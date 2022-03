কোকৰাঝাৰৰ মহামায়া সংৰক্ষিল বনাঞ্চলত বৃহৎ পৰিমানৰ মাৰণাস্ত্ৰ উদ্ধাৰ । উদ্ধাৰকৃত মাৰণাস্ত্ৰখিনি এনডিএফবিৰ বুলি বিশেষ ডিজিপি তথা বিটিআৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আইজিপি ড° এল আৰ বিষ্ণইয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে (Police recovered weapons in Kokrajhar) ৷

চৰকাৰৰ প্রথম বর্ষপূর্তিৰ পূর্বে ১ লাখ নিবনুৱাক গণি গণি নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্রীৰ (one lakh appointments by Assam government)।

ডিব্ৰুগড়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’ল সত্ৰাধিকাৰৰ বাহৰ অনুষ্ঠান ৷ জাতি, ধৰ্ম, বৰ্ণ, ভাষা, নিৰ্বিশেষে শ শ ভক্তই শৰণ ল'লে আউনীআটী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰৰ (Satradhikar Pitambar Dev Goswami in Dibrugarh) । কাহানিও নেদেখা পৰিৱেশ দেখি অভিভূত হৈ পৰিল সত্ৰাধিকাৰ ৷

নাৰী কেতিয়াও বন্দী নহয় ৷ নাৰী কেতিয়াও দুৰ্বল নহয় ৷ তাৰে উচিত নিদৰ্শন জীৱন যুদ্ধা ৰঙিয়াৰ সবিতা আৰু কবিতা (Educated female setting example of women empowerment at Rangia) ৷

সমগ্ৰ বিশ্বতে আজি পালন কৰা হৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day) । ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্ততো কৰা হৈছে উদযাপন । ABSU ৰ উদ্যোগত কোকৰাঝাৰত দিনজোৰা কাৰ্যসূচীৰে উদযাপন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস ।

এগৰাকী নাৰীয়ে সময় অনুযায়ী ভগ্নী, পত্নী, বোৱাৰী, মাতৃ নাইবা আইতা আদিৰ দৰে ভিন্ন চৰিত্ৰ ৰূপায়ণ কৰিবলগীয়া হৈ পৰে ৷ প্ৰতিটো চৰিত্ৰৰ সুকীয়া বৈশিষ্ট্যৰে নাৰীগৰাকীয়ে জীৱনটো অধিক সুন্দৰ কৰি তোলে ৷

জীৱন মানেই যে কঠোৰ সংগ্ৰাম সেয়া মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰি আগবাটিছে নগাঁৱৰ কেইগৰাকীমান উচ্চ শিক্ষিত যুৱতীৰ লগতে একাংশ মহিলাই ।

তিনিচুকীয়াৰ ডুমডুমাত দুটাকৈ নাহৰফুটুকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (Leopards found dead in Digboi) ৷ নাহৰফুটুকী দুটাই নিজৰ মাজতে যুঁজ বাগৰ কৰি মৃত্যুক সাৱটি লোৱা বুলি বন বিভাগে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ।

আজি আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নাৰী দিৱস (International Women's Day 2022)। সমগ্ৰ বিশ্বতে পালন কৰা হৈছে এই দিৱস । ভাৰতৰো ভিন্ন প্ৰান্তত নাৰী দিৱস উপলক্ষে বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হৈছে । এই বিশেষ দিনটোত ইটিভি ভাৰতে কেইগৰাকীমান বিশেষ মহিলা ক্ৰীড়াবিদৰ বিষয়ে এক প্ৰতিবেদন যুগুত কৰিছে ৷ চাওক এই প্ৰতিবেদন ৷

মিজোৰামৰ সমীপৰ ভাৰত-ম্যানমাৰ সীমান্তত জব্দ নিচাযুক্ত হেৰ’ইন (Heroin seize in India Myanmar Border) ৷ ৬৬ টা চাবোনৰ বাকচত চাৰিটাকৈ বাণ্ডিলত লুকুৱাই অনা হেৰ’ইনখিনিৰ ওজন হৈছে ৭৮০ গ্ৰাম ৷ অসম ৰাইফলছে জব্দ কৰে উক্ত হেৰ’ইন ৷ ইফালে, লামডিং ৰে’ল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে জব্দ কৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ বিস্ফোৰণৰ সামগ্ৰী ৷ য’ত আছে ৫৮০ জিলেটিন ৰোল সহ বৈদ্যুতিক তাঁৰ ৷