সিংঘু সীমান্তৰ প্ৰতিবাদস্থলী এৰি যোৱাৰ বাবে সাজু হৈছে প্ৰতিবাদকাৰী কৃষকসকল (Protesting farmers set to leave Singhu protest site) । অৱশ্যে প্ৰতিবাদ সম্পৰ্কে শেষ সিদ্ধান্ত ল'ব সংযুক্ত কিষান মৰ্চাই ।

ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ (CDS) জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটৰ মৃত্যুৰ পাছতে এতিয়া সকলোৰে মনত এটাই প্ৰশ্ন পৰৱৰ্তী চিডিএছ কোন হ'ব (Who will be the India's next CDS)? এইক্ষেত্ৰত সেনাপ্ৰধান জেনেৰেল মনোজ মুকুন্দ নাৰাভানেক পৰৱৰ্তী চিডিএছ হিচাপে নিযুক্তি দিয়াৰ সম্ভাৱনা অধিক । কিয়নো নৌসেনা আৰু বায়ু সেনাৰ মুৰব্বীয়ে শেহতীয়াকৈ তেওঁলোকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিছে ।

বুধবাৰৰ M17 V5 হেলিকপ্তাৰৰ দুৰ্ঘটনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে সংসদত বক্তৃতা প্ৰদান কৰে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ৷ সেনাৰ এখন M17V5 হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হোৱাৰ ফলত মৃত্যু হৈছিল ভাৰতৰ চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাট, তেওঁৰ পত্নী মধুলিকা ৰাৱাট আৰু আন 11 গৰাকী সেনাৰ বিষয়া-কৰ্মচাৰীৰ ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (Himanta Biswa Sarma)ই অপৰাধ আৰু অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰাৰ পাচতো অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণত যেন ব্যর্থ হৈছে অসম আৰক্ষী । চলিত বৰ্ষৰ জানুৱাৰী মাহৰ পৰা অক্টোবৰ পর্যন্ত ৰাজ্যত মুঠ ৮৯২ টা হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ।

নাগালেণ্ডৰ মন জিলালৈ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙক (AICC Secretary Jitendra Singh) যোৱাত বাধা প্ৰদান কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে ৷ যাক লৈ ক্ষোভিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকী ৷

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ত্ৰিপুৰাৰ প্ৰজ্ঞা ভৱনত অনুষ্ঠিত হ'ব বিশেষ বিনিয়োগ সন্মিলন ()। 'ডেষ্টিনেশ্যন ত্ৰিপুৰা-বিনিয়োগ সন্মিলন ২০২১' শীৰ্ষক এই সন্মিলনৰ বাবে তৎপৰ হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰ ।

ডিব্ৰুগড়ৰ AMCH ত বুধবাৰে মাজনিশা উপস্থিত হয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বাধীন কংগ্ৰেছৰ এটি দল (Gaurab Gogoi visited AMCH) ৷ নাগালেণ্ডৰ ঘটনাত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুই যুৱকৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ লৈ কঠোৰ ভাষাৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰে সাংসদগৰাকীয়ে ৷

দৰঙৰ শ্যামটিলা জিলা পৰিষদৰ সদস্য(ZPC member from Darrang) হুমায়ুন কবিৰ বিৰুদ্ধে পত্নীয়ে উত্থাপিত কৰিছে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ ৷ এমাহ পূৰ্বে বিবাহপাশত আৱদ্ধ হৈছিল হুমায়ুন কবিৰ ৷

তামিলনাডুৰ কুন্নুৰত সংঘটিত বিমান দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱালে চীফ অৱ ডিফেন্স ষ্টাফ জেনেৰেল বিপিন ৰাৱাটে (Gen Bipin Rawat passed away) ৷ তেওঁৰ লগতে পত্নী মধুলিকা ৰাৱাট আৰু আন 11 গৰাকী সেনা বিষয়াই এই দুৰ্ঘটনাত হেৰুৱালে প্ৰাণ ৷

বহু যুৱকৰ হৃদয় ভাঙি আজি বিকী কৌশলৰে বিয়াত বহিব বলীউডৰ অভিনেত্ৰী কেটৰিণা কাঈফ ৷ ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে ৰাজস্থানত ৷