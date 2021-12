সোমবাৰে নগাঁও আদালতত গ্ৰহণ কৰা হয় নীল-অভিৰ গোচৰৰ শুনানি । ৬৫ জনৰ সাক্ষ্যদান সম্পন্ন । আৰক্ষী বিষয়াৰ সাক্ষ্যক লৈ সন্তুষ্ট নীল-অভিৰ পৰিয়াল ।

চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব অসম বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশন (Winter session of Assam Assembly) ৷ এই অধিৱেশনতে ১৬ খনকৈ বিধেয়ক উত্থাপন হ’ব ৷ ইয়াৰে ১৫ খন হৈছে সংশোধনী বিধেয়ক ৷ সংশোধনী বিধেয়কসমূহৰ ভিতৰত আছে গো-সুৰক্ষা বিধেয়ক ২০২০ ৷

ৰহাৰ কংগ্ৰেছী বিধায়ক শশীকান্ত দাসৰ বিজেপিত যোগদান (MLA Sashikanta das joins BJP) ৷ অসমত শূন্য হোৱাৰ দিশে কংগ্ৰেছৰ স্থিতি ৷

বৰপেটাৰোডৰ মানসপুৰৰ ইছিকা সাহা নামৰ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু(Mysterious death of a student in Barpeta Road) ৷ ছাত্ৰীগৰাকীৰ ঘৰত কেবিনেট মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস উপস্থিত(Minister Ranjeet Kumar Dass visited to Ishika Saha's house) ৷

2021 ৰ বিদায় ক্ষণত ত্ৰিশূলধাৰীৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বালিত শীতৰ কাঁচিয়লি ৰ’দত বনভোজৰ আমেজ ল’লে নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰ মহকুমাৰ আৰক্ষী সকলে (Kaliabor Police enjoying picnic in Trishuldhari) ৷ এই বনভোজলৈ আহিল জিলাখনৰ আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰও ৷

পুনৰ এ আই উ ডি এফলৈ যাব বিধায়ক শ্বেৰমান আলী (MLA Sherman Ali to be join in AIUDF) ৷ বৰপেটা আৱৰ্ত ভৱনত শ্বেৰমান আলীক বৰপেটা আদৰণি বৰপেটা জিলা এ আই ইউ ডি এফৰ ৷ অহা ২৪ ডিচেম্বৰত আজমল অসমলৈ আহিব আৰু তাৰপিচতেই শ্বেৰমান আলীৰ এ আই ইউ ডি এফত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদানৰ কথা আগবাঢ়িব ৷

আলফা(স্বা)ৰ একপক্ষ অস্ত্ৰবিৰতি (Ceasefire by ULFA I) চলি থকাৰ মাজতে তিনিচুকীয়া জিলাত ধাৰাবাহিকভাৱে যুৱকে যোগদান কৰিছে সংগঠনটোক ৷ জানো আহক ঘটনাৰ সবিশেষ ৷

পুনৰ নতুনকৈ ছজন লোক আক্ৰান্ত হৈছে অ’মিক্ৰণত (Six New Omicron cases found in Delhi) ৷ নতুন দিল্লীত এতিয়ালৈকে 28 গৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত ধৰা পৰিল অ’মিক্ৰণ ৷

চীনা টেনিছ খেলুৱৈ পেং ছুৱাইৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতন চলাৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত স্পষ্টতা প্ৰকাশ কৰিলে খোদ খেলুৱৈগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে, যৌন নিৰ্যাতন চলা বুলি তেওঁ কেতিয়াও কোনো লোকৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰা নাই (Peng Shuai retracts sexual assault claims) । লগতে তেওঁ বিদেশ ভ্ৰমণো কৰিবলৈ যোৱা নাছিল বুলি স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।

বিতৰ্কিত পানামা পেপাৰ্ছলিক গোচৰ সন্দৰ্ভত বলীউড অভিনেত্ৰী ঐশ্বৰ্য ৰায় বচ্চনলৈ চমন জাৰি কৰিলে এনফ'ৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে(Aishwarya Rai summoned by Enforcement Directorate) । সোমবাৰে এনফ'ৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ সন্মুখত হাজিৰ হ'ব বিগ বিৰ বোৱাৰী ঐশ্বৰ্য ।