ব্রু বিদ্রোহী সংগঠনটোৰ লগতে মূলসুঁতিলৈ আহিব ইউনাইটেড ডেমক্রেটিক লিবাৰেচন ফ্ৰণ্ট অৱ বৰাক ভেলী নামৰ সংগঠনটো (Bru and UDLFBV ceasefire)। কাটলিচেৰাত সোমবাৰে আয়োজন কৰা আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আৰু মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকা । ১৯৯০ চনৰ পৰাই মিজোৰাম-বৰাক সীমান্তত সক্ৰিয় হৈ থকা ব্রু উগ্ৰপন্থী সংগঠনটোৱে অপহৰণ, হত্যা আদিকে ধৰি বহু হিংসাত্মক কার্যকলাপত জড়িত হৈ আছিল ।

দেশজুৰি অব্যাহত আছে ৰাহুল গান্ধীৰ 'ভাৰত জোড়ো যাত্ৰা' (Bharat Jodo Yatra)৷ আজি ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ 95 তম দিন ৷ দেওবাৰে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৰাজস্থানৰ বুন্দি জিলাৰ আৰ্নেথাৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰে (Rahul Gandhi in Rajasthan)৷ এই যাত্ৰাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীয়ে কোৰ্টাৰৰ খুৰ্দ গাঁৱত উপস্থিত হৈ চাহ আৰু পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰে ৷ পুৱাৰ আহাৰ গ্ৰহণৰ পিছতেই প্ৰাক্তন জিলা প্ৰধান মহাবীৰ মীনাই এখন গৰু গাড়ী অনাত সেই গৰু গাড়ীত উঠি ৰাহুল গান্ধীয়ে কিছু দূৰ ভ্ৰমণ কৰে(Rahul Gandhi indigenous style in Bundi ) ৷

শিৱসাগৰতো পালন কৰা হ’ল ক’লা দিৱস (Black Day in Sivasagar)৷ প্ৰতিবাদী আছু কৰ্মীৰ ওপৰত জপিয়াই পৰিল আৰক্ষী-অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ লোক ৷

দেওবাৰে মাজুলী-লখিমপুৰ সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ শুভাৰম্ভ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma)৷ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰথমটো খুঁটাৰ ভূমি পূজনেৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ কৰিলে এই দলংখনৰ নিৰ্মাণকাৰ্য (Majuli Lakhimpur bridge)৷ অসম মালা আঁচনিৰ অধীনত প্ৰায় ৭২৫ কোটি টকাৰে এই দলং দুখন নিৰ্মাণ হ’ব ৷ আনহাতে দুয়োখন দলঙৰ মাজত কানীয়াজনত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় পথেৰে সংযোগ হ’ব (National highway at Kaniajan Majuli)।

নীতি বৰ্হিভূতভাৱে ডুমডুমাত গো-মাংসৰ ৰমৰমীয়া বেহা ৷ বজৰং দলৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত ডুমডুমা আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে জব্দ কৰে গো-মাংস(Beef seized at Doom Dooma) ৷ উল্লেখ্য যে ডুমডুমা আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত বৰহাপজানস্থিত ঠাকুৰবাড়ী মন্দিৰৰ একেবাৰে সমীপতেই দীৰ্ঘ দিনৰ পৰা চলি আহিছিল গো-মাংসৰ বেহা(Doom Dooma Police) ৷ ৰে’ল বিভাগৰ মাটি অবৈধভাৱে দখল কৰি স্থাপন কৰা এখন হোটেলত বিক্ৰী হৈ আহিছিল গো-মাংস ৷

বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগ্ৰাম ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত বৰঘোলা কাহিবাৰী সংযোগী আই নদীৰ ওপৰত থকা দলংখনৰ আজি পুনৰ কামৰ শুভাৰম্ভ কৰা হয় । প্ৰায় ১১ বছৰে অসম্পূৰ্ণ হৈ থকা দলংখন যোৱা ৫ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰি কাম আৰম্ভ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে আৰু আজি বঙাইগাঁও জিলা লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ কাৰ্যবাহী অভিযন্তা ডি এম মেধি, সৃজনগ্ৰাম ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াৰ উপস্থিতিত বিধায়ক আব্দুল বাতেন খন্দকাৰে কামৰ শুভাৰম্ভ কৰে (Manikpur Aie bridge foundation stone)।

দেওবাৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ (Kaziranga National Park)পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা এটা পহু কলিয়াবৰ মহকুমাৰ কুঠৰীৰ ৰজা আলী গাঁৱত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে ৷ খাদ্যৰ সন্ধানত ওলাই অহা পহুটো এজন ব্যক্তিৰ পুখুৰীত পৰাত গাঁওৰক্ষী বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰি কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষক গতাই দিয়ে (Deer Rescued at Kaliabor)৷

নাগপুৰ আৰু ছত্তীশগড়ৰ বিলাশপুৰৰ মাজত চলিবলগীয়া ষষ্ঠখন বন্দে ভাৰত এক্সপ্ৰেছৰ শুভাৰম্ভণী (Vande Bharat Express)। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে ফ্লেগ অফ কৰাৰ পিছতেই ইয়াৰ যাত্ৰা আৰম্ভ হয় ।

কৃষক আন্দোলনৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱা উপলক্ষে কৃষি আইন বিৰোধী আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা কৃষকসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনোৱাৰ বাবে পঞ্জাৱৰ কৃষক সংগঠনসমূহে দিল্লীলৈ যাত্ৰা কৰে (one year of farmers movement)। এই যাত্ৰাৰ সময়তেই একাংশ কৃষকে লুধিয়ানা ৰে'ল ষ্টেচনত আৰক্ষীৰে তৰ্ক-বিতৰ্কত লিপ্ত হয় । উক্ত ঘটনাটোৰ পিছতেই কিছুমান ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমতো প্ৰকাশ পায় ।

কোন দিশে আজি যুৱ প্ৰজন্ম ? একাংশৰ বাবে পিতৃ-মাতৃৰ অনুশাসনো আজিৰ দিনত বোজা হৈ পৰিছে ৷ তাৰেই প্ৰমাণ এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰ ৷ পিতৃৰ সাধাৰণ ধমকতে নিজ গৃহতে আত্মহননৰ পথ বাচি ল’লে কিশোৰটিয়ে (Boy committed suicide after father cruse him for hair style at Daspur) ৷