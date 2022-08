ত্ৰিপুৰাৰ ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তত উগ্ৰপন্থীৰ এম্বুশ্ব (NLFT ambush in Tripura border)৷ নেশ্যনেল লিবাৰেশ্যন ফ্ৰন্ট অৱ ত্ৰিপুৰা চমুকৈ এনএলএফটিৰ সদস্যৰ অতৰ্কিত আক্ৰমণত শ্বহীদ হয় জোৱানজন (NLFT ambush in Tripura border)৷

আজি শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী (Krishna janmashtami 2022) ৷ সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সত্ৰ নগৰী মাজুলীতো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হৈছে শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী (Krishna Janmashtami celebrates in Majuli) । জন্মাষ্টমী উপলক্ষে মাজুলীৰ সত্ৰ-নামঘৰসমূহত পুৱাৰে পৰা কৃষ্ণ বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে কৃষ্ণ ৰসত বিলিন হৈছে সত্ৰপীঠ মাজুলীৰ প্ৰায় তিনি শতাধিক নামঘৰ আৰু ৩৫ খন সত্ৰৰ ভকত বৈষ্ণৱ ৷ আনহাতে, মাজুলীৰ মেখেলিগাঁৱৰ নামঘৰতো বিগত বছৰসমূহৰ দৰে উলহ মালহেৰে গাঁৱৰ ৰাইজে পালন কৰিছে শ্ৰী কৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ।

জখলাবন্ধাৰ বাঘজানৰ এজন লোকৰ বাসগৃহৰ পৰা উদ্ধাৰ এডাল বিষাক্ত চকৰি ফেঁটী সাপ । বিষাক্ত চকৰি ফেঁটী সাপৰ লগতে একেদিনাই জখলাবন্ধা লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ আৱাসিক এলেকাৰ পৰা এডাল আৰু উলুৱনি উপৰ-গাঁৱৰ পৰা সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই উদ্ধাৰ কৰে দুডালকৈ সাপ(Venomous snake rescued in Kaliabor) । Monocled Cobra বা চকৰি ফেঁটী সাঁপটো বনাঞ্চলত মুকলি কৰাৰ পূৰ্বে কেমেৰাৰে দৃশ্য সংগ্ৰহৰ সময়ত বিষাক্ত চকৰি ফেঁটী সাঁপটোৱে অতৰ্কিতে খেদি অহা পৰিলক্ষিত হয় । পৰৱৰ্তী সময়ত উদ্ধাৰ কৰা তিনিওটা সাঁপ শিলঘাট বনখণ্ডৰ কামাখ্য সংৰক্ষিত বনাঞ্চকৰ ত্ৰিশূলধাৰীত মুকলি কৰি দিয়ে সৰ্পবন্ধু সঞ্জীৱ ডেকাই ।

চৰম বিত্তীয় সংকটতত ভূগি আছে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগ ৷ যাৰ বাবে বহু বিদ্যালয়ত নাই চকী-মেজ, ফেন, পানী ফিল্টাৰ পৰ্যন্ত ৷ এইসমূহ কিনাৰ বাবে নাই বিভাগৰ হাতত ধন ৷ যাৰ বাবে বিধায়কৰ জৰিয়তে স্থানীয় লোকৰ পৰা বৰঙনি তোলাৰ বাবে আগবাঢ়িছে শিক্ষা বিভাগ ৷

আগৰতলাত চিপিআইএম ৰাজ্যিক দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে বিয়লি এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি চিপিআইএমৰ বিধায়ক ৰতন ভৌমিকে দাবী কৰে যে ৰাজ্যখন তীব্ৰ বিত্তীয় সংকটৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু চৰকাৰ ইতিমধ্যে দুৰ্নীতিত ডুব গৈছে (Tripura government alleged using funds for advertising despite developmental) ।

দুৰ্বল আন্তঃগাঁথনিৰ বাবেই চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰতি অনীহা জন্মিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱকৰ । চৰকাৰে চলাব নোৱাৰিলে হাত দাঙি দিয়ক, ৰাইজৰ অনুষ্ঠান ৰাইজেই চলাব । নগাঁৱত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশেষ অভিনন্দন অনুষ্ঠান (Special felicitation programme of AASU in Nagaon)ত অংশগ্ৰহণ কৰি এই মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক শংকৰজ্যোতি বৰুৱাৰ ।

বিশ্ব ইতিহাসত কোনো এটা ঔষধৰ প্ৰভাৱ জুখিব পৰাটো কঠিন । কিন্তু কেইটিমান বিশেষ ড্ৰাগছে আমাৰ জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড সলনি কৰিছে ৷ আহক জানো পাঁচ বিধ ড্ৰাগছৰ বিষয়ে যিয়ে আমাৰ জীৱনত এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছে (5 drugs that changed the world) ৷

বড়ো সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ ২২ সংখ্যক মৃত্যুবাৰ্ষিকী কোকৰাঝাৰত কেন্দ্ৰীয়ভাবে পালন(Bodo Sahitya Sabha Former President Bineshwar Brahma death anniversary) ৷ বিনেশ্বৰ ব্ৰহ্মৰ মৃত্যু বড়ো সমাজৰ বাবে এক অপূৰণীয় ক্ষতি বুলি মন্তব্য বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ (BTR chief Pramod Boro) ৷ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম, সাংসদ ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীসহ একাংশ বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ অংশগ্ৰহণ ৷

শুক্ৰবাৰে নগাঁৱৰ কলং নৈত সংঘটিত হয় এক শোকাৱহ ঘটনা । গা ধুৱলৈ গৈ সলিল সমাধি ঘটিল এজন যুৱকৰ ৷ নগাঁও চহৰৰ খুটীকটীয়াত সংঘটিত হৈছে এই শোকাৱহ ঘটনাটো(Youth died after falling into Kalang) ৷ মৃত যুৱকজনৰ নাম দীপ শৰ্মা বুলি জানিব পৰা গৈছে । দুই বন্ধুৰ লগত কলঙত গা ধুই থাকোতেই পানীত উটি যায় যুৱকজন । পিছত স্থানীয় লোকে যুৱকজনক উদ্ধাৰ কৰি নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্ত্তি কৰে যদিও চিকিৎসকে মৃত বুলি ঘোষণা কৰে ৷ যুৱকজনৰ অকাল মৃত্যুত শোকৰ ছাঁ পৰিছে নগাঁৱৰ খুটীকটীয়া অঞ্চলত ।

মিচিং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ সহযোগত "মুহি চন্দ্ৰ মিৰি বনানীকৰণ অভিযান ২০২০-৩০" লগত সংগতি ৰাখি মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাংগনত ১৫৪ জোপা গছপুলি ৰোপণ কৰা হয় (154 trees planted in Murkangchelek College) ৷ এই অনুষ্ঠানত মূৰ্কংচেলেক মহাবিদ্যালয়ৰ চৌহদত নাচপতি, কঁঠাল, শিলিখা , সোণাৰু , জলফাই , আমলখি আৰু বগৰীকে ধৰি কেইবাটাও জাতৰ গছ পুলি ৰোপন কৰে ৷