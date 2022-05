আলফা(স্বাঃ) আৰু মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণৰ মাজৰ বিতৰ্কৰ অন্ত পৰিল (Controversy between ULFA I and Sanjay Kisan)। অৱশেষত সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত ক্ষমা বিচাৰিলে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে । লগে লগে আলফা(স্বাঃ)ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া । কিন্তু কি ভুল কৰিছিল মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষানে ? কি কি নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছিল তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ?

বোকাখাতৰ এজন বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক। যুৱকজনৰ নাই বাক্ শক্তিৰ লগত শ্ৰৱণ শক্তিও ৷ মন আৰু মগজুত লুকাই থকা শৈল্পীক প্ৰতিভাৰ বলত যুৱকজনে লাভ কৰিছে বোকাখাতৰ পৰা পেৰিচলৈ যোৱাৰ সুবিধা । প্ৰতিভাৱান যুৱকজনে অভি-নীল হত্যাকাণ্ডৰ ভিত্তিত নিৰ্মাণ কৰি উলিওৱা চুটি ছবি MMS প্ৰদৰ্শিত হ’ব ফ্ৰান্সৰ পেৰিচত (Short film by Assamese defiantly abled youth) ৷

ধোৱাচাঙত পৰিনত হ’ল নলবাৰীক লৈ সপোন দেখা বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ নলবাৰী । মুষলধাৰ বৰষুনত বুৰ গ'ল সমগ্ৰ নলবাৰী চহৰ (Nalbari town drowned in rain) । কৃত্ৰিম বানত ককবকাইছে নলবাৰী চহৰৰ বাসিন্দাই (Artificial flood in Nalbari) ।

গুণোৎসৱৰ তৃতীয় দিনাই বঙাইগাঁও জিলাৰ সৃজনগ্ৰাম শিক্ষাখণ্ডৰ অন্তৰ্গত নাৰাৰভিটা সন্তেষপুৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সুকলমে অনুষ্ঠিত হয় গুণোৎসৱ (Gunotsav Assam 2022) ।

কামপুৰৰ কপিলী নদীৰ ভয়াৱহ ৰূপ ৷ বকুলগুৰি-নলাপাৰাৰ মথাউৰিৰ ওপৰৰে পানী বাগৰি ন ন অঞ্চল প্লাৱিত(Kampur effected by Kapili river floods) ৷

‘‘মই পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক আঘাত দিব খোজা কোনো কথাই কোৱা নাছিলো ৷ যদিহে মোৰ কথাই তেওঁৰ মনত আঘাত কৰিছে, তেন্তে মই নিজে দুঃখিত অনুভৱ কৰিছো ৷

ডিব্ৰুগড়ত বিদ্ৰোহী সংগঠন আনলাৰ দুই দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰৰ আত্মসমৰ্পণ (Cadre of ANLA surrendered in Dibrugarh) । ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীৰ ওচৰত আত্মসমৰ্পণ কৰে আদিবাসী নেশ্যনেল লিবাৰেছন আৰ্মী (Adivasi national liberation army)ৰ দুই কেডাৰে ।

তামিলনাডুৰ AIADMK নেতা তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডি জয়কুমাৰৰ কন্যা জয়প্ৰিয়া মালিকাধীন এটা বিবাহ ভৱনত লিফ্ট দুৰ্ঘটনা (Lift accident at a wedding hall in Tamil Nadu)। দুৰ্ঘটনা এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু, দুজন গুৰুতৰভাৱে আহত । নীতি বহিৰ্ভূতভাৱে লিফ্ট নিৰ্মাণৰ অভিযোগ মন্ত্ৰীৰ কন্যাৰ বিৰুদ্ধে । পলাতক মন্ত্ৰীৰ কন্যা জয়প্ৰিয়া ।

নকছাৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰীক্ষাগৃহত ম’বাইল ফোনৰ ব্যৱহাৰ ৷ একাংশ ছাত্ৰই ম’বাইল ব্যৱহাৰ কৰি দিলে পৰীক্ষা(Student gives exam using mobile phone in exam) ৷ পৰীক্ষা গৃহৰ ভাইৰেল ভিডিঅ’ক লৈ চিন্তিত বৌদ্ধিক মহল ৷ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দাবী নকছাৰি আছুৰ ৷

অভিনেতা অক্ষয় কুমাৰৰ অনুৰাগীৰ বাবে দুঃখবৰ । কান চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱৰ ৰেড কাৰ্পেটত দেখা নাপাব অভিনেতাগৰাকীক (Akshay Kumar not to attend Cannes Film Festival)। মহোৎসৱত অংশ ল'ব নোৱাৰিব অভিনেতাগৰাকীয়ে । দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ক'ভিডত আক্ৰান্ত হৈছে জনপ্ৰিয় অভিনেতাগৰাকী ।