এইবাৰ গুৱাহাটীৰ গান্ধী মণ্ডপত অনুষ্ঠিত হ’ব কেবিনেট বৈঠক(Assam Government cabinet meeting) ৷ ইয়াকে লৈ ব্যস্ততা বাঢ়িছে নেতা-মন্ত্ৰীসকলৰ লগতে জিলা প্ৰশাসন আৰু বিভাগীয় বিভাগসমূহৰ মাজত (Assam Government cabinet meeting will be in Guwahati)।

বিটিচি চৰকাৰক (BTC Govt) ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা বিপিএফৰ পাৰিষদ(MCLA) ফ্ৰেছ মুছাহাৰীৰ (Fresh Mushahary Slams BTC govt)- "প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰে নামমাত্ৰহে আঁচনি ঘোষণা কৰে ৷ কিন্তু বাস্তৱিকতে আজিলৈকে এটাও কাম দেখিবলৈ পোৱা নাই ৷"

পৰিয়ালৰ কেইবাজনো সদস্যৰ মতে, ৮২ বছৰীয়া পেলেক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে যদিও তেওঁ শংকামুক্ত । চিকিৎসালয়ৰ পৰাই তেওঁ উপভোগ কৰিব ব্ৰাজিলৰ বিশ্বকাপৰ মেচ (Pele admitted to hospital) ।

উজ্জয়িনীৰ বাবা মহাকাল মন্দিৰত (Ujjain mahakaleshwar temple) নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ ৰিল ভিডিঅ'ৰ পিছত মন্দিৰ পৰিচালনা সমিতিৰ বৈঠকত সিদ্ধান্ত লোৱা হয় যে 24 ডিচেম্বৰ, 2022-ৰ পৰা 5 জানুৱাৰী, 2023-লৈকে মন্দিৰলৈ ফোন নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত নিষেধাজ্ঞা থাকিব । ইয়াৰ উপৰি মন্দিৰৰ লাড়ু প্ৰসাদৰ হাৰো বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

নিশাই আমিৰ আলীক মৰিগাঁও সদৰ আৰক্ষীৰ পৰা জিন্মাত লৈ মঙলবাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে (Guwahati city police) । ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ডৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আছিল আমিৰ আলী । ৰঞ্জিত বৰাক গুলীয়াবলৈ চুপাৰি দিছিল আমিৰ আলীয়ে (Mastermind of Ranjit Bora Murder) । লক্ষ্যণীয় কথাটো হ’ল যে, বিভিন্ন সময়ত আৰক্ষীৰ ইনফৰ্মাৰ হিচাপেও আছিল আমিৰ ।

অসমৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ আন্দোলন আৰু মাধ্যম আন্দোলনৰ নেতা খনিন মহন্ত গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ (Khanin Mahanta ill)৷ জৰুৰীভাৱে নিশা বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত ভৰ্তি ৷ শ্বাস-প্ৰস্বাসজনিত সমস্যাৰ বাবে হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে অসম আন্দোলনৰ নেতাগৰাকীক (Khanin Mahanta under treatment)৷ স্বাস্থ্যৰ গুৰুতৰ সমস্যাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি খনিন মহন্তক নিশাই ICU ত ভৰ্তি কৰি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে ৷ বিগত কেবাবছৰ ধৰি স্নায়ুৰোগত আক্ৰান্ত হৈ শয্যাগত হৈ আছিল খনিন মহন্ত (AGP founder Khanin Mahanta)৷ অসম আন্দোলনত খনীন মহন্তই গ্ৰহণ কৰিছিল মুখ্য ভূমিকা ৷ ১৯৮৫ চনত অগপৰ চৰকাৰৰ দিনত এ জি এম চিৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব বহন কৰাৰ লগতে ১৯৯৬ চনত এছকাৰ্ড বেংকৰ অধ্যক্ষ পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল মহন্ত ৷

শেহতীয়াকৈ আমেৰিকাৰ ৰচেষ্টাৰ ইনষ্টিটিউট অৱ টেকন’লজি (RIT)ৰ বিজ্ঞানীসকলৰ গৱেষণাৰ পৰা এই সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছে যে কৰ’না ভাইৰাছৰ সংক্ৰমণৰ সম্ভাৱনা এতিয়াও কমা নাই ।

১০০ মেগাৱাটৰ চাৰিটা প্রকল্প ৰূপায়ণৰ পাছত বৃহৎ প্ৰকল্পৰ পৰিকল্পনা চৰকাৰৰ । ৩০০০ মেগাৱাট শক্তিৰ উৎপাদন আৰম্ভ কৰিব পাৰিলেই বিদ্যুৎ উৎপাদনত স্বাৱলম্বী হ’ব এ পি ডি চি এল(APDCL to become self sufficient) । বিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ বাবে ছটা স্থানত ২১,১৬১ বিঘা ভূমি আহৰণ কৰা হৈছে । বৰ্ত্তমান ৯০ শতাংশ বিদ্যুতৰ বাবে এ পি ডি চি এলে অন্য উৎসৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আহিছে ।

মুকলি কৰা হ'ল উত্তৰ-পূৱৰ প্ৰথমটো 3D তাৰকাগৃহ(North East first 3D planetarium in Nalbari) । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নলবাৰীৰ সৰিয়হতলীস্থিত তাৰকাগৃহটো মুকলি কৰে । এই মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত , অজন্তা নেওগ , জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা , চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ।

অসমত যেনেকৈ বিজেপিৰ বি টীম এ আই ইউ ডি এফ (AIUDF), ঠিক একেদৰে গুজৰাটত বিজেপিৰ বি টীম হৈছে আপ (AAP) । বিজেপিয়ে ভোট বিভাজন কৰিবলৈ বি টীম ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে । এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ (Bharat Jodo Yatra in Sivasagar) ।