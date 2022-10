সুকুমাৰ বিশ্বাসৰ মৃত্যুত শোক প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (CM Himanta Biswa Sarma expressed grief) । সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, ‘অসম ভাষিক সংখ্যালঘু উন্নয়ন পৰিষদৰ মাননীয় উপাধ্যক্ষ তথা বিজেপি দলৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা সুকুমাৰ বিশ্বাসদেৱৰ মৃত্যুৰ বাতৰিয়ে মৰ্মাহত কৰিলে ।'

অৱশেষত গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত ছীল হ’ল বহু বিৰ্তকিত মিঞা মিউজিয়াম (Goalpara district administration seals newly inaugurated Miya Museum)। দেওবাৰে বিতৰ্কিত মিঞা মিউজিয়ামটো উদ্বোধনীৰ পিছৰ পৰাই ৰাজ্যজুৰি বিৰ্তকৰ আওতালৈ আহিছিল (Miya Museum controversy) ৷ এই বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটাই মঙলবাৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ লক্ষীপুৰ ৰাজহচক্ৰ বিষয়া ৰাজীৱ গগৈৰ উপস্থিতিত ছীল কৰা হয় মিউজিয়ামটো ।

‘‘লুঙিখনৰ বাদে মিঞা মিউজিয়ামটোত কি নতুনত্ব আছে ৷ অসমীয়া মানুহৰ সামগ্ৰী লৈ মিঞা মিউজিয়াম কেনেকৈ হ’ল ? ইয়াৰ উত্তৰ চৰকাৰক দিব লাগিব ।’’ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Assam CM reaction on Miya Museum ) ৷

দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে চেন্নাইতো উদযাপন কৰা হৈছে দীপাৱলী ৷ এতিয়া দেৱালীৰ পিছতে ভয়ংকৰ বায়ু প্ৰদূষণ হৈছে চেন্নাইত (Poor air quality after Diwali in Chennai) ৷ চৰকাৰী পৰিসংখ্যা অনুসৰি দেৱালী উদযাপনৰ পিছতে চেন্নাইৰ বায়ুমণ্ডলৰ মানদণ্ড হ্ৰাস পাইছে ৷

দেশৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চিত্ৰাং ঘূৰ্ণীবতাহৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে (Cyclone Sitrang)। চিত্ৰাঙৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে ধাৰাসাৰ বৰষুণ আৰু ধুমুহাৰ কালৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । ৰাজ্যবাসীয়ে দীপাৱলীক উলহ মালহেৰে পালন কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে অসমতো চিত্ৰাঙৰ প্ৰভাৱ পৰিছে (Impact of Cyclone Sitrang in Assam)। ৰাজ্যৰ ঠায়ে ঠায়ে বৰষুণৰ সমান্তৰালকৈ ধুমুহাৰ তাণ্ডৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । নগাঁও জিলাৰ কলিয়াবৰতো ধুমুহাই কাল ৰূপ লৈছে (Storm in Kaliabor)। বিভিন্ন স্থানত ঘৰ-দুৱাৰ, গছ-গছনি ভাঙি বিস্তৰ ক্ষয়-ক্ষতি হৈছে । ধুমুহাত কেইবাগৰাকী খেতিয়ক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে (Storm affects farmers in Kalibor)।

জোনাইৰ শিক্ষকৰ আজৱ কাহিনী । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে নাজানে পাঠদানৰ সময়সূচী । সময়মতে নাহে বিদ্যালয়লৈ । শিক্ষকলৈ অপেক্ষা কৰি‌ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ঘূৰি যায় ঘৰলৈ (Teachers irregularity in Jonai school) ।

দিল্লীবাসীয়ে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলেও আগুৱাই যাবলৈ এতিয়াও বহু দূৰ বাকী ৷ দিল্লীৰ প্ৰদূষণৰ ওপৰত এই মন্তব্য আগবঢ়ায় দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অৰবিন্দ কেজৰিৱালে(Delhi CM Arvind Kejriwal) ৷

লাহোৱালত বায়ু সেনাৰ গুলীত আহত ছাত্ৰী । ডিব্ৰুগড়ৰ (Firing in Lahowal)লাহোৱালত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ।

চিত্ৰাঙৰ বিধ্বংসী ৰূপ(cyclone sitrang) ৷ সোমবাৰে বাংলাদেশৰ কিছু অংশত ই সৃষ্টি কৰে সন্ত্ৰাসৰ(Bangladesh cyclone ) । ইটাৰ ৰেলিং আৰু গছ-গছনি ভঙাৰ ফলত এটা পৰিয়ালৰ তিনিজন সদস্যসহ কমেও ৭জন লোকে কৰুণ মৃত্যুক সাৱটিবলগীয়া হয়(7 people died in cyclone Sitrang) ৷

মেটাৰ মালিকানাধীন জনপ্ৰিয় ইনষ্টেণ্ট কমিউনিকেচন এপ WhatsAppয়ে এক সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ভাৰতৰ WhatsApp ব্যৱহাৰকাৰীসকলে সম্প্ৰতি মেছেজ প্ৰেৰণ আৰু গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ।