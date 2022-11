শ্বিলঙত এতিয়াও আৱদ্ধ অসমৰ বহু লোক । মেঘালয়ৰ বহু স্থানত অসমৰ বাহনত আক্ৰমণ দুৰ্বৃত্তৰ । প্ৰাণৰ ভয়ত বহু চালকে নম্বৰ প্লেট সলনি কৰি আহিছে অসমলৈ । শ্বিলঙত অসমৰ চালককো হাৰাশাস্তি। একাংশ হোটেলৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে অসমৰ বাহনসমূহ(Assam Meghalaya conflict) । হোটেলত আৱদ্ধ অসমকে ধৰি দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বহু পৰ্যটক । মেঘালয়ৰ বিভিন্ন স্থানত সীমান্তৰ ঘটনাৰ প্ৰতিবাদ । বিয়লি মেঘালয় চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহক সাক্ষাৎ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷

জম্মু আৰু কাশ্মীৰ আৰক্ষীয়ে (Jammu and Kashmir police) বৃহস্পতিবাৰে চাম্বা জিলাৰ নিয়ন্ত্ৰণ ৰেখাৰ কাষত পাকিস্তানৰ দ্বাৰা পেলোৱা এটা ড্ৰোণ উদ্ধাৰ কৰা বুলি দাবী কৰিছে । আৰক্ষী বিষয়াসকলৰ মতে, উক্ত ড্ৰোণটো পাকিস্তানৰ ফালৰ পৰা আহিছিল আৰু চাম্বাৰ ছোৱোংকা অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণৰেখাৰ (Line of Control) ওচৰত পেলাইছিল । আৰক্ষীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে, ড্ৰোণটোৰ সৈতে ছীল কৰা পেকেট সংলগ্ন কৰা আছিল ।

লাচিত বৰফুকনৰ ৪০০ বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে বৃহস্পতিবাৰে পুৱা তেজপুৰৰ ঐতিহাসিক নেহৰু ময়দানৰ সন্মুখত থকা অসমৰ প্ৰথমটো লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰতিমূৰ্তিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰা হয় (Tribute to Lachit Borphukan at Tezpur) ।

ৰাজ্যজুৰি মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 সংখ্যক জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰা হৈছে (Lachit Borphukan 400 year birth anniversary) ৷ লাচিত দিৱসত নগাঁৱত লাচিতৰ ৰূপত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে আম আদমী পাৰ্টিৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰাই (Birinchi Bora as a Lachit Borphukan)৷ বিৰিঞ্চিয়ে ৰাজপথত ঘোৰা চেঁকুৰাই চৰকাৰৰ নীতিক কঠোৰ সমালোচনা কৰে ৷ ইয়াৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীকো কঠোৰ সমালোচনা কৰে বিৰিঞ্চি বৰাই ( Lachit Borphukan in Nagaon_৷ এই লাচিত দিৱসত চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে সকলোকে ঐক্যবদ্ধ হৈ কাম কৰিবলৈ আহ্বান জনাই আম আদমী পাৰ্টীৰ নেতা বিৰিঞ্চি বৰাই।

কাৰ্তিকেশ্বৰৰ প্ৰতিমা বিসৰ্জনৰ সময়তে ওড়িশাৰ কেন্দ্ৰপাৰাৰ বালিয়া বজাৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড (Fire incident in Odisha)। আতচবাজী বিস্ফোৰণৰ ফলত প্ৰায় ৪০ গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত । ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে ।

‘‘লাচিতৰ মোমায়েকৰ সম্পৰ্কে বুৰঞ্জীত উল্লেখ নাই ৷ যিহেতু বুৰঞ্জীত মোমায়েকৰে উল্লেখ নাই, তেনেস্থলত লাচিতে মোমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰাৰ কথাও কতো উল্লেখ নাই ৷’’ জাতীয় বীৰ লাচিত বৰফুকনৰ 400 বছৰীয়া জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে (400 birth anniversary of Lachit Barphukan) মোমাইকটা গড় সম্পৰ্কে কিছু প্ৰাংগিক চিন্তা ডাঙি ধৰিছে বিশিষ্ট লোক সংস্কৃতিৰ গৱেষক পণ্ডিত তথা লেখক লীলাধৰ হাজৰিকাই (Special interview with scholar Leeladhar Hazarika on history Lachit Borphukan)।

প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ২০১৯ চনতে ঘৰ-মাটি এৰিছিল কাজিৰঙাৰ ৪ টাকৈ পৰিয়ালে । কিন্তু এতিয়ালৈ পৰিয়ালকেইটাক চৰকাৰে নিদিলে ক্ষতিপূৰণ (Evicted families not getting compensation)। যাৰ বাবে বিভিন্ন সমস্যাত পৰিছে পৰিয়ালকেইটা ।

অহা বছৰ মধ্যপ্ৰদেশত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আৰু ২০২৪ চনত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ সহায়ত কংগ্ৰেছক পুনৰ জীৱন দিবলৈ যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰিছে (Rahul Gandhi yatra)। ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা প্ৰায় 6.30 বজাত মধ্যপ্ৰদেশৰ খাণ্ডৱা জিলাৰ বোৰগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰে ৷

যদি আপুনি Excitel Broadband ব্যৱহাৰ কৰে, তেন্তে বুজিব পাৰিব যে কোম্পানীটোৱে ইয়াৰ ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে এটা ডাঙৰ আৰু কম মূল্যৰ প্লেন লৈ আহিছে । মাত্ৰ ৩০ টকাৰ বিনিময়ত কোম্পানীটোৱে গোটেই মাহটো অ’টিটি এপছৰ সুবিধা আগবঢ়াইছে । জানক কেনেকৈ লাভ কৰিব এই সুবিধা ৷

ড্ৰেগন ফল ৷ মেক্সিকোৰ এই ফলবিধ স্বাস্থ্যৰ পক্ষে অতি উপকাৰী ৷ উন্নত জাতৰ এই ফলবিধৰ খেতি কৰি এইবাৰ স্বাৱলম্বী হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰীৰ সুপ্ৰভাত ৰাভা ৷ এই খেতি কৰিয়েই তেওঁ আন দহজন লোককো কৰ্ম সংস্থাপন দিবলৈ সক্ষম হৈছে (Assam Youth self reliant with Dragon Fruits Farming) ৷