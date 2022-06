ৰেডিশ্বনত বাহৰ পতাৰ পাছত প্ৰথমবাৰলৈ মুখ খুলিলে মহাৰাষ্ট্ৰৰ শিৱসেনাৰ বিসম্বাদী বিধায়ক একনাথ সিন্দেই (Maharashtra MLA Eknath Shinde)৷ মঙলবাৰে হোটেলখনৰ সন্মুখলৈ ওলাই অহাৰ পাছত সাংবাদ মাধ্যমেৰে হোৱা মুখামুখিত স্পষ্ট হয় যে, অতি শীঘ্ৰেই মহাৰাষ্ট্ৰ অথবা দিল্লীলৈ যোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বিসম্বাদী বিধায়কজন ৷

ৰাজ্য়ত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱলীলা (Flood in Assam) ৷ বিগত ২৪ ঘণ্টাত প্ৰলয়ংকাৰী বানপানীৰ ফলত প্ৰাণ গ’ল আঠজন লোকৰ । ইয়াৰে সৰ্বাধিক ৫ জন কাছাৰ জিলাৰ আৰু একোজনকৈ কামৰূপ মহানগৰ, নগাঁও আৰু মৰিগাঁও জিলাৰ (Eight people died in floods in Last 24 hours) ।

বঙাইগাঁও জিলাৰ মানিকপুৰৰ ২ নং বাশবাৰীত পুনৰ ভয়াবহ গৰাখহনীয়াত জাহ গ’ল মছজিদ, ঈদগাহ, কবৰস্থান আৰু বজাৰ (Erosion in Bongaigaon)।

মুম্বাইৰ কুৰ্লাত ভয়ংকৰ অঘটন (Mumbai Building Collapsed) ৷ তাচপাতৰ দৰে খহি পৰিল এটা চাৰিমহলীয়া অট্টালিকা ৷ অট্টালিকা খহি পৰাৰ ফলত ধ্বংসস্তুপত আৱদ্ধ হৈ পৰিছে বহু লোক ৷ উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৷

লখিমপুৰত তিনিবছৰীয়া সন্তান আৰু স্বামীক এৰি নিৰুদ্দেশ হৈ পৰিছে এগৰাকী মহিলা । ঘটনাটো ঘটিছে লখিমপুৰ জিলাৰ বান্দৰদেৱা অঞ্চলত ।

উজনিত চাৰিলেনযুক্ত পথ নিৰ্মাণৰ কেৰোণ ক’ত ? ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ প্ৰাধিকৰণৰ জি এমক ঘেৰাও শতাধিক ঠিকাদাৰ-কৰ্মচাৰীৰ ৷ দহ লক্ষাধিক টকা অনাদায় কৰি পলায়ন নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানৰ ৷

হঠাৎ গহপুৰত বানৰ তাণ্ডৱ (Flood at Gahpur)৷ পানীৰ তলত বহু গাঁও ৷ হাহাকাৰ এতিয়া বন্যাৰ্তৰ মাজত (Assam highly effected in flood)৷ প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা অব্যাহত আছে উদ্ধাৰ অভিযান ৷

ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বান আৰু গৰাখহনীয়াই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে (Flood and Erosion in Assam)। লখিমপুৰৰ ঘূণাসুঁতিত দেখা গৈছে গৰাখহনীয়া কালৰূপ । নিঃশেষ অঞ্চলটোৰ কেইবাখনো গাঁও ।

তামুলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত ৰঙিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলসমূহ ভ্ৰমণ কৰিছে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভবেশ কলিতাই (Bhabesh Kalita MLA Rangia) । সমষ্টিটোৰ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ মাজত অহৰ্নিশে আছে ভবেশ কলিতা । মটৰচাইকেলত উঠি বান ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলৰ পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছে কলিতাই ।

দৰিদ্ৰতাৰ হেঙাৰ নেওচি সুন্দৰ ফল দেখুৱালে মৰাণ সমষ্টিৰ খোৱাং বাঘটলী পথাৰৰ ইলোৰা বাইলুঙে(Poor Girl passed in HS examination 2022) । মৰাণ মহিলা মহাবিদ্যালয়ত অধ্যয়নৰত আছিল ছাত্ৰীগৰাকী ৷