মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক মহা সংকটক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ থকাৰ সময়তে এন চি পিৰ ৰেডিশ্বন ব্লুত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী (NCP staged a protest at Radisson Blu in Guwahati )। প্ৰতিবাদকাৰীক আৰক্ষীৰ আধাতে বাধা আৰোপৰ লগতে আটক । মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী নেতাসকলক অসম চৰকাৰে ৰাজ আতিথ্য দিয়াক লৈ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা ।

সঘনাই সলনি হৈ আছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনৈতিক দৃশ্য়পট( Maharashtra political drama)। ইয়াৰ মাজতেই zoom aapৰ জড়িয়তে বিসম্বাদী শিবিৰে সংবাদমেল সম্বধোন কৰাৰ সম্ভাৱনা । দলৰ মুখপাত্ৰ ঘোষণা কৰাৰ সম্ভাৱনা ।

মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কক সতৰ্কবাৰ্তা সাংসদ সঞ্জয় ৰাউটৰ ৷ শিৱসেনাৰ কৰ্মীসকল ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমানৰ ৰাজনৈতিক পৰিবেশত সুখী নহয় আৰু তেওঁলোকে কেৱল হাইকমাণ্ডৰ পৰা আদেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে । শিৱসেনাই হাজাৰ হাজাৰ লাখ শিৱ সৈনিকৰ ত্যাগৰ সৈতে থিয় দিছে । বিদ্ৰোহী বিধায়কসকল মহাৰাষ্ট্ৰৰ বাহিৰত আছে । তেওঁলোক তেওঁলোকৰ তথা পৰিয়ালৰ সুৰক্ষাৰ বাবে দায়বদ্ধ নহয় ।

গুৱাহাটীৰ হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লুত চলিছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ চৰকাৰ ভঙা-পতাৰ খেল (Maharashtra political crisis centre now Radission Blue Hotel) । অভিজাত হোটেলখনত বাতিল কৰা হৈছে পূৰ্বৰ সকলো ধৰণৰ বুকিং । পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা । সাধাৰণ লোকৰ প্ৰৱেশত বাধা । ৰেডিশ্বন ব্লু বৰ্তমান বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ সম্পূৰ্ণ নিয়ন্ত্রণত (Radisson Blue under control by BJP) । বাতৰি সংগ্ৰহৰ বাবে যোৱা বাহিৰৰ সাংবাদিককো হোটেল কৰ্তৃপক্ষই প্রদান কৰিছে আতিথ্য । অসমৰ ভয়‍াৱহ বান পৰিস্থিতিক লৈ দিল্লীৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমো উদাসীন ।

শুকুৰবাৰে মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যিক সমবায় বেংকৰ (Maharashtra State Co-operative Bank (MSCB) case) গোচৰত সমবায় চেনিকলৰ অবৈধ বিক্ৰী সম্পৰ্কীয় এটা বিষয়ত (Prevention of Money Laundering Act) শিৱসেনাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক অৰ্জুন খোটকাৰৰ (former Shiv Sena MLA Arjun Khotkar) সৈতে সম্পৰ্কিত জালনা সহকাৰী ছাখাৰ কাৰখানা (Jalna Sahakari Sakhar Karkhana (SSK) Limited) লিমিটেডৰ ৭৮.৩৮ কোটি টকাৰ সম্পত্তি ইডিয়ে সংলগ্ন কৰে ।

বানেধোৱা ৰঙিয়াৰ এক হৃদয় বিদাৰক দৃশ্য ৷ মানুহ আৰু পোহনীয়া জন্তু সকলো এখন চালিৰ তলত ৷ খাবলৈ, শুৱলৈ, থাকিবলৈ এতিয়া একো নাই ৰঙিয়াৰ সমীপৰ বগৰীবাৰীত ৷ বছৰৰ দ্বিতীয়টো বানত সকলো হেৰুৱাই এতিয়া নিঃকিন হৈ পৰিছে বগৰীবাৰীৰ কেবাটাও পৰিয়াল (Flood victim of Rangia) ৷

দুটা ভিন্ন সময়ত কিন্তু একেটা দিনতে ভাৰতৰ ক্ৰিকেট ইতিহাসত ঘটিছিল দুটা ঐতিহাসিক ঘটনা । ২৫ জুনৰ দিনটোতে ভাৰতে প্ৰথম আন্তৰাষ্ট্ৰীয় টেষ্ট মেচ খেলাৰ স্বীকৃতি লাভ কৰিছিল (India first test match)। আজিৰে পৰা ঠিক ৯০ বছৰ পূৰ্বে চি কে নাইডুৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলটোৱে লৰ্ডছত ইংলেণ্ডৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথম টেষ্টত অৱতীৰ্ণ হৈছিল (India playing first test al Lords) ।

গুৱাহাটীত বাহৰ পাতি থকা মহাৰাষ্ট্ৰৰ বিসম্বাদী বিধায়কসকলক তীব্ৰ সমালোচনা ৰকিবুল হুছেইনৰ (Rockybul Hussain criticizes rebel MLAs in Maharashtra)। চৰকাৰ চলাব বিচৰাসকল ভয়তে মহাৰাষ্ট্ৰ এৰি পলায়ন কৰিছে অসমলৈ । এইসকল বিধায়কক অতি শীঘ্ৰে হোটেল ৰেডিশ্বন ব্লু ত্যাগ কৰিবলৈ আহ্বান ৰকিবুলৰ ।

আমগুৰি সমষ্টিত প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি সিঁচাই যোজনা ৰূপায়ণৰ নামত ব্যাপক লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে (PM Krishi Sinchay yojana)। তিনিবছৰ পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ নহ'ল কৃষকৰ বাবে পৰিকল্পিত সৌৰশক্তি চালিত পানীৰ পাম্প (Solar powered pump not completed till 3 years)৷

মায়াৱতীয়ে কয়, তেওঁৰ দলে জনজাতীয় সমাজক নিজৰ বুলি বিবেচনা কৰি ৰাষ্ট্ৰপতি পদত দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে (Mayawati decided support Draupadi as tribal) । অৱশ্যে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তটো বিজেপি আৰু এন ডি এৰ সপক্ষে বা বিৰোধী দলৰ বিৰুদ্ধে লোৱা নাই বুলিও তেওঁ জনায় ।