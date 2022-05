সংবাদমেলত সৰৱ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সংবাদ মাধ্যম বিভাগৰ অধ্যক্ষ মনজিৎ মহন্ত । ক’ভিডৰ নামত সংঘটিত হোৱা কেলেংকাৰীৰ উত্তৰ দিয়ক এতিয়াৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । অসম চৰকাৰৰ ক’ভিড প্ৰতিৰোধী সকলো সা-সামগ্ৰী ক্ৰয়ৰ দায়িত্বত থকা ৰাষ্ট্ৰীয় স্বাস্থ্য মিছনে চীনৰ পৰা পি পি ই কীট বাদেই ক’ভিড প্ৰতিৰোধ অভিযানৰ কোনো সা-সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰা নাই আৰু এনে সামগ্ৰীৰ বাবদ কাকো এটকাও আদায় দিয়া নাই । শ্বেতপত্ৰ প্ৰকাশ কৰাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ ।

ভাৰতীয় সাহিত্যৰ আন এক সফলতা । এইবাৰ হিন্দী ভাষাৰ এখন উপন্যাসে প্ৰথমবাৰলৈ লাভ কৰিলে বুকাৰ বঁটা (Booker Prize to Hindi Novel for 1st time)। হিন্দী উপন্যাস 'টম্ব অফ চেণ্ড'ৰ বাবে লেখক গীতাঞ্জলি শ্ৰীয়ে লাভ কৰিলে এই সন্মান ।

"যেতিয়া কোনো পতিতালয়ত অভিযান চলোৱা হয় সেই পতিতালয়সমূহৰ বিৰুদ্ধেহে আৰক্ষীয়ে শাস্তি বিহিব পাৰে ৷ স্বেচ্ছামূলক যৌন কাম অবৈধ নহয় আৰু পতিতালয় চলোৱাটোহে বেআইনী, সংশ্লিষ্ট যৌন কৰ্মীসকলক গ্ৰেপ্তাৰ বা হাৰাশাস্তি কৰিব নালাগে": উচ্চতম ন্যায়ালয়

‘‘ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিক পঞ্জীৰ আসোঁৱাহ দূৰ হ’বই লাগিব (Admonition in NRC)৷ চৰকাৰ পূৰ্বৰ স্থিতিত অটল আছে । এন আৰ চিৰ পূৰ্বৰ মুখ্য সমন্বয়ক প্ৰতীক হাজেলাৰ বিৰুদ্ধে বহু লোকে গোচৰ তৰিছে আৰু ন্যায়ালয়ে হাজেলাৰ বিষয়টোত যি ৰায় বা শাস্তি দিয়ে সেয়াই মানি লোৱা হ’ব ৷’’ এন আৰ চি সন্দৰ্ভত গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তৰ ৷

ড্ৰাগছৰ কেছত ক্লীনশ্বীট লাভ কৰিলে বাদশ্বাহৰ পুত্ৰ আৰিয়ান খানে ৷ এনচিবিৰ চাৰ্জশ্বীটত নাম নাহিল আৰিয়ানৰ ৷

চাৰধাম যাত্ৰাৰ (Chardham Yatra started) বাবে প্ৰতিকূল বতৰক নেওচি লাখ লাখ ভক্তৰ আগমন ঘটিছে উত্তৰাখণ্ডলৈ । কিন্তু ইয়াৰ মাজতে এই যাত্ৰাত বহু লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে । চলিত বছৰত চাৰধাম যাত্ৰাৰ সময়ত এতিয়ালৈ ৯১ গৰাকী ভক্তৰ মৃত্যু হৈছে । বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোতে মৃত্যু হয় ১৬ গৰাকী ভক্তৰ ।

চৰ্চাত জৰ্জ বৰদলৈৰ আত্মহত্যাৰ প্ৰসংগ (George Bordoloi suicide case) ৷ জৰ্জ বৰদলৈৰ মৃত্যুক কেন্দ্ৰ কৰি ভূমি দখলৰ এটা বিষয়টো জড়িত হৈ পৰিছে ৷ যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্য চৰকাৰে অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব পৱন বৰঠাকুৰৰ নেতৃত্বত এখন তিনিজনীয়া তদন্ত সমিতি গঠন কৰিছে ৷

বটদ্ৰৱা আৰক্ষী থানা আক্ৰমণ আৰু অগ্নিসংযোগ(Batadrava Police Station Arson)ৰ ঘটনাৰ অন্যতম পৰিকল্পনাকাৰী আল্লাউদ্দিনক গ্ৰেপ্তাৰ ৷ দৰং জিলাৰ বেচিমাৰী আৰু দৈপামৰ মাজৰ সংখ্যালঘূ অধ্যুষিত এলেকাৰ গ্ৰেপ্তাৰ আল্লাউদ্দিন ৷ আল্লাউদ্দিনৰ বিৰুদ্ধে বটদ্ৰৱা থানাত আছিল ড্ৰাগছ সৰবৰাহ আৰু ডকাইতিৰ একাধিক গোচৰ ৷

আহি থকা ত্ৰিপুৰাৰ উপ-নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ সংবাদমেল (Election Commission on Tripura bye election)। ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াই জনোৱা মতে পৰ্যাপ্ত কেন্দ্ৰীয় সশস্ত্ৰ অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ জোৱান মোতায়েন কৰা হ'ব । ৪ টা সমষ্টিৰ মুঠ ১৩৯ টা স্থানত ২২১ টা ভোটকেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই উপ-নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ।

সোণাৰিৰ নাপুক চাহ বাগিছাত থকা ঐতিহাসিক সমাধিস্থলী ভাঙিলে কোনো দুৰ্বৃত্তই (Miscreants break a British woman cemetery in Sonari)। সমাধিটো আছিল লিলিয়ান কেথলীন ইমৰেই নামৰ এগৰাকী ব্ৰিটিছ মহিলাৰ । চাহ বাগিছা কৰ্তৃপক্ষই ঘটনা সন্দৰ্ভত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ।