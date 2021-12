সোমবাৰে ৰাজ্যসভাত উচ্চ-উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশৰ দৰমহা সংশোধনী বিধেয়ক বিবেচনাৰ বাবে উত্থাপন কৰিব কেন্দ্ৰই(Judges Salaries Amendment Bill in RS) । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে এই বিধেয়ক ৰাজ্যসভাত উত্থাপন কৰিব ।

২০০১ চনৰ ১৩ ডিচেম্বৰ - সমগ্ৰ দেশবাসীৰ বাবে এটা অভিশপ্ত দিন । এইটো দিনতে সংসদ ভৱনত হোৱা আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুৱাইছিল ১৪ জন লোকে । আক্ৰমণত প্ৰাণ হেৰুওৱা সাধাৰণ নাগৰিক আৰু শ্বহীদ জোৱানলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে(Modi pays tribute to Parliament Attack victims) ।

যোৰহাট-মাজুলীৰ ফেৰীসেৱাত ব্যাঘাত(Jorhat Majuli ferry service disrupted)। ঘন কুঁৱলীৰ বাবে নিমাতী-মাজুলী ফেৰী চলাচলত একপ্ৰকাৰ বাধাৰ সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

সুদীৰ্ঘ 10 মাহৰ মূৰত দেশলৈ প্ৰত্যাৱৰ্তন (Indian farmers came home after 10 months) ত্ৰিপুৰাৰ দুগৰাকী কৃষকৰ ৷ কৃষক দুগৰাকী ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তৰ বাসিন্দা ৷ সীমান্তত কৃষি কাৰ্য কৰি থকাৰ সময়তে কেনেবাকৈ সীমান্তৰ বেৰ পাৰ হোৱাত দুয়োগৰাকীকে আটক (Two Indian farmers caught by Border Guards of Bangladesh) কৰিছিল বাংলাদেশৰ বৰ্ডাৰ গাৰ্ডছৰ সুৰক্ষাকৰ্মীয়ে ৷

ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে এতিয়া সূচনা হৈছে সেউজ বিপ্লৱ(Green Revolution)ৰ । উদ্যমী অসমীয়া ডেকা চামৰ পথাৰত সোণালী সপোন ৰচনা(Revolutionize Agriculture)ৰ প্ৰয়াস ।

সোমবাৰে বিৰোধী দল চিপিআইএমে ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ শিক্ষাৰ ব্যক্তিগতকৰণ নীতিৰ বিৰোধিতা কৰে(Privatization of education sector in Tripura) । চিপিআইএমৰ ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যিক সমিতিৰ সম্পাদক জীতেন্দ্ৰ চৌধুৰীয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰে যে, বিজেপি-আইপিএফটি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰে বিভিন্ন চৰকাৰী সেৱাৰ দায়িত্ব ব্যক্তিগত খণ্ডক হস্তান্তৰ কৰাৰ যো-জা চলাইছে ।

গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বহুকেইটা সমস্যা সমাধানৰ দাবীত এছ এফ আইৰ ৰাজ্যিক কমিটিয়ে সোমবাৰে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰে (SFI protest in Gauhati University) ৷ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে হাতে হাতে বেনাৰ, ফ্লেগ লৈ বিভিন্ন শ্ল’গান দি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ উত্তাল কৰি তোলে ৷ দাবীসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষক 30 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিলে এছ এফ আইয়ে ৷

চিমেন চাপৰিৰ চেৰেনৰ গুলীচালনা (Jonai Firing Incident)ত জড়িত সৌমাওচাৰ বসুমতাৰী সম্প্ৰতি আৰক্ষীৰ জিম্মাত (accused of simen chapori firing incident arrested) ৷ বসুমতাৰীৰ পৰা জব্দ পিষ্টল আৰু সজীৱ গুলী ৷ তিনিদিনৰ বাবে আৰক্ষীৰ জিম্মাত ৰখা হৈছে সৌমাওচাৰ বসুমতাৰীক ৷

সুদীৰ্ঘ 21 বছৰৰ মূৰত আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত জিলিকিল ভাৰতীয় সুন্দৰী ৷ ইজৰাইলত অনুষ্ঠিত Miss Universe প্ৰতিযোগিতাত বিজয়ীৰ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় চণ্ডীগড়ৰ হৰনাজ সন্ধুৱে (Harnaaz Sandhu crowned Miss Universe 2021) ৷

মিছ ইউনিভাৰ্ছ 2021 প্ৰতিযোগিতাত 75 গৰাকীৰো অধিক সুন্দৰী আৰু প্ৰতিভাশালী যুৱতীক পিছ পেলাই বিজয়ীৰ মুকুট পিন্ধিলে ভাৰতৰ হৰনাজ সন্ধুৱে (Miss Universe 2021 Harnaaz Sandhu) ৷ ইজৰাইলত অনুষ্ঠিত হোৱা এই Beauty Peagent ত নিজৰ পাৰদৰ্শিতাৰে বিচাৰকক সন্তুষ্ট কৰিবলৈ সক্ষম হয় হৰনাজে ৷