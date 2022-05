গুৱাহাটী মহানগৰীত বলৱৎ 144 ধাৰা ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নিৰাপত্তা সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে কামৰূপ মহানগৰ জিলা প্ৰশাসনে গ্ৰহণ কৰিছে এই পদক্ষেপ (Section 144 imposed in Guwahati) ৷ 144 জাৰী হৈ থকাৰ সময়চোৱাত গুৱাহাটীৰ সমগ্ৰ পূৱ আৰক্ষী জিলাত 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাবেশ, আন্দোলন, প্ৰদৰ্শন, শোভাযাত্ৰা আৰু শ্ল'গান আদি নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ৷

দেওবাৰে নিশাই গুৱাহাটীত আহি উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Union home minister Amit Shah visits Assam) ৷ মঙলবাৰে ভাগ ল’ব চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপুৰ্তিৰ অনুষ্ঠানত ।

সোমবাৰে দক্ষিণ শালমৰা-মানকাচৰত উপস্থিত(Minister Amit Shah in Assam on two day tour) হৈ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে পৰিদৰ্শন কৰে ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্ত(Amit Shah visits Indo Bangla border) ৷

মানকাচৰৰ ভাৰত-বাংলাদেশ সীমান্তত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ (Amit Shah at Indo Bangladesh Border) ৷ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীক সংগ দিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা আৰু সীমান্ত সুৰক্ষা বাহিনীৰ বহু কেইজন উচ্চ পদস্থ বিষয়াই ৷

উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ হিচাপে সোমবাৰে শপত গ্ৰহণ কৰে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ধুলিয়া(Gauhati HC CJ Dhulia take oath as SC judge) ই ৷

বংগোপ সাগৰত সৃষ্টি হোৱা ঘূৰ্ণীবতাহ আছানী(Asani intensifies into severe cyclonic storm)য়ে সোমবাৰে প্ৰৱেশ কৰিব ওড়িশা আৰু পশ্চিমবংগৰ উপকূলীয় অঞ্চলত ৷ যাৰ বাবে দুয়োখন ৰাজ্যতে প্ৰচুৰ বৃষ্টিপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা জাৰি কৰিছে ভাৰতীয় বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে ৷

অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছে এটাৰ পাছত আন এটা সফলতা ৷ এইবাৰ আৰক্ষীয়ে কাৰ্বি আংলঙৰ ডিলাইত অভিযান চলাই লাভ কৰে বৃহৎ সফলতা(Karbi Anglong police seized heroin) ৷

ত্ৰিপুৰাৰ ধলাই জিলাত অঘটন ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া ধলাই জিলাৰ এখন কাৰাগাৰৰ পৰা পলায়ন(Prisoner escaped from jail in Tripura) কৰিছে এজন কাৰাবন্দীয়ে ৷ উল্লেখ্য যে, কিছুদিন পূৰ্বে উত্তৰ ত্ৰিপুৰা জিলাৰ কাঞ্চনপুৰ উপ কাৰাগাৰৰ পৰা তিনিজনকৈ উগ্ৰপন্থীয়ে পলায়ন কৰিছিল ৷

অসম আৰক্ষীয়ে ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে লাভ কৰিছে এটাৰ পাছত আন এটা সফলতা (Anti drugs mission)৷ এইবাৰ নলবাৰী জিলাৰ মুকালমুৱাত আৰক্ষীৰ অভিযানত জব্দ ড্ৰাগছ ভৰ্তি কন্টেইনাৰ (One arrested in Nalbari with narcotics)৷

জনীয়া সমষ্টিৰ ছনপুৰাত ৰাস্তা নিৰ্মাণৰ কামত ব্যপক দুৰ্নীতি(Contractor corruption in road construction) । নিৰ্মাণৰ পিছতেই ঠায়ে ঠায়ে ভাঙি গ'ল PMGSY ৰ পথ ।