বৰপেটাত গ্ৰেপ্তাৰ 7 টাকৈ জেহাদী (7 Jihadi arrested in Barpeta) ৷ জেহাদীকেইটাক গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতেই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জাকিৰ হুছেইন শিকদাৰে ৷ বিজেপিয়ে ৭ বছৰ শাসন চলোৱাৰ পিচতো জেহাদীৰ ঘাটি কিয় চলি আছে বুলি প্ৰশ্ন কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতিগৰাকীৰ ৷

অসমত জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ চলি থকা সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ (Assam CM statement on Jihadi activities in Assam)। অসমত বাংলাদেশৰ পৰা জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি পাইছে । এই ক্ষেত্ৰত ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যৌথভাৱে অনুসন্ধান কৰি আছে ।

মালালা আৰু মুৰ্মুৱে দুয়োটা জনজাতিৰ বিভিন্ন আখ্যানক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে (President Droupadi Murmu and Nobel Laureate Malala Yousafzai)। এটা পৰিৱৰ্তনৰ সৈতে খাপ খুৱাবলৈ মুকলি, আনটো তেওঁলোকৰ পথত কঠোৰ আৰু পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ অনিচ্ছুক । মালালাই এক নিষ্ঠুৰ পুৰুষতান্ত্ৰিক জনজাতীয় সমাজৰ বিশেষত্ব প্ৰদৰ্শন কৰে, যিখন সমাজ যিকোনো গঠনমূলক পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতি প্ৰতিৰোধী । আনহাতে, মুৰ্মু হৈছে ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰতি এক সামগ্ৰিক দৃষ্টিভংগীৰ এক মহান দৃষ্টান্ত ।

সমাগত 75 সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাকক্ষণত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰৰ সহযোগত আয়োজন কৰা হয় দেশভক্তি দিৱস (For the second time celebrate deshbhakti divas in state) ৷ বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত আয়োজিত উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাবে উপস্থিত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

ইংলেণ্ডৰ বাৰ্মিংহামত আৰম্ভ হৈছে কমনৱেল্থ গেমছ ২০২২ (Commonwealth Games 2022) ৷এইবৰ্ষৰ কমৱেল্থত ভাৰতক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব অসমৰ 7 গৰাকী খেলুৱৈয়ে(7 athletes in Commonwealth Games) ৷

অসমৰ মাদ্ৰাছাত চলে জেহাদীৰ কাৰ্যকলাপ ! মৰিগাঁৱৰ দুখন মাদ্ৰাছাত অসম আৰক্ষীৰ অভিযান (Assam police raid Madrasa in Morigaon)। ইতিমধ্যে ১১ শিক্ষকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে । মাদ্ৰাছাৰ প্ৰধান মুফতি মুস্তাফাৰ জেহাদী সংগঠনৰ লগত সম্পৰ্ক থকাৰ দাবী অসম আৰক্ষীৰ ।

মৈৰাবাৰীৰ চহৰীগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা ৷ মৰিগাঁও জিলাৰ মৈৰাবাৰীৰ নিকটৱৰ্তী চহৰীয়াগাঁৱৰ জমিউল হুদা নামৰ মাদ্ৰাছাখনত মৰিগাঁও জিলা আৰক্ষীয়ে চলালে অভিযান (Madrassa sealed in Morigaon)৷

চিলনী চোৰৰ শোকাৱহ মৃত্যু ৷ মহিলাৰ হাতৰ পৰা টকা নথকা বেগ আজুৰি পলায়ন কৰিবলৈ লওঁতেই দুৰ্ঘটনাগ্ৰস্ত হৈ প্ৰাণ হেৰুৱালে চিলনী চোৰে (Thief killed in an accident while fleeing with bag) ৷

কলগাছিয়াৰ ৰামপুৰত ভূমি বিবাদৰ ভয়ংকৰ ৰূপ (Land centric disputes in Kalgachia)৷ এবিঘা মাটিৰ কাৰণেই দুই ভাতৃৰ পৰিয়ালৰ মাজত প্ৰচণ্ড মাৰপিটৰ ঘটনা ৷ আহত হ’ল 7 জন লোক ৷

কিছুদিন আগলৈ বিতৰ্কৰ শীৰ্ষত থকা জোনমনি ৰাভা আৰু প্ৰৱঞ্চক ৰাণা প'গাগ সম্প্ৰতি মুকলি আকাশৰ তলত । নিলম্বিত এছ আই জোনমনি ৰাভাৰ পাছত এইবাৰ ৰাণা প'গাগৰো জামিন মঞ্জুৰ কৰে আদালতে (Rana Pogag granted bail)। তিনিওটা গোচৰতে জামিন পালে ৰাণা প'গাগে ।