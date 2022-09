আফগানিস্তানৰ ৰাজধানী কাবুলস্থিত ৰাছিয়ান দূতাবাসৰ সমীপত বিস্ফোৰণ(Blast at Russia embassy in Kabul) ৷ বিস্ফোৰণত দুজন ৰাছিয়ান কূটনীতিবিদৰ লগতে প্ৰায় 20 লোক নিহত হোৱাৰ কথা জানিব পৰা হৈছে ৷

শিক্ষাবিদ তথা মহান মনীষী সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনে যি উদ্দেশ্যৰে তেওঁৰ জন্মদিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাবে উদযাপনৰ কথা কৈছিল, প্ৰকৃতাৰ্থত সেই উদ্দেশ্য কিমান সফল হৈছে ? আজি অসমত শিক্ষক সমাজ বিভিন্ন সমস্যাৰে ভাৰাক্ৰান্ত । তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বা বেচৰকাৰী পৰ্যায়ত ঢাক-ঢোল বজাই শিক্ষক দিৱস পালনৰ কিবা গুৰুত্ব আছেনে ? নিশ্চিতভাৱে এই বিষয়টোতো আলোকপাত কৰাৰ প্ৰয়োজন (teachers day and Assam teachers society) ।

বন্ধ হ’ল মাজুলী নিমাতি ফেৰী সেৱা (Majuli Nimati ferry service closed) ৷ আজিৰে পৰা অনিৰ্দ্দিষ্ট কালৰ বাবে বন্ধ কৰি দিয়া হ’ল অফলামুখ-নিমাতিৰ মাজত চলাচল কৰা ফেৰী সেৱা ৷ যোৱা কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰা-নেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বৃদ্ধি হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ (Ferry service closed due to heavy rain) ৷ ফলত বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী নিমাতি সংযোগী ফেৰী সেৱা ৷

মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট বৈঠক (Assam Cabinet meeting at Kokrajhar) ৷ ন ৰূপত সজাই তোলা হৈছে বিটিআৰ সচিবালয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীসহ কেবিনেট মন্ত্ৰীবৰ্গক আদৰাৰ বাবে সাজু কোকৰাঝাৰ (CM attended at Kokrajhar Cabinet meeting) ৷ কেবিনেট বৈঠকক কেন্দ্ৰ কৰি বিটিআৰ সচিবালয়ৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰত গঢ়ি তোলা হৈছে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা ৷

পণ্ডিত, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰত ৰত্ন ডঃ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ১৯৬২ চনত ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কিছু শিক্ষাৰ্থী আৰু বন্ধুৱে তেওঁলোকক 5 ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছিল (Birth anniversary of Radhakrishnan) । তেতিয়া তেওঁ কৈছিল, "মোৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি 5 ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেন্তে ই মোৰ বাবে গৌৰৱান্বিত সৌভাগ্য হ'ব ।"

আগন্তুক নৱেম্বৰত হ'ব লগা শ্ৰী শ্ৰী কৃষ্ণৰ ৰাস মহোৎসৱৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি মৰাণৰ ৰাইদঙীয়া আঞ্চলিক ৰাস উদযাপন সমিতিৰ (Rash Preparation in Moran) । ১৯৮০ চনৰ পৰা উদযাপন কৰি অহা ৰাইদঙীয়া আঞ্চলিক ৰাস উদযাপন সমিতিয়ে প্ৰতি দুটা বৰ্ষৰ অন্তৰে অন্তৰে উদযাপন কৰি অহা ৰাস মহোৎসৱে এইবাৰ বিংশতিতম বৰ্ষত ভৰি দিছে (Preparations for the 20th Rasotsav at Raidangiya) । বিগত বৰ্ষৰ দৰে এইবাৰো উলহ-মালহৰে ৰাসোৎসৱ উদযাপনৰ বাবে ব্যস্ত হৈ পৰিছে আখৰাত ।

কলিয়াবৰত পাঁচ শতাধিক কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিৰ অগপত যোগদান (Congress Leaders To AGP Joining) ৷ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ উপস্থিতিত কলিয়াবৰ অগপৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত কংগ্ৰেছ প্ৰতিনিধিসকলে যোগদান কৰে অগপত (Minister Keshab Mahanta at Kaliabor) ।

নলবাৰীৰ চামতাত নৰোৰাম বৰ্মন সোঁৱৰণী প্ৰাইজমানি ফুটবল প্ৰতিযোগিতা । দেওবাৰে অইল ইণ্ডিয়া আৰু আছাম ৰেজিমেন্টৰ মাজত অনুষ্ঠিত হয় ফাইনেল খেলখন । উক্ত খেলখনত উপস্থিত থাকে ধিং এক্সপ্ৰেছ হিমা দাস (Dhing Express Hima Das)।

সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শিক্ষক দিৱস উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা-২০২২ কৃতী শিক্ষকসকললৈ প্ৰদান কৰাৰ লগতে কৃতী শিক্ষকসকলৰ সৈতে ভাব-বিনিময়তো অংশগ্ৰহণ কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে(PM Modi to meet national teacher award winners on september 5) । প্ৰধানমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰকাশিত এক বিবৃত্তিত প্ৰকাশ পাইছে এই তথ্য ৷

বিহাৰত অঘটন ৷ বিহাৰৰ দনাপুৰৰ শ্বাহপুৰ থানা এলেকাৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা ৷ গংগা নদীত ডুব গ’ল এখন যাত্ৰীবাহী নাও (Boat sinks in Bihar) ৷ প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি নাওখনত আছিল ৫৫ গৰাকী যাত্ৰী ৷ তাৰে ১০ গৰাকী যাত্ৰী বৰ্তমানেও সন্ধানহীন হৈ আছে ৷