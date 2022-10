উজনি চিয়াঙৰ হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনাৰ ৫ জনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ (5 body rescued in Arunachal Helicopter crashed) । শুকুৰবাৰে সংঘটিত হৈছিল সেনাবাহিনীৰ এই হেলিকপ্টাৰ দুৰ্ঘটনা (Army Helicopter crashed in Arunachal) । হেলিকপ্টাৰখনত আছিল পাঁচজন সেনাবাহিনীৰ লোক । পূব অৰুণাচল প্ৰদেশৰ উজনি চিয়াং জিলাৰ টুটিঙৰ পৰা ২৫ কিলোমিটাৰ নিলগত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনাটো ।

দাক্ষিণাত্যৰ প্ৰভাৱশালী বাতৰি কাকত দৈনিক ইনাডুৰ প্ৰাক্তন পৰিচালন সঞ্চালক আটলুৰী ৰামমোহন ৰাওৰ মৃত্যু (Atluri Rammohan Rao dies)। ৮৭ বছৰ বয়সত হায়দৰাবাদৰ এআইজি চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ৰাওৰ । ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ ৰামোজী ৰাওৰ শৈশৱৰ বন্ধু আছিল ৰামমোহন ৰাও ।

তেজপুৰত গড়ৰ আক্ৰমণত এজন লোক আহত ৷ আহত লোকজনৰ নাম আব্দুল ৰহিম (Rhino Attack in Tezpur)৷

ম’বাইল ফোন হেকাৰৰ জালত যোৰহাটৰ জিলা উপায়ুক্ত ৷ জিলা উপায়ুক্ত অশোক কুমাৰ বৰ্মণৰ ফটো ব্যৱহাৰৰ কৰি এক হোৱাছ্এপ একাউণ্ট খুলি বিভিন্নজনক ধন দাবী (Jorhat DC whatsapp hacked)৷

সমগ্ৰ দেশৰ লগতে ত্ৰিপুৰাতো আজি উপযুক্ত মৰ্যাদাৰে আৰক্ষী স্মৰণ দিৱস উদযাপন কৰা হয় (Police Commemoration Day celebrated today) । এই উপলক্ষে মূল অনুষ্ঠান আগৰতলাৰ অৰুন্ধতীনগৰৰ পুলিচ লাইনছৰ মনোৰঞ্জন দেৱবৰ্মা স্মৃতি ষ্টেডিয়ামত আয়োজন কৰা হয় (Police Commemoration Day in Tripura) ।

কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাত অংশ ল’ব এনচিপিৰ মুৰব্বী শৰদ পাৱাৰে(Sharad Pawar to participate in Bharat Jodo Yatra) ৷ আদিত্য ঠাকৰেয়েও এই যাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ কংগ্ৰেছৰ এটা প্ৰতিনিধি দলে শেহতীয়াকৈ শিৱসেনা (উদ্ধৱ বালাচাহেব ঠাকৰে)ৰ মুৰব্বী উদ্ধৱ ঠাকৰে আৰু এনচিপিৰ মুৰব্বী শৰদ পাৱাৰক সাক্ষাৎ কৰি এই যাত্ৰাত যোগদান কৰিবলৈ আমন্ত্ৰণ জনায় ।

পোহৰৰ উৎসৱ দেৱালীলৈ মাজত মাথো দুটা দিন (Diwali 2022) । সেয়ে ব্যস্ততা বাঢ়িছে মৃৎ শিল্পী সকলৰ মাজত (Diwali preparation at Teok) । ব্যতিক্ৰম নহয় টীয়কৰ দুনৈমুখ কুমাৰ গাঁৱৰ মৃৎ শিল্পীসকল (Pottery art at Teok) । গাঁওখনৰ শিল্পীসকল এতিয়া ঘৰে ঘৰে ব্যস্ত মাটিৰ চাকি নিৰ্মাণত (Potters are busy for Diwali at Teok) । পৰিতাপৰ বিষয় এয়ে যে টীয়কৰ এইসকল মৃৎ শিল্পীয়ে অনেক সমস্যা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত শিল্পটো জীয়াই ৰাখিবলগা হৈছে (Pottery artist of Teok) ৷

কেয়াৰ ইউ ৩৬৫ নামৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থাই মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানত শাখা স্থাপন কৰি পিছপৰা শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠদান কৰি অহাৰ লগতে দীপাৱলীৰ সময়ত ৰং-বিৰঙী চাকি প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে (CareU365 NGO initiative)। এইবাৰো সংস্থাটোৱে ৰং-বিৰঙী চাকি প্ৰস্তুত কৰাৰ প্ৰশিক্ষণ দিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক ।

আজি অসমীয়া সংবাদ জগতৰ মহীৰূহ প্ৰয়াত তিলক হাজৰিকাৰ মৃত‍্যু দিৱস (Tilak Hazarika death anniversary) । কলিয়াবৰত অসমীয়া সংবাদ জগতৰ মহীৰূহ প্ৰয়াত তিলক হাজৰিকা সোঁৱৰণী তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা (Tilak Hazarika memorial debate competition) ।

পুনৰ বিতৰ্কৰ আৱৰ্তত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ(Lakhimpur Medical College in controversy) । এইবাৰ পাৰ্কিঙৰ নামত অতিৰিক্ত ধন সংগ্রহৰ কাণ্ডই জোকাৰিছে মেডিকেল কলেজখনক । ঘন্টাই প্ৰতি মাচুল বৃদ্ধি কৰাৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে(Human chain in front of Lakhimpur Medical College) ।