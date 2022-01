কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা বন্যহস্তীৰ (Wild elephants of Kaziranga national park) জাকে কলিয়াবৰৰ ভিন্ন স্থানত নিশা প্ৰায়েই সন্ত্ৰাস চলায় আহিছে । বাদ পৰি নৰ’ল শুকুৰবাৰৰ দিনটোও বছৰৰ অন্তিমটো নিশাও কলিয়াবৰৰ কেইবাখনো গাঁৱত চলিল বন্যহস্তীৰ তাণ্ডৱ (Wild elephant attack in villages of Kaliabar) ৷

পুনৰ মহানগৰীত ভাড়া বৃদ্ধি ( City bus fares increased in Guwahati) ৷ শীঘ্ৰে চিটীবাছৰ নতুনকৈ ভাৰসাম্য ভাড়া নিৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব আৰু চিটীবাছৰ ভাড়ালৈ ক্ষেত্ৰত এক ভাৰসাম্য অনাৰ ক্ষেত্ৰত চেষ্টা কৰা হ'ব (Revised fare for city bus in Guwahati mooted) । মহানগৰৰ উপায়ুক্তৰ ঘোষণা ৷

প্ৰকৃতি আৰু বন্য প্ৰাণীৰ সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াসেৰে তেজপুৰৰ কেইগৰাকীমান শিক্ষাৰ্থীৰ অভিনৱ প্ৰয়াস ৷ বন্যপ্ৰাণী সংৰক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত জনসাধাৰণৰ মাজত সজাগতা অনাৰ প্ৰয়াসেৰে তেজপুৰ মহাবিদ্যালয় আৰু উইণ্ড ব্ৰেকাৰ চাইকেল ক্লাৱৰ উদ্যোগত শনিবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে এক চাইকেল ৰেলী(Awareness campaign for wildlife conservation) ৷

ৰহাত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ দেশীয় আৰু বিদেশী সুৰা (Illegal liquor seized at Raha) ৷ বিক্ৰীৰ বাবে মজুত কৰি ৰখা হৈছিল জব্দ কৃত সুৰাখিনি ৷

ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ নতুন নিয়ম অনুসৰি, নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ পাছত গ্ৰাহকসকলে এটিএম লেনদেনৰ ওপৰত অধিক মাচুল পৰিশোধ কৰিব লাগিব (ATM service charges increase)। পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ পিছত বেংকবোৰে প্ৰতিটো লেনদেনত ২০ টকা পৰিশোধ কৰিব লগা হৈছিল । এতিয়া ২১ টকা পৰিশোধ কৰিব লাগিব ।

তামিলনাডুৰ শিৱকাশীৰ আতচবাজী কাৰখানাত ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণ (Explosion at Vadivel Fireworks factory in Sivkasi)। বিস্ফোৰণত নিহত তিনিগৰাকী শ্ৰমিক । ঘটনা সন্দৰ্ভত পুডুপট্টি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু ।

নৱবৰ্ষৰ প্ৰাকক্ষণত ৰাজ্যৰ মুখ্য়মন্ত্ৰীক দেখা গ'ল অন্য এটা নতুন ৰূপত ৷ কেৱল কথাৰে নহয়, কামেৰেও এগৰাকী দায়িত্বশীল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰিচয় দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ শুকুৰবাৰে নিশা মহানগৰীৰ বিভিন্ন ঠাইত যান-বাহন নিয়ম ভংগকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলোৱা দেখা গ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক (Himanta Biswa Sarma take action of drive against Drunken Driving Driving) ৷

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে মাৰাথন অভিযান আৰক্ষীৰ ৷ বৰপেটাত তিনিজনকৈ ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিলে আৰক্ষীয়ে (Police arrested three people with drugs) ৷

নৱবৰ্ষত মালদ্বীপত আনন্দেৰে সময় কটাইছে ৰণবীৰ সিং আৰু দীপিকা পাডুকণে । আহাৰ গ্ৰহণৰ সময়তে দীপিকালৈ প্ৰশ্ন ৰণবীৰৰ । শেহতীয়াকৈ মুক্তি লাভ কৰা '৮৩' ছবিত ৰণবীৰে কোৱা ডায়েলগৰ সুৰেৰেই উত্তৰ দিলে দীপিকাই । এই ভিডিঅ'টো ইনষ্টামগ্ৰাম যোগে শ্বেয়াৰ কৰিলে ৰণবীৰে(Ranveer-Deepika's Maldives trip video) ।

নৱবৰ্ষৰ প্ৰথম দিনটোত সংঘটিত হৈছে এটাৰ পাচত আনটো শোকাৱহ ঘটনা । বৈষ্ণো দেৱী মন্দিৰৰ শোকাৱহ ঘটনাৰ পাচত এইবাৰ হাৰিয়ানাৰ ভিৱানীত সংঘটিত হ'ল আন এক অঘটন । ভিৱানীৰ খননস্থলীত হঠাতে খহি পৰিল পাহাৰ । ধ্বসংস্তুপৰ মাজত প্ৰায় ১০ জন লোক আৱদ্ধ হৈ আছে (Accident occurred due to hill slipping in Bhiwani) ।