ছাত্ৰীবাৰীৰ ব্যৱসায়ী অৱদেশ যাদৱ হত্যাকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ডব্লিউ যাদৱ ওৰফে ৰাধিকা ৰমণক শনিবাৰে আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়(Prime Accused of Chatribari Murder Case) ৷ সহকাৰী আৰক্ষী আয়ুক্ত পৃথ্বীৰাজ ৰাজখোৱাৰ(ACP Prithviraj Rajkhowa) নেতৃত্বত যোৱা এটা দলে দিল্লীৰ ওখলাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৃহস্পতিবাৰে নিশা গুৱাহাটীলৈ আনে হত্যাৰ অভিযুক্ত ডব্লিউ যাদৱক । নিশা প্ৰায় ১২.৩০বজাত বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ(Borjhar Airport) পৰা পল্টন বজাৰ থানা লৈ অনা হয় ডব্লিউ যাদৱক ।

বাইছুং ভুটীয়াক পৰাস্ত কৰি সৰ্বভাৰতীয় ফুটবল ফেডাৰেচনৰ(All India Football Federation) সভাপতিৰ পদত অধিস্থিত হ’ল প্ৰাক্তন ফুটবলাৰ তথা বিজপি নেতা কল্যান চৌবে ৷ ৪৫ বছৰীয়া চৌবেই প্ৰাক্তন অধিনায়ক ভুটীয়াক 31-1 ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰে ৷

বৰচলাৰ চিতলমাৰীত উচ্ছেদ অভিযানৰ বাবে সাজু প্ৰশাসন (Eviction at Borsola in Sonitpur) ৷ আৰক্ষীৰ বৃহৎ দলে বাহৰ পাতিছে বৰচলা আৰ্দশ বিদ্যালয়ত ৷ উচ্ছেদৰ পূৰ্বে ঘৰ-দুৱাৰ ভাঙি বেদখলকাৰীয়ে পলায়ন কৰাৰ বিপৰীতে বহু লোক এতিয়াও আঁতৰি যোৱা নাই উক্ত অঞ্চলৰ পৰা (Administration ready to eviction at Borsola) ।

মাজুলীৰ দুই লক্ষ জনসাধাৰণৰ সপোনৰ মাজুলী-যোৰহাট দলং (Majuli Jorhat bridge) । কিন্তু যোৱা চাৰিমাহৰ পৰা বন্ধ হৈ থকা মাজুলীবাসীৰ সপোনৰ দলংখনৰ কাম বন্ধ হৈ আছিল (Construction of Majuli Jorhat bridge is still in uncertainty) ৷ শুকুৰবাৰে পুৱাই মাজুলীত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধান সঞ্জয় কুমাৰ নিৰ্মল উপস্থিত হৈ নিৰ্মানস্থলীৰ কাম পৰিদৰ্শন কৰে (NH Authority Additional Directorate General Sanjay Kumar Nirmal) । নিৰ্মাণস্থলী পৰিদৰ্শন কৰি নিৰ্মানৰত কোম্পানীৰ বিষয়া-ইঞ্জিনীয়াৰৰ ওপৰত জাঙুৰ খাই উঠে বিষয়াগৰাকী ৷ অতিৰিক্ত সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে বিচৰা প্ৰতিবেদন সঠিক ৰূপত দিব পৰা নাই কোম্পানীৰ বিষয়াই ৷ এতিয়াও অনিশ্চয়তাতে আছে মাজুলী যোৰহাট দলং নিৰ্মাণৰ কাম ৷ ইতিমধ্যে বিষয়াগৰাকীয়ে বিসংগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক ৷ দায়িত্বভাৰ গ্ৰহণ কৰা অভিযন্তাই অনুমোদন দিলেহে আৰম্ভ কৰা হ’ব নিৰ্মান কাৰ্য ৷ বিষয়াগৰাকীৰ লগত আৰু দিল্লীৰ বহু কেইজন ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কৰ্তৃপক্ষৰৰ উচ্চ পদস্ত বিষয়াও উপস্থিত থাকে ৷ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় যে মাজুলীৰ দুই লক্ষ জনসাধাৰণৰ সপোনৰ যোৰহাট মাজুলী দলঙৰ কাম পুনৰ হ’বনে ?

অৱশেষত ঘৰৰ ল’ৰা ঘৰলৈ ঘূৰি আহিল ৷ কংগ্ৰেছ ত্যাগ কৰি পুনৰ AIUDF লৈ উভতি আহে বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক আব্দুৰ ৰহিম খান (Abdul Rahim Khan criticized Assam Pradesh congress)৷ পুনৰ AIUDF ত যোগদান কৰিয়েই বিভিন্ন কটু মন্তব্য কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে (Abdul Rahim Khan reaction about AIUDF joining)৷

শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপৰাত আজি চাহ বাগিচাই বাগিচাই অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে উপ-কৰ্মচাৰীসকলে(Tea worker protest) । অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ এক নিৰ্দশনা মৰ্মে চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক গোটৰ সদস্য-সদস্যাসকলে শুকুৰবাৰে পুৱা ৭ বজাৰ পৰা ১০ বজালৈকে কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে(ACMS protest at Rangapara) । অসমৰ চাহ বাগিচা সমূহত কৰ্মৰত উপ-কৰ্মচাৰী সকলৰ ভ্ৰমণ বোনাচ সংশোধনকে ধৰি দৰমহা বৃদ্ধি আৰু শ্ৰমিকসকলৰ পাত তোলা নিৰিখৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰত সংঘই দীৰ্ঘদিন ধৰি চাহ বাগিচা মালিক সন্থাসমুহৰ ওচৰত দাবী জনাই অহাৰ লগতে উক্ত বিষয় সমূহৰ ওপৰত বিগত সময়ছোৱাত কেইবালানি দ্বি-পাক্ষিক আলোচনাত মিলিত হৈ আহিছে(Tea worker demand) । কিন্তু চাহ বাগিচা মালিক সন্থা সমুহে সংঘৰ উক্ত দাবী সমুহক গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰিলে । যাৰ ফলত ৰঙাপৰাৰ প্ৰত্যেকখন চাহ বাগিচাত তিনি ঘণ্টীয়া অৱস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰে উপ-কৰ্মচাৰীসকলে ।

বছৰজোৰা কাৰ্যসূচীৰে ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালে উদযাপন কৰিছে মহাৰজত জয়ন্তী (AMCH Diamond Jubilee)। মহাৰজত জয়ন্তীৰ সামৰণি অনুষ্ঠানৰ প্ৰাকক্ষণত AMCHত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত (Assam Health minister at AMCH)। হাস্পতালখন পৰিদৰ্শন কৰি বিভিন্ন দিশ পৰ্যালোচনা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । পৰিদৰ্শনৰ পাছতে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ঘোষণা কৰে যে গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালৰ দৰে AMCHকো চুপাৰ স্পেছিয়েলিটি হাস্পতালৰ দৰে গঢ়ি তোলা হ'ব । উত্তৰ পূৱৰ প্ৰথমখন ঐতিহাসিক চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ মহাৰজত জয়ন্তী উদযাপনৰ সময়তে এই আশাব্যঞ্জক ঘোষণা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ (Diamond Jubilee celebration at AMCH)। উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে AMCHত হঠাৎ উপস্থিত হয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ।

কানাডাত হেলথ কানাডাই মডাৰ্না স্পাইকেভেক্স কভিড-১৯ ভেকচিনৰ এটা নতুন সংস্কৰণৰ বাবে অনুমোদন জনাইছে, যিয়ে ২০১৯ চনৰ পৰা SARS-CoV-2 ভাইৰাছ আৰু Omicron (BA.1) ভেৰিয়েন্টপ সৈতে যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হ'ব ।

মাদ্ৰাছা ভঙা প্ৰসংগত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ(Bhabesh Kalita reaction on madrasa demolition) । জেহাদী কাৰ্যকলাপ পুলিয়ে-পোখাই উভালি দিয়াৰ বাবে চৰকাৰে লোৱা সিদ্ধান্তক আদৰণি কলিতাৰ । যিসকল তোষামোদকাৰী নেতা আছে তেওঁলোকৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ লগত যোগাযোগ আছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন কৰে সভাপতিগৰাকীয়ে(Bhabesh Kalita reaction on jihadi) । জেহাদী কাৰ্যকলাপ চলি থকা মাদ্ৰাছা ভঙা কাৰ্যক সংবিধানৰ ওপৰত বুলডোজাৰ চলোৱাৰ লগত তুলনা কৰাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে ৰাজ‍্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভবেশ কলিতাই । বিৰোধী দলে মুক্তকণ্ঠে কিয় চৰকাৰক সন্ত্ৰাসবাদৰ বিৰুদ্ধে মাত মতাৰ বাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন নকৰে বুলি প্ৰশ্ন কৰি বিধায়কগৰাকীয়ে জেহাদীৰ বিৰুদ্ধে ব‍্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বাবে অসম চৰকাৰৰ লগতে মুখ‍্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

বুধবাৰৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে আৰম্ভ হৈছে গণেশ উৎসৱ ৷ ১০ দিনীয়াকৈ উদযাপন কৰা হয় এই উৎসৱ । ৯ ছেপ্টেম্বৰত গণেশৰ মূৰ্তিৰ চূড়ান্ত বিসৰ্জনেৰে অন্ত পৰিব এই উৎসৱ(Ganesh Chaturthi Special) । মহাৰাষ্ট্ৰ, তামিলনাডু, কৰ্ণাটক, গুজৰাটকে ধৰি অন্যান্য ৰাজ্যসমূহতো এই উৎসৱ অতি উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হয় । আহক গণেশ চতুৰ্থী উপলক্ষে এনে কিছুমান খাদ্য এনে কেইবিধ ভোগৰ বিষয়ে কওঁ যিবোৰ আপুনি ভগৱান গণেশক আগবঢ়াব পাৰে আৰু বজাৰতো এই খাদ্যসামগ্ৰীসমূহৰ চাহিদা খুবেই বেছি ৷