ বহু প্ৰভাৱশালী নেতা পৰাস্ত ।

বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয় বিত্ত আৰু কৰ্পোৰেট পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাণিজ্য আৰু উদ্যোগৰ অংশীদাৰসকলৰ সৈতে বাজেট-পৰৱৰ্তী বাৰ্তালাপ শীৰ্ষক এক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰে (Nirmala Sitharaman interacts on the Union Budget with various stakeholders) ।

কলগাছিয়াৰ শওপুৰত বেকী নৈৰ বুকুত চলিছে বালিৰ অবৈধ খনন (Illegal sand mining in Kalgachia)। দীর্ঘ দিনৰ পৰা চলি আছে বালি মাফিয়াৰ দপদপনি । নীৰৱ দৰ্শকৰ ভূমিকাত বন বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসন । কলগাছিয়া জিলা আমছুৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ ।

বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী এজেপিৰ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীক পৰাস্ত কৰি বিজয়ৰ হাঁহি মাৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থী ভূৱন গামে (Bhuban Gam wins majuli by election)৷ ইতিমধ্যে মাজুলীত বিজেপি সমৰ্থকৰ মাজত দেখা গৈছে বিজয়ৰ উলাহ ৷

বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পাছতেই হৰ্চ ৰ্ট্ৰেডিঙ(Horse Trading)ৰ শংকাত পৰি ভ্ৰমণলৈ পথাইছিল একাংশ জয়ী বিধায়কক । চৰ্চিত হৈছিল আস্তাৱলত ঘোঁৰা ৰখাৰ প্ৰসংগ ।

বিশ্ব ঐতিহ্য কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান(Kaziranga National Park)ৰ পৰা পুনৰ তিনিটা গঁড় পোৱালী অসম ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ স্থানান্তৰিত কৰা হৈছে ৷ এটা মতা আৰু দুজনী মাইকী গঁড় পোৱালী স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৰাজ্যিক চিৰিয়াখানালৈ (Baby rhinos shifted to State Zoo) ৷

আজি দেশৰ পাঁচখন ৰাজ্যৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ’ব ৷ তাৰ ভিতৰত অন্যতম উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন (UP Election 2022) ৷ উত্তৰ প্ৰদেশত 403 খন আসনত সাতটাকৈ পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল ভোটগ্ৰহণ ৷ জানো আহক উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সবিশেষ ৷

আজি উত্তৰ প্ৰদেশৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিন । চোৰাংচোৱাৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ৰাজ্যখনৰ 17 খন জিলাত ফলাফল ঘোষণাৰ অন্তত হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে (alert regarding violence in UP) ৷ বিশেষকৈ পশ্চিম উত্তৰ প্ৰদেশৰ কেইবাখনো জিলাত এনেধৰণৰ বিক্ষিপ্তমূলক ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা অধিক ৷ যাৰ ভিতৰত আছে কানপুৰ, আজমগড় আদি ।