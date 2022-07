দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনাত গুৰুতৰভাৱে আহত জাপানৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্বিনজ’ আবেৰ দেহাৱসান ৷ পশ্চিম জাপানৰ নাৰা চহৰত ভাষণ দিয়াৰ সময়ত গুলীবিদ্ধ হয় প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী ৷

জামিল লাভ কৰিলে নিলম্বিত SI জোনমনি ৰ‍াভাই ৷ ১ মাহ ৪ দিন মাজুলী জিলা কাৰাগাৰত কটোৱাৰ পিছত শুকুৰবাৰে জামিন লাভ কৰে জোনমণিয়ে (Court granted bail to SI Junmoni Rabha)।

ৰাজ্যৰ গৃহ বিভাগে জিলাসমূহৰ উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ জৰুৰী নিৰ্দেশনা (Assam government issues order on Kurbani)। এই নিৰ্দেশনা অনুসৰি ঈদৰ সময়ত গৰু, উট আৰু অন্যান্য জন্তুৰ অবৈধ হত্যা তথা কোৰবানী বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ (Ban of Kurbani in Eid Ul Adha)। ঈদৰ নামত পশু পৰিবহণ আইন উলংঘা কৰাসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ ।

ডিব্ৰুগড়ত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা । পশুপ্ৰেমী হিচাপে পৰিচিত এজন যুৱকে আত্মহত্যা কৰিলে (Dibrugarh youth commits suicide)। আত্মহত্যাৰ পূৰ্বে এটা ভিডিঅ'ত আত্মহত্যাৰ কাৰণ উল্লেখ কৰিলে যুৱকজনে । আচলতে কিহৰ বাবে চৰম পথ বাছি ল'লে যুৱকজনে ?

কোৱার্টাৰ ফাইনেলত অসহ্য যন্ত্রণা লৈয়ে খেলিছিল নাডালে (Nadal played in quarterfinals with unbearable pain) । টেইলৰ ফ্রিৎজৰ বিৰুদ্ধে পাঁচ ছেটৰ যুঁজত শেষৰ ফালে নিজকে টানিব পৰা নাছিল । সমস্যা হৈছিল ছার্ভিচ কৰোঁতে । মেডিকেল টাইম-আউট ল'বলগা হয় । তথাপিও কিন্তু আশা এৰা নাছিল । তেনেদৰেই খেলি মেচত জয়লাভো কৰে । কিন্তু ছেমি ফাইনেলত খেলিব পৰা শাৰীৰিক অৱস্থা তেওঁৰ নাই বুলি পিছত জানিব পৰা গৈছে (Rafael Nadal physical condition not good to play semi finals) ।

ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ প্ৰতিবেদন মতে, ভাৰতৰ ৯৭ কোটি মানুহে সুষম খাদ্য যোগাৰ কৰিবলৈ অপাৰগ (97 crore Indian people out of balanced food) । অর্থাৎ দেশৰ মুঠ জনসংখ্যাৰ প্রায় ৭১ শতাংশ লোকে স্বাস্থ্যকৰ খাদ্য যোগাৰ কৰিব নোৱাৰে । সম্প্রতি এই তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে ৰাষ্ট্রসংঘৰ ‘খাদ্য আৰু কৃষি সংস্থা’ই (United Nations Food and Agriculture Organization)।

পনীৰৰ সবজি (Paneer curry recipe)৷ সাধাৰণতে সকলোৰে বাবে এবিধ প্ৰিয় আৰু পুষ্টিকৰ খাদ্য ৷ তাতে আকৌ সেই জুতিৰ লগত অলপ আচাৰৰ সোৱাদ (Pickle taste Curry) ল’লে সোণত সুৱগা চৰিব ৷ কিন্তু পনীৰৰ সবজি আৰু আচাৰ এটা খাদ্য প্ৰকৰণতে পোৱা যায়, তেন্তে কেনে হ’ব বাৰু ? তেন্তে আহক ঘৰতে প্ৰস্তুত কৰি জুতি লওক আচাৰৰ পনীৰ সবজিৰ (Achari Panir Curry Recipe)...

মহাৰাষ্ট্ৰত চলি থকা ৰাজনৈতিক উত্থান পতনৰ (Maharashtra political crisis) মাজতে শিৱসেনাৰ অধ্যক্ষ উদ্ধৱ ঠাকৰেক মহাৰাষ্ট্ৰৰ ‘মাফিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী’ আখ্যা দিলে বিজেপি নেতা কিৰিট সোমাইয়াই (BJP leader meets CM Eknath Shinde calls Uddhav 'Mafia CM') ।

ৰাজ্যত এতিয়া ক’ভিড, জাপানী এনকেফেলাইটিছ আৰু ডেংগুৰ আতংক । জাপানী এনকেফেলাইটিছত এতিয়ালৈকে ছয়জন ৰোগীৰ মৃত্যু হৈছে ৷ লগতে কেবাজনো ডেংগুত আক্ৰান্ত হৈছে । ইফালে দৈনিক ক’ভিডত আক্ৰান্তৰ হাৰ উদ্বেগজনকভাৱে ১০ শতাংশতকৈ অধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে (Covid infection increases in Assam) ।