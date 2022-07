বিষাক্ত সুৰা সেৱনৰ ফলত গুজৰাটত 28 জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ আশংকা(28 people feared dead due to illicit liquor in Gujarat) ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দলে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত (Anti-Terrorism Squad taken up the investigation) ৷ আই জি অশোক যাদৱে গঠন কৰি দিছে তদন্তকাৰী গোট ৷

বোকাত পদুম ফুলে, এই আপ্তবাক্যশাৰী পুনৰ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালে লখিপুৰৰ হীৰাই ৷ কোনো সা সুবিধা তথা প্ৰশিক্ষণ নোহোৱাকৈয়ে নিজৰ অধ্যৱসায়ৰ জৰিয়তে চাইক্লিং কৰি দুটাকৈ পদক অৰ্জন কৰিবলৈ বুটলিবলৈ সক্ষম হয় লখিমপুৰৰ হীৰা বসুমতাৰীয়ে (Hira won two medals in Olympics) ৷ ৰাজ্যত যোৱা 22 জুলাইৰ পৰা 27 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হৈ থকা অসম যুৱ অলিম্পিক ২০২২ ত (Assam Youth Olympics 2022)সোণ আৰু ৰূপৰ পদকেৰে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে হীৰাই ৷ লখিমপুৰ জিলাৰ বধাকৰা কুচিয়ামাৰীত ঘৰ হীৰাৰ ৷ 15 কিলোমিটাৰ চাইকেলিং প্ৰতিযোগিতাত সোণৰ পদক (Hira won gold medal in Olympics) আৰু ৩০ কিলোমিটাৰ চাইকেলিং প্ৰতিযোগিতাত ৰূপৰ পদক অৰ্জন কৰে হীৰাই (Hira won silver medal in Olympics) ৷

ভাৰতীয় ক্ৰীড়ানুৰাগীৰ বাবে দুঃসংবাদ । আঘাতৰ বাবে কমনৱেলথ গেমছত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিব ভাৰতীয় তাৰকা জেভলিন থ্ৰ'ৱাৰ নীৰজ চোপ্ৰাই(Injury of Neeraj Chopra)। মঙলবাৰে এই বিষয়ে সদৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান অলিম্পিক এছ'চিয়েচনে ।

লেপেটকটা চাহ বাগিছাৰ দৰে অনুৰূপ ঘটনা মৰিয়নিৰ চেলেং চাহ বাগিছাত (Seleng Tea Estate accident)। এইবাৰ গেছ পাইপৰ কাম কৰি থকা অৱস্থাত দুৰ্ঘটনাত পতিত মদন পাতৰ নামৰ ১৭ বছৰীয়া এজন শ্ৰমিক । উন্নত চিকিৎসা অভাৱত জীৱন-মৃত্যুৰে যুঁজিছে পাতৰে । চাহ কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ পৰিয়ালৰ ।

প্ৰতিবাদত উত্তাল বিজয় চক । ছোনিয়া গান্ধীক ED য়ে চমন জাৰি কৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰাহুল গান্ধীসহ একাংশ সাংসদৰ প্ৰতিবাদ (Congress protests at Vijay Chowk)। ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনলৈ প্ৰতিবাদী সমদল উলিওৱাৰ সময়তে আৰক্ষীয়ে আটক কৰে সাংসদসকলক ।

বিগত 24 ঘণ্টাত ত্ৰিপুৰাত ধৰা পৰা 431 টা কোভিড পজিটিভ ঘটনাৰ ভিতৰত (Covid positive cases in Tripura last 24 hours) উক্ত জিলাখনৰ পৰাই 100 টা কোভিড পজিটিভ ঘটনা পোৱা গৈছে । লগতে বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যখনত কোভিডত এটা মৃত্যুৰ ঘটনাও লাভ কৰা গৈছে ।

লখিমপুৰৰ ৰাজপথত তীব্র বেগী বাহন চালকৰ বাবে দুঃখবৰ কঢ়িয়াই জিলা পৰিবহণ বিভাগে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত ৰখাইছে ইন্টাৰচেপ্টৰ বাহন(Interceptor vehicles on National Highway in Lakhimpur) । প্ৰয়োজনত অথবা অপ্রয়োজনত তীব্র বেগে বাহন চলালেই এই ইন্টাৰচেপ্টৰ বাহনৰ স্পীড গানে নিৰ্ণয় কৰিব তীব্র বেগী বাহনৰ নম্বৰ । লগে লগে গৰাকীয়ে পাব জৰিমনাৰ নিৰ্দেশ । গধুৰ বাহনৰ ক্ষেত্রত চাৰি হেজাৰ আৰু লঘু বাহনৰ ক্ষেত্রত দুহেজাৰ টকা জৰিমনা ভৰাটো বাধ্যতামূলক । যোৱা ৫ জুলাইৰ পৰা জিলা খনত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । নিতৌ ২০ ৰ পৰা ৩০ খন তীব্র বেগী বাহনে এনেদৰে ইন্টাৰচেপ্টৰ বাহনৰ নিৰ্ণয়াত্মক স্পীড গানৰ শেন চকুত পৰি জৰিমনা ভৰিব লগীয়া হৈছে ।

প্ৰতিবছৰে ২৬ জুলাইৰ দিনটো দেশজুৰি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় (Kargil Vijay Diwas in India)। এই দিনটোতে ভাৰতীয় সেনাই শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ পাকিস্তানৰ সেনাৰ বিৰুদ্ধে "অপাৰেচন বিজয়"ৰ সফল সমাপ্তি ঘোষণা কৰে । শ্ৰীনগৰস্থিত কাৰ্গিল যুদ্ধ স্মাৰকত ব্যাপকভাৱে দিৱসৰ পালন কৰা হৈছে ।

ৰাজ্য়ত বৃদ্ধি পাইছে আত্মহত্যাৰ ঘটনা । নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত আত্মহত্যাৰ প্ৰৱণতা যথেষ্ট পৰিমাণে বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । এইবাৰ বঙাইগাঁৱৰ বৰচলাৰ এগৰাকী নৱম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত ছাত্ৰীৰ আত্মহত্য়াই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলত (Class IX student commits suicide) ।

নলবাৰীত স্কুটী বিচাৰি ৰাজপথত ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ । ২০২১ চনৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত(HSLC exam 2021) প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণসকলক স্কুটী প্ৰদান নকৰাত আজি প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিল নলবাৰী (Students protest demanding scooty in Nalbari)৷ স্কুটী লাভৰ পৰা বঞ্চিত শতাধিক ছাত্ৰীয়ে সাব্যস্ত কৰিলে নাপায় প্ৰতিবাদ ৷ উল্লেখ্য যে, ২০২২ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ ছাত্ৰীসকলক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে স্কুটী প্ৰদানৰ আশ্বাস(Scooty to Assam Students) দিয়াৰ পাছতেই ২০২১ বৰ্ষৰ ছাত্ৰীসকলক মাহীআইৰ দৃষ্টিৰে চোৱাৰ অভিযোগ তুলিছে এইসকল ছাত্ৰীয়ে ৷ প্ৰতিবাদী ছাত্ৰীসকলে ‘‘মামা আমাক স্কুটী দিয়ক’’ শীৰ্ষক শ্ল’গানেৰে কঁপাই তুলিলে নলবাৰী মহেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰী বালিকা মহাবিদ্যালয়ৰ সম্মুখ ৷