ৰাজ্যত পুনৰ সংঘটিত হ'ল গণ প্ৰহাৰৰ ঘটনা (Mob lynching in Jorhat)। এইবাৰ দিন দুপৰতে যোৰহাট চহৰত মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা এজন আছু নেতাক ৷

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ বলিউডৰ তাৰকা সঞ্জয় দত্ত ৷ এটা বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশ ল’বলৈ অৰুণাচললৈ আহিছে অভিনেতাগৰাকী ।

বহু প্রত্যাশিত যোৰহাট-মাজুলী সংযোগী দলঙৰ(Majuli-Jorhat Bridge news) নিৰ্মাণ কাৰ্য সোমবাৰে শুভাৰম্ভ কৰে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই(CM aaunches construction work of majuli-Jorhat bridge) ৷ ৯২৫ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া এই দলঙৰ দৈৰ্ঘ্য হ'ব 8,25 কিলোমিটাৰ । সম্পূৰ্ণ মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰে শুভাৰম্ভ কৰা হয় দলংখনৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য ৷

"অসমত আৰম্ভ হৈছে অসমীয়া ভাষাক সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰ ৷ ধৰ্মীয় আৰু ভাষিক সংখ্যালঘু সকলৰ স্থিতি আৰু ভূমিকাৰ ওপৰতেই অহা লোকপিয়লত অসমত অসমীয়া ৰাজ্যভাষা হৈ থাকিব নে নাই সেয়া নিৰ্ভৰ কৰিব ।" এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বিস্ফোৰক অভিযোগ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞা (Rajya Sabha MP Ajit Kumar Bhuyan) ৰ ৷

অসম লোকসেৱা আয়োগ(Assam Public Service Commission)ৰ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যত অব্যাহত আছে প্ৰতিবাদ (Protest against new rule of APSC) ৷ সোমবাৰে যোৰহাটত প্ৰতিবাদত নামিল সদৌ যোৰহাট জিলা ছাত্ৰ সন্থা (Protest by All Jorhat District Students' Union) ৷

বিশ্বৰ কেইবাখনো দেশত শেহতীয়াকৈ ক'ভিডৰ নতুন ভেৰিয়েন্ট OMICRON এ ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে (new variant of covid creating fear) ৷ জানো আহক ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ পৰা ৰক্ষা পাবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কি ব্যৱস্থা হাতত লৈছে (Assam government measures to fight OMICRON variant ) ৷

"প্ৰদীপ দত্ত ৰয়ৰ আঁৰত আছে অপশক্তি, বিৰোধী শক্তি । অসমত অসমীয়া বাঙালীৰ মাজত বিভাজনৰ বাবে চলিছে ষড়যন্ত্ৰ(Conspiracy among Assamese and Bengali people in Assam) ।" নগাঁৱত এই মন্তব্য বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ (Bhabesh Kalita Reacts on Pradeep Dutta Roy) ।

অৱশেষত লোকসভাৰ মজিয়াত গৃহীত হ’ল ‘কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ বিধেয়ক 2021’ (Farm Laws repeal Bill 2021) ৷ ধ্বনি ভোটত গৃহীত হ’ল কৃষি আইন প্ৰত্যাহাৰ বিধেয়কখন (Farm Laws Repeal Bill) ৷

দিল্লীৰ প্ৰদূষণ সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা আবেদনৰ বাবে সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গ্ৰহণ কৰা হয় শুনানি (SC hearing petition concerning pollution rise in Delhi) ৷ এই আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰে মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমনা, ন্যায়াধীশ ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড় আৰু ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তে ৷

পদ্মশ্ৰী চৈয়দ আব্দুল মালিকৰ 21 তম মৃত্যু দিৱস(Death anniversary of Syed Abdul Malik)ৰ লগত সংগতি ৰাখি অসমীয়া চৈয়দ কল্যাণ ন্যাসৰ উদ্যোগত দেওবাৰে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত সদৌ অসম ভিত্তিত জিকিৰৰ এখন কৰ্মশালা(Jikir workshop at Cotton University) অনুষ্ঠিত কৰা হয় ৷