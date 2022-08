অসমত প্ৰতিবছৰে গড়ে উৎপাদন হয় ৫০ লাখ মেট্রিকটন ধান (Assam produce average 50 lakh metric tonnes paddy) । এইবাৰ বানে বৰোধানৰ ব্যাপক ক্ষতি সাধন কৰাৰ পাছত কৃষকৰ বাবে শালিধানৰ খেতিয়েই আছিল ভৰসা (flood effected agri activity in Assam) । পানীৰ অভাৱত সমস্যাত পৰিছে কৃষক (draught like situation in Assam) । দুটাকৈ বানত নষ্ট ৮৫,৫১৪ হেক্টৰ বৰোধানৰ খেতি । ক্ষতিগ্ৰস্ত ৮,৪৫,৪৩৪ টা কৃষক পৰিয়াল ।

প্ৰায় 9 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰতে ধ্বংস কৰি দিয়া হ’ল আটাইতকৈ ওখ টুইন টাৱাৰ (Noida twin towers demolition)৷ নয়ডা চুপাৰটেক টুইন টাৱাৰ ধ্বংস কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা হ’ল 3,700 কিলোগ্ৰামতকৈও অধিক বিস্ফোৰক ৷

অসম চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ বাবে আজি ২৬ খন জিলাৰ ১৪,৪৩৭ টা পদৰ বাবে অনুষ্ঠিত হৈছে পৰীক্ষা(Assam Grade 3 recruitment written exam) । পৰীক্ষাৰ্থীসকলক শুভেচ্ছা জনোৱাৰ বাবে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে দেওবাৰে গ্ৰহণ কৰে এক ব্যতিক্ৰমী পদক্ষেপ(Assam recruitment exam 2022) ।

আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত অসমৰ আটাইকেইটা সমষ্টি দখলৰ লক্ষ্য বিজেপিৰ (BJP aims to all Lok Sabha constituencies in Assam) । নগাঁও, কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুক (Kiren Rijiju responsibility in Lok Sabha election) ।

অসমত স্থাপন কৰা হ'ব পাৰে সৰ্ববৃহৎ অমৃত সৰোবৰ(Biggest amrit sarovar may be installed in Assam) । শনিবাৰে জলশক্তি মিছনৰ এটা কেন্দ্রীয় প্ৰতিনিধি দলে লখিমপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰি উল্লেখ কৰে এই কথা(Jal Shakti Ministry visits Lakhimpur) ।

বাঘজানত আশাৰ ৰেঙনি ৷ ছাইময় বাঘজান সেউজীয়া হোৱাৰ দিশে (Baghjan fire incident) ৷ অসম প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদ আৰু অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেড, দুলিয়াজানৰ উদ্যোগত বাঘজান BGN-5 নং তৈল কূপত বৃহৎ গছপুলি ৰোপণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হয় (Ecological restoration at Baghjan) ।

তৃতীয় আৰু চতুৰ্থ বৰ্গৰ পৰীক্ষাৰ সন্দৰ্ভত এই বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ এমাহৰ ভিতৰত ঘোষণা হ’ব নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ ফলাফল (CM Himanta Biswa Sarma on Assam recruitment exam)৷

জীৱন নাট সামৰিলে জ্যেষ্ঠ আলফা নেতা জীৱন মৰাণে (ULFA Leader Jibon Moran passes away) ৷ সংযুক্ত মুক্তি বাহিনী অসমৰ (স্বাধীন) জ্যেষ্ঠ নেতা জীৱন মৰাণ ওৰফে গুণত ডাঙৰীয়াৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ আলফাৰ (স্বা) সৰ্বাধিনায়ক পৰেশ বৰুৱাৰ (ULFA Leader Paresh Baruah) ৷

নগাঁৱত দলীয় সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাৰ বিস্ফোৰণ । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক তীব্ৰ কটাক্ষ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ (Piyush Hazarika criticizes Bhupen Borah) ।

ত্ৰিপুৰাত শীঘ্ৰে স্থাপন হ'ব এইমছ । ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঃ মাণিক সাহাই শনিবাৰে এই ঘোষণা কৰে (Manik Saha announced about AIIMS) । তেওঁ কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে এইমছৰ এটা শাখা স্থাপনৰ বাবে উদ্যোগ লৈছে (Tripura government to set up AIIMS) ।