অসমত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰ (Cases filed Against the Police)ৰ সংখ্যা হৈছে ২,১৭৯ টা । আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে অসমত ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহৰ ভিতৰত বর্তমানলৈ এটাও গোচৰত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰা নাই আদালতে । ২০২০ বর্ষত আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হোৱা গোচৰসমূহত চার্জশ্বীট দাখিল কৰাতো ব্যর্থ হৈছে সংশ্লিষ্ট তদন্তকাৰী আৰক্ষী ।

ডিব্ৰুগড়ত ইটাৰ নাটনিৰ আশংকা (Tension for scarcity of bricks in Dibrugarh) ৷ কয়লাৰ অভাৱত ৬৫ টা ইটা ভাটাত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি ৷ সমস্যা সমাধান নহ’লে আন্দোলনৰ হুংকাৰ ইটা ভাটা মালিক সন্থাৰ ৷

ইশ্বৰে বিশেষ কামৰ বাবে শক্তি প্ৰদান কৰি পৃথিৱীলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে নলবাৰীৰ বাপকণ বাবাক ৷ ক’ভিড ভেকচিন ল’লেই মৃত্যু মুখত পৰিব বুলি দাবী বাবাৰ(Baba refuses to inject covid vaccine ) ৷ কিন্তু, মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত তেওঁ ভেকচিন ল’ব পাৰিব বুলি ৰাখিলে চৰ্ত ৷

চৌদি আৰৱৰ পৰা অহা এগৰাকী ব্যক্তিৰ দেহত কৰ’ণাৰ অৱস্থিতি (Covid 19 positive at Balipara) ৷ বৰ্তমানলৈকে ব্যক্তিগৰাকী অ’মিক্ৰণত আক্ৰান্ত হয় নে নহয়, সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ৷

শীতৰ সেমেকা পৰিবেশত মাছ ধৰাৰ আনন্দ উপভোগ কৰিলে মন্ত্ৰী বিমল বৰা(Dihingchang project of Tingkhang)ই । গৃহ সমষ্টি টিংখাঙৰ দুয়ো দিশত অৱস্থিত দিহিং আৰু দিচাং নদীৰ প্ৰাকৃতিক সম্ভাৱনাক সাঙুৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উদ্যমী যুৱক-যুৱতীসকলৰ সংস্থাপনৰ উদ্দেশ্য দিহিংচাং প্ৰকল্প(Dihingchang Project) নামাকৰণেৰে নিজা উদ্যোগত গ্ৰহণ কৰিছে এক অভিলাসী আঁচনি ।

চিডিএছৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত আছে (Probe on CDS Bipin Rawat chopper crash)। দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ পূৰ্বে চিডিএছ বিপিন ৰাৱাটৰ হেলিকপ্টাৰৰ ভিডিঅ' লৈছিল দুই ব্যক্তিয়ে । সেই দুই ব্যক্তিয়ে শনিবাৰে সাক্ষাৎ কৰে কইম্বাটুৰৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত প্ৰদীপ কুমাৰক ।

হেকাৰৰ কবলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ টুইটাৰ একাউণ্ট ৷ দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ে এই কথা সদৰী কৰে (PMO confirmed PM Modi's Twitter handle got hacked) ৷

কৰ্ণাটকত পুনৰ এগৰাকী লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছে অ'মিক্ৰণৰ অৱস্থিতি (Karnataka reports one more Omicron case)। দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ পৰা অহা বেংগালুৰুৰ বোমমানালিৰ লোকজনৰ দেহত ধৰা পৰিছে ক'ভিডৰ নতুন প্ৰকাৰ ।

সামৰণি পৰিল ত্ৰিপুৰাৰ বৃহৎ বিনিয়োগ সন্মিলনৰ (Destination Tripura-Investment Summit 2021)। ত্ৰিপুৰা চৰকাৰে ৫০ খন বুজাবুজি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছে । ইয়াৰে ভিতৰত এটা আইটি কোম্পানীৰ সৈতে ৫০০ কোটি টকাৰ বুজাবুজি চুক্তিত হৈছে স্বাক্ষৰ ।

মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে দেশজুৰি কংগ্ৰেছে আৰম্ভ কৰা প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীৰ অংশ হিচাপে জয়পুৰত আয়োজন কৰা হৈছে বৃহৎ প্ৰতিবাদী সভাৰ (Congress mega rally in Rajasthan)। এই সভাত উপস্থিত ভাষণ প্ৰদান কৰিব কংগ্ৰেছৰ বহু শীৰ্ষ নেতাৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীয়ে । সভাৰ জৰিয়তে অনানুষ্ঠানিকভাৱে ৰাহুল গান্ধীক দলৰ সভাপতি হিচাপে ঘোষণা কৰিব দলে ।