ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ বৃদ্ধি পোৱা আলফা স্বাধীনৰ সাংগঠনিক আৰু সামৰিক সক্ৰিয়তাক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ । ️কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰণালয়ে সতৰ্ক কৰি দিছে যে আলফা স্বাধীনে অসমত অসামৰিক লোক, নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে ।

কাইলৈ ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মন্ত্ৰীসভাৰ প্ৰথমটো সম্প্ৰসাৰণ ৷ দুজনকৈ নতুন মন্ত্ৰীয়ে শপত লব কাইলৈ ৷ দুয়োজনেই হ'ব বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি ৷ মিত্ৰদলৰ কোনো বিধায়ক এই সম্প্ৰসাৰণত মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত নহ'ব ৷

বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে চি এম ভিজিলেঞ্চৰ তদন্ত (Inquiry against Rupjyoti Kurmi) । ২০১১-১২ ৰ পৰা ২০১৬-১৭ বৰ্ষলৈ বিধায়ক পুঁজিৰ ব্যৱহৃত হোৱা দুৰ্নীতিৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ তদাৰকী কোষে (CMs Special Vigilance Cell) ৷

ন-পুৰণিৰ বিতৰ্কক লৈ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ অভ্যন্তৰত সংঘাত । মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰসংগত পুৰণিৰ ক্ষোভৰ বহিঃপ্ৰকাশ (Assam cabinet expansion) । মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণত দলৰ দুই প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দত্ত আৰু সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক মন্ত্ৰীসভাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক একপ্ৰকাৰে সকীয়নিয়ে দিলে ৰাজেন গোঁহায়ে (Rajen Gohain statement risks impacting cabinet expansion) । কাইলৈ বিয়লি স্পষ্ট হ'ব কোনে পাব মন্ত্ৰীসভাত স্থান ৷

মাজুলীৰ কমলাকান্ত আতা ক্ষেত্ৰত তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজিত বদলা পদ্ম আতাৰ ৪৭৬ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী মহোৎসৱৰ কাৰ্যসূচীৰ বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰে(476 birth anniversary of Badula Padma Ata observed at Majuli) ৷

জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলন ভূমিত পৰিণত উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰ(Kamalabari Satra Majuli) । সত্ৰখনত বুধবাৰৰ পৰা বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে তিনিদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে বদলা পদ্ম আতাৰ ৪৭৬ তম জন্মোৎসৱ(Assam Legislative Assembly Speaker Biswajit Daimary) ৷

চাৰি বছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল নীল অভি হত্যাকাণ্ডৰ (Abhi Neel murder)। ২০১৮ চনৰ ৮ জুনত ডকমকাত সংঘটিত হৈছিল নীল-অভিৰ নৃশংস হত্যকাণ্ড (Dokmoka mob lynching)।

২২ নং ককলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত আজি অনুষ্ঠিত হৈছে উপ-নিৰ্বাচন (By election in Koklabari) ৷ চাৰিগৰাকীকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে এই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰিছে ৷

বৃহস্পতিবাৰে সম্প্ৰসাৰিত হ'ব ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভা (Expansion of Assam cabinet)। মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰীসভা সম্প্ৰসাৰণক লৈ ৰাজহ, দুৰ্যোগ প্ৰশমন,খনি আৰু পাৰ্বত্য উন্নয়ন দপ্তৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ (Cabinet Minister Yogen Mahan on expansion of cabinet)সৈতে মৰাণত ETV Bharat ৰ আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰত মিলিত হয় (Exclusive interview with Cabinet Minister Yogen Mahan) ৷

হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত এইবাৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে বিশ্বনাথৰ এগৰাকী মহিলাই ৷ ৪৫ বছৰ বয়সত হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত(HSLC Result 2022) উত্তীৰ্ণ হৈ মহিলাগৰাকীয়ে দিলে এক যোগাত্মক বাৰ্তা ৷