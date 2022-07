পঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব গ্ৰহণৰ পাছতে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীক অপসাৰণ কৰা ভগৱন্ত মানে এইবাৰ পুনৰ অপসাৰণ কৰে ৩ চৰকাৰী বিষয়াক ৷ দুৰ্নীতিৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰী মানে অপসাৰণ কৰে বিষয়াকেইগৰাকীক ।

ঈদ-উল-আজহা বা বকৰি ঈদক লৈ ইছলাম ধৰ্মী ৰাইজৰ মাজত ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Muslims are preparing for Eid) । শিৱসাগৰৰ বজাৰত ঈদৰ লগত সংগতি ৰাখি ব্যৱহাৰ হোৱা বিভিন্ন সামগ্ৰী উপলব্ধ হৈছে (Eid special market in Sivasagar)। অৱশ্যে পূৰ্বতকৈ গ্ৰাহকৰ ভিৰ নাই বজাৰত ।

নোবেলজয়ী অৰ্থনীতিবিদ অমৰ্ত্য সেন ক'ভিডত আক্ৰান্ত (Amartya Sen Covid Positive)। ইতিমধ্য়ে তেওঁক কলকাতাৰ শান্তি নিকেতনত চিকিৎসাৰ বাবে ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে (Admitted for treatment at Shantiniketan in Kolkata)।

সামাজিক মাধ্যমত আলফাৰ সমৰ্থনত পোষ্ট দি গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল লখিমপুৰ সদৰ থানাৰ অন্তৰ্গত পূৱ ছাগলীকটাৰ নিৰঞ্জন দলে (Youth arrested for posting in support of ULFA on social media)। সদৰ থানাৰ আৰক্ষীয়ে শুক্ৰবাৰে নিশা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক । ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যুৱকজনক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

কালিলৈ ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলৰ পৱিত্ৰ ঈদ-উজ-জোহা (Holy Eid-ul-Adha of Muslims) । ঈদৰ প্ৰাকক্ষণত নলবাৰীত আৰক্ষীৰ জালত পৰে দুটা কুখ্যাত গৰু চোৰ(Cow thief arrested in Nalbari) । গৰু চুৰি কৰি আনি থকা অৱস্থাতে ৰাইজে চোৰ দুটাক আটক কৰি গটাই দিয়ে আৰক্ষীক ।

ম্যানমাৰৰ জুন্টা চৰকাৰৰ পৃষ্ঠপোষকতাত গঢ় লৈ উঠা সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠন পিউ-শ্ব-টিৰ আক্ৰমণত নিহত হৈছিল এজন অটো চালক আৰু এজন ব্যৱসায়ী ৷ অটো চালক আৰু ব্যৱসায়ীজনৰ মৃত্যুক লৈ ম'ৰেত ব্যাপক উত্তেজনা ৷

অহা 5 বছৰত ভাৰতত নিষিদ্ধ হ’ব পেট্ৰ’ল(Petrol will be banned in India after 5 years) ৷ মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকোলাত ড৹ পঞ্জাৱৰাও দেশমুখ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমাৱৰ্তন অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৰে এই বিস্ফোৰক মন্তব্য ৷ অনুষ্ঠানত কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীক প্ৰদান কৰা হয় 'বিজ্ঞান চিকিৎসক' উপাধি ।

ডিব্ৰুগড়ত অনুষ্ঠিত হৈছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বিষয়ববীয়া সভা (BJP official meeting at Dibrugarh)। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাৰ লগতে গেৰুৱা বাহিনীৰ বহু নেতা-মন্ত্ৰী উপস্থিত থাকিব । বিয়লি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিব বৈঠকত ।

বাইকেৰে নগাঁৱলৈ আহিল শিৱ-পাৰ্বতী । পিছে বাইকৰ তেল শেষ হোৱাত কাজিয়াত লিপ্ত হয় শিৱ-পাৰ্বতী । পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে শিৱ-পাৰ্বতীৰ প্ৰতিবাদ (Protest against price hike)। দুয়োকে চাবলৈ ৰাজপথত ৰাইজৰ ভিৰ ।

দুজন ব্যতিক্ৰমী যুৱক ৷ চেলুনৰ ব্যৱসায় কৰি উলিয়াইছে শিক্ষাৰ খৰচ ৷ মনত আগ্ৰহ আৰু প্ৰৱল ইচ্ছা যুৱক দুজনৰ ৷ ব্যৱসায়ৰ সমান্তৰালকৈ চলাই গৈছে অধ্যয়ন ৷