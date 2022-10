বিশ্বকাপৰ প্ৰথমখন খেলৰ প্ৰথমটো বলতে অৰ্শ্বদ্বীপ সিঙৰ সফলতা (Arshdeep Singh in T20 World Cup)। পাকিস্তানৰ অধিনায়ক বাবৰ আজমক ধৰাশায়ী কৰিলে সিঙে । খেল আৰম্ভণিতে দুটাকৈ উইকেট দখল খেলুৱৈগৰাকীৰ ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰা মতে সোমবাৰে ৰাজ্যিক মৰ্যাদাৰে বৰপেটা সত্ৰৰ খটখটিৰ পূব পাৰে বুঢ়াসত্ৰীয়া বশিষ্ঠ দেৱশৰ্মাৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া সম্পন্ন কৰা হ'ব (Funeral of Basistha Dev Sarma)। আজি পুৱা প্ৰয়াত সত্ৰাধিকাৰ গৰাকীৰ নশ্বৰদেহ বাসভৱনৰ পৰা উলিয়াই এক বৃহৎ সমদলেৰে সমগ্ৰ বৰপেটা পৰিভ্ৰমণ কৰা হয় । বাসভৱনৰ পৰা নশ্বৰদেহ প্ৰথমতে সুন্দৰীদিয়া সত্ৰলৈ নিয়া হয় । তাৰপাছত ৰাখাল থান, চূণপোৰা ভিঠি থান, বৰপেটা বজাৰ আদি হৈ বৰপেটা সত্ৰৰ সমীপৰ সত্ৰৰ বাছ আস্থানলৈ নিয়া হয় ।

গোপন তথ্যৰ ভিত্তিত জম্মু কাশ্মীৰ আৰক্ষী আৰু 23 ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাইফলচ সেনাই বনাঞ্চলত অভিযান চলায় আৰু সন্দেহযুক্ত আত্মগোপন স্থানসমূহত তালাচী চলায় অন্যান্য বস্তুৰ লগতে অস্ত্ৰ আৰু গোলাবাৰুদ জব্দ কৰে (joint search operation of JK Police and 23 RR Army)৷ নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে সন্ধিয়া পৰ্যন্ত চলায় এই অভিযান ৷

বঙাইগাঁও জিলাৰ মাণিকপুৰ আৰক্ষী থানা (Manikpur Police Station)চৌহদত দেওবাৰে খাদ্য সুৰক্ষাৰ ৩৪৮৪ কিলোগ্ৰাম চাউল (PDS rice burried at Manikpur) পুতি থয় প্ৰসাশনে (Administration buried rice at Manikpur)। উল্লেখ্য যে যোৱা ২০২১ চনত খাদ্য সুৰক্ষাৰ চাউলখিনি চোৰাংকৈ সৰবৰাহ কৰাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ অভয়াপুৰীৰ লেংটিছিঙাৰ ৰাজীৱ গান্ধী মেম'ৰিয়েল কলেজত নিৰ্বাচনী হিংসা (Election violence at Rajiv Gandhi Memorial College) সংঘটিত হৈছে । শণিবাৰে ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনক (Student Union Election at Rajiv GandhiCollege) লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । ক্ষুব্ধ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মহাবিদ্যালয়ৰ মূল প্ৰবেশদ্বাৰত তলা লগাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে (Students protest at Abhayapuri)।

ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচনৰ বিদেশী অৱদান নিয়ন্ত্ৰণ আইনৰ (FCRA) অনুজ্ঞাপত্ৰ বাতিল কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে । ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচন আৰু ইয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ এখন লিখিত জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । গৃহ মন্ত্ৰালয়ৰ আন্তঃমন্ত্ৰালয় সমিতিৰ পৰামৰ্শৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি ৰাজীৱ গান্ধী ফাউণ্ডেচন (RGF)ৰ পঞ্জীয়ন বাতিল কৰা হৈছে ।

২৩ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ আজি বলীউডৰ মোহময়ী অভিনেত্ৰী তথা ছুপাৰমডেল মালাইকা আৰোৰাৰ ৪৯ সংখ্যক জন্মদিন । ৪৯ বছৰ বয়সতো চৰ্চিত বলীউডৰ ফিটনেছ কুইন মালাইকাৰ কেইখনমান আকৰ্ষণীয় ফটো চাওক...

ফাঁচী বজাৰত পথ দুৰ্ঘটনা(Fency bazar road accident) ৷ পথৰ মাজত টানি থোৱা ৰচীত লাগি মৃত্যু এজনৰ ৷

কাইলৈ দেশৰ লগতে ৰাজ্যজুৰি উদযাপন কৰা হ’ব পোহৰৰ উৎসৱ দীপাৱলী ৷ দীপাৱলীৰ প্ৰাকক্ষণত শিৱসাগৰত ভাৰতীয় জনতা মজদুৰ সংঘই এক ইতিবাচক পদক্ষেপ হাতত লৈছে ৷ ভাৰতীয় জনতা মজদুৰ সংঘৰ (Bharatiya Janata Mazdoor Sangh)শিৱসাগৰ জিলা কৰ্মীসকলে মুক্তিনাথ চাৰিআলিত বিভিন্নজন মৃৎ শিল্পী তথা মাটি চাকি বিক্ৰেতাৰ পৰা চাকি ক্ৰয় কৰি বিভিন্নজনৰ মাজত বিতৰণ কৰিছে (Bharatiya Janata Mazdoor Sangh Distribute clay candles) ৷

দেশজুৰি অব্যাহত ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান(Anti drugs mission all over India)। দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালভাৱে জম্মু-কাশ্মীৰতো আৰক্ষীয়ে অব্যাহত ৰাখিছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান । দেওবাৰে পুৱা উধমপুৰত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এখন ট্ৰাকৰ পৰা জব্দ কৰে বুজন পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ(Drugs seized in Udhampur) ।