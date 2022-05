ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ১২৪ এ ধাৰা এখন ১৫২ বছৰ পুৰণি আইন, যাৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰদ্ৰোহৰ গোচৰসমূহ ৰুজু কৰা হয় । এই সংক্ৰান্তীয় এক নিৰ্দেশনাত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহকো পুনৰ বিবেচনাৰ সময়চোৱাত এই ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰাটো বন্ধ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ(SC orders to keep sedition law in abeyance) দিয়ে ।

লেডী সিংঘম জোনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে ভাবী স্বামীৰ হৈ লক্ষাধিক ধন সংগ্ৰহৰ অভিযোগ (SI Jonmani Rava) ৷ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা ভাবী স্বামীক এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়া জোনমণি ৰাভাই ৷ বিষয়াগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ তৰিছে মাজুলীৰ দুই ব্যৱসায়ীয়ে ৷ কেৱল অভিযোগ তৰাই নহয়, ভুক্তভোগী দুই ব্যৱসায়ীয়ে কাষ চাপিছে গড়মূৰ আৰক্ষীৰ ৷

আৰক্ষীক আক্ৰমণ কৰি পলাবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই আৰক্ষীৰ গুলীত আহত হ’ল ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী (Police gunshots to drugs peddler) ৷ জোনাইত সংঘটিত হৈছে এই এনকাউন্টাৰৰ ঘটনা ৷ ড্ৰাগছ বিক্ৰি কৰি থকা অৱস্থাতে হাতে লোটে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীয়ে ডেগাৰেৰে আক্ৰমণ কৰিলে আৰক্ষীক (Drugs peddler attacked police)৷

আলফালৈ ২০০ যুৱক-যুৱতী যোৱা (Youth joining in ULFA I) আৰু অভাৱত পৰি বিষাক্ত কাঠফুলা খাই চাহ শ্ৰমিকৰ মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো অমিত শ্বাহে অসমত দেখা পাই শান্তি আৰু উন্নয়ন । প্ৰতিজন অসমীয়াৰ মূৰত ৩৭,০০০ টকাৰ ধাৰৰ বোজা জাপি দিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ চৰকাৰে ।

জেনিনত ইজৰাইলী সেনাই চলোৱা এক অভিযানৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যাওতে মৃত্যু ঘটে পেলেষ্টাইনৰ এগৰাকী সাংবাদিকৰ(Palestinian reporter killed during Israeli raid) ।

মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে প্ৰায় ৩১ কোটি ৮০ লাখ টকাৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ (Drugs worth around Rs 32 crore seized)৷ ড্ৰাগছখিনিৰ লগতে আৰক্ষীয়ে এদন আৰক্ষী জোৱানসহ তিনিজন সৰৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে ৷

১৯৯৮ চনত পোখৰাণত ভাৰতে সফলভাৱে পাৰমাণৱিক পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰিছিল । যাৰ বাবে এই দিনটো দেশজুৰি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰযুক্তি দিৱস (National Technology Day) হিচাপে পালন কৰা হয় ।

যোৰহাটত ভুৱা উকিলৰ দালালৰাজ ৷ ওকালতি কৰিবলৈ গৈ ৰঙা ঘৰৰ আলহী হ’ল নিজকে উকিল বুলি পৰিচয় দিয়া পদুম কৰ্মকাৰ নামৰ এজন লোকে (Fake advocate arrested in Jorhat) ৷

২০১৪ চনত ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে আৰএছএছ নেতা ৰাজেশ কুন্তেই দাখিল কৰিছিল মানহানিৰ গোচৰ (Rajesh Kunte filed case against Rahul Gandhi) ।

বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ গুণোৎসৱ (Gunotsav 2022) ৷ গুণোৎসৱৰ বাবে সম্পূৰ্ণৰূপে সাজু নগাঁও জিলা প্ৰশাসন ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান মুঠ ১৩,৮২২ গৰাকী বিষয়া-কৰ্মচাৰী নিয়োগ কৰিছে নগাঁও জিলা প্ৰশাসনে ৷