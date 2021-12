উত্তৰ-পূৱত ধৰা পৰিছে অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত প্ৰথমজন লোক (First Omicron case in North East) ৷ ২২ ডিচেম্বৰত টানজানিয়া ভ্ৰমণ কৰি উভতি আহিছিল লোকজন ।

ফেব্ৰুৱাৰী মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পৌৰ নিৰ্বাচনৰ (Assam civic body election in 2022) বাবে যুদ্ধংদেহী মনোভাৱেৰে সাজু হৈছে শাসকীয় দল বিজেপি । এইবাৰ নিৰ্বাচনত অধিক আসন দখলৰ লক্ষ্যৰে বিজেপি দলে গ্ৰহণ কৰিছে নতুন কৌশল ৷ যাৰবাবে বিজেপি দলৰ সদস্য নহ'লেও পাব পাৰে নিৰ্বাচনৰ টিকট, কিন্তু কেনেকৈ ?

সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ কৰ্মীৰ ওপৰত আক্ৰমণৰ ঘটনাক গৰিহণা বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ (Akhil Gogoi condemns attack on AASU workers) ৷ ইফালে, অসম বিধান সভা নিৰপেক্ষ নহয় বুলিও দাবী কৰি বিধানসভাৰ অধক্ষ্যজনৰ নিৰপেক্ষতাৰ ওপৰত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে গগৈয়ে ৷

সমৰ একাংশ বিজেপি নেতাই এৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে PSO । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণাই অস্বস্তিত পেলাইছে নেতা-পালিনেতাক (PSO of Assam BJP leaders to be withdrawn) । কিন্তু কোন কোন নেতাৰ PSO প্ৰত্যাহাৰ কৰিব গৃহ বিভাগে ?

উপায়ুক্তৰ হিচাপে কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বিতৰ্কত সাঙোৰ খাই পৰিছে মহানগৰ জিলা উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝা।

ডিব্ৰুগড়ৰ শ্বহীদ ভৱনত আছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ সংবাদমেল ৷ ২৪ ঘণ্টীয়া ডিব্ৰুগড় জিলা বন্ধ কাৰ্যসূচীৰ মাজতে এই সংবাদমেল যোগে আৰক্ষী অধীক্ষক শ্বেতাংগ মিশ্ৰৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে শংকৰজ্যোতি বৰুৱাই(Sankorjyoti Baruah against SP Shwetang Mishra) ।

ক্ৰমান্বয়ে অধিক ভয়াৱহ ৰূপ লৈছে কৰ'ণাৰ শক্তিশালী ভেৰিয়েণ্ট অ'মিক্ৰণে(Omicron infection in India) । কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ মন্ত্ৰালয়ৰ তথ্য অনুসৰি, ভাৰতত মুঠ অ'মিক্ৰণ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা ৫৭৮ জনলৈ বৃদ্ধি গৈছে । দেওবাৰৰ দিনটোত ১৫৬ জনৰ দেহত ধৰা পৰিছে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি ।

পাৰাদ্বীপৰ উপকূলত ১৫ দিন ধৰি আৱদ্ধ হৈ থকা ২০ জন বাংলাদেশী মাছমৰীয়াক উদ্ধাৰ কৰিলে ওড়িশাৰ স্থানীয় মাছমৰীয়া আৰু ভাৰতীয় উপকূলৰক্ষী বাহিনীয়ে (Odisha fishermen, ICG rescued Bangladeshi fishermen) । নাৱৰ যান্ত্ৰিক বিজুতিৰ ফলত পাৰাদ্বীপ আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া হৈছিল মাছমৰীয়াকেইজন ।

সোমবাৰৰ পৰা ত্ৰিপুৰাৰ বিভিন্ন স্থানত অনুষ্ঠিত হৈছে 'Bhart ko jaano' শীৰ্ষক অনুষ্ঠান (Bhart ko jaano Programme organised in Tripura) । তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আয়োজন কৰা এই উৎসৱৰ অন্ত পৰিব ২৯ ডিচেম্বৰত । দেশৰ নানাৰঙী কৃষ্টি-সংস্কৃতিৰ জৰিয়তে দেশবাসীক একতাৰ বান্ধোনেৰে বান্ধিবলৈ এই প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।

সম্পৰ্ক শেষ হৈ যায় কিন্তু, প্ৰেম কৰ’বাত নহয় কৰবাত থাকি যায় ৷ ইন্ষ্টাগ্ৰামত চলমানৰ ফটো শ্বেয়াৰ কৰি জন্মদিনৰ শুভেচ্ছা যাচিলে কেটৰিণাই (Katrina's Birthday Wish to Salman) ৷