হাফলঙত বুধবাৰে আৰম্ভ হৈছে অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেবিনেট বৈঠক (Cabinet Meeting in Haflong) ৷ বুধবাৰে দিনৰ 2.30 বজাত আৰম্ভ হ’ল দিশপুৰৰ বাহিৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ তৃতীয়খন কেবিনেট বৈঠক ৷ এই বৈঠকত ৰাজ্য চৰকাৰে বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

ভাৰতীয় টেনিছ তাৰকা ছানিয়া মিৰ্জাই বুধবাৰে ঘোষণা কৰিছে অৱসৰৰ কথা (Sania Mirza to retire after this season) । ২০২২ চনটোৱে হ'ব তেওঁৰ খেলৰ অন্তিম বৰ্ষ । অষ্ট্ৰেলিয়ান অপেন-২০২২ ত মহিলাৰ দ্বৈত শাখাৰ প্ৰথম ৰাউণ্ডত পৰাজিত হোৱাৰ পাছত অৱসৰৰ কথা ঘোষণা কৰে খেলুৱৈগৰাকীয়ে ।

কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ ভুল নীতিৰ বাবে বানত ক্ষতিগ্রস্ত ৰাজ্যখনে বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি লাভৰ পথ ৰুদ্ধ হৈ থাকিল (Assam deprived of central govt funds)। কেন্দ্রীয় চৰকাৰৰ অংশৰ এই বৃহৎ পৰিমাণৰ পুঁজি মুকলি কৰি দিয়াত মহাগাণনিকে আপত্তি দর্শাইছে । দুর্নীতিৰ কথা মহাগাণনিকৰ নিৰীক্ষণত ধৰা পৰাত বান ব্যৱস্থাপনা শিতানৰ কেন্দ্রীয় পুঁজি অসমলৈ মোকলাই দিয়াত আপত্তি দর্শায় ।

অসম-মেঘালয় সীমা সমস্যাক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে কইনাধৰাত অনুষ্ঠিত কৰে এখন সৰ্বদলীয় বৈঠক ৷ এই বৈঠকৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যাটোৰ ওপৰত মন্তব্য আগবঢ়ায় ৷ চৰকাৰে এৰা-ধৰাৰ মাজেৰে সীমা সমস্যা সমাধানৰ সিদ্ধান্ত লৈছে বুলি কৈ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় যে, এই কথা কংগ্ৰেছ দলে কোনো কাৰণতে মানি ল’ব নোৱাৰে (Bhupen Bora on Assam Meghalaya Border issue) ৷

শেহতীয়াকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাত ক'ভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ আৰম্ভ হৈছে (Covid cases increased in Dibrugarh)। যাৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে । ৯ বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান, ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ কৰিব লাগিব । ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত বাধ্যতামূলক হ’ব মাস্ক ।

ক’ভিড 19 ৰ নতুন প্ৰবাহ অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হৈ কলিয়াবৰত মৃত্যু ঘটিছে এজন লোকৰ (One omicron positive dead in kaliabor) ৷ তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে মৃত্যু ঘটে লোকজনৰ ৷ মৃত লোকজন দলগাঁও বামুণভেটিৰ ভগত স্বৎনামী ৷

জিলাই জিলাই গৃহৰক্ষী বাহিনীৰ জোৱানৰ পৰা শীৰ্ষ বিষয়ালৈ ক'ভিডৰ ব্যাপক সংক্ৰমণ (Severe infection of covid in Assam police) । গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্তালয়তে বিগত এসপ্তাহত ৪০ জনৰো অধিক বিষয়া, কনিষ্টবল ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে । কোনো কোনো জিলাত আইন-শৃংখলাজনিত পৰিস্থিতিৰ উদ্ভৱ হ'লে আৰক্ষীক নেতৃত্ব দিবলৈও বিষয়ৰ অভাৱ হৈ পৰিছে । ৰাজ্যত আক্ৰান্তৰ হাৰ ১২.৬২ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।

শিৱসাগৰত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ প্ৰতিবাদ (AJYCP Protest in Sivsagar) ৷ জিলাখনৰ জাঁজীৰ পৰা ডিমৌলৈ আৰু ডিমৌৰ পৰা মৰাণলৈ বিগত চাৰি বছৰ ধৰি নিৰ্মাণ হৈ থকা চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণত সংঘটিত হোৱা অনিয়ম (Alligation of scam in fourlane road construction) আৰু পুঁজিৰ অপব্যৱহাৰৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ সংগঠনটোৱে বুধবাৰে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷

তৃতীয় লিংগৰ অধিকাৰ সম্পৰ্কে ত্ৰিপুৰা আৰক্ষীয়ে আয়োজন কৰিলে বিশেষ সজাগতা সভা (Awareness program on LGBTQ in Tripura) । মহকুমা আৰক্ষী বিষয়া, ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ উপৰিও বহু শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত থাকে এই সভাত । ত্ৰিপুৰাৰ বিশিষ্ট এলজিবিটিকিউ কৰ্মীসকলেও সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ গো-সুৰক্ষা আইন (Cattle Preservation Act 2021) বলৱৎ কৰিছে যদিও পশুধনসমূহক সুৰক্ষা দিয়াত একপ্ৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে ৷ কিয়নো ৰাজ্য চৰকাৰে কঠোৰ আইন বলৱৎ কৰাৰ পিছতো কিন্তু ৰাজ্যত অব্যাহত আছে গৰুৰ চোৰাং সৰবৰাহ । মঙলবাৰে নিশা এক গোপন সূত্ৰৰ পম খেদি কমলপুৰ আৰক্ষীয়ে চোৰাংকৈ অনা কেইবাটাও ষাঁড়গৰু জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় (a truck full of Cattle seized in Kamalpur) ।