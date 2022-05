শুকুৰবাৰেও পুৱাৰে পৰা উখল মাখল হৈ পৰে কাজিৰঙা ৷ কাজিৰঙাত বিজেপি আৰু মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী-বিধায়ক-সাংসদৰ সৈতে পৰ্যালোচনা বৈঠকত মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মা ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী পৰ্যায়ৰ সিদ্ধান্তকো কেৰেপ নাই কৰা মেঘালয়ৰ একাংশ নাগৰিকে । এই চক্ৰটোৱে চল চাতুৰীৰে বকো সমষ্টিৰ গাৰোজানত বসবাস কৰা গাৰো সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ মাজত ভাতৃঘাটী সংঘৰ্ষৰ বীজ ৰোপন কৰাত উঠিপৰি লাগিছে ।

প্ৰতিদিনেই বাঢ়িছে নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ মূল্য়(Price of daily use goods has gone up every day) । এইক্ষেত্ৰত কাণষাৰ নাই চৰকাৰৰ । সেয়েহে অভাৱনীয় মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাইজৰ দলৰ শতাধিক কৰ্মী(Raijor Dal protest against price hike) ।

তিনিচুকীয়া জিলাৰ বাঘজানৰ তৈল খাদত সংঘটিত হোৱা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা অসমীয়া ছবি ‘বাঘজান’ কাঁ চলচ্চিত্ৰ মহোৎসৱত প্ৰদৰ্শিত হ’ব (Assamese film goes to cannes film festival) ৷ ছবিখন পৰিচালনা আৰু প্ৰযোজনা কৰিছে জয়চেং জয় দহোতীয়াই ৷

যোৱা দুটা দিনত মণিপুৰত দুটাকৈ বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । শুকুৰবাৰে পুনৰ আইইডি বিস্ফোৰণ (IED blast in Manipur)। মণিপুৰৰ কৃষি বিভাগত কৰ্মৰত কাৰ্যবাহী অভিযন্তা আৰ কে বীৰেন্দ্ৰৰ ঘৰৰ সন্মুখত এই বিস্ফোৰণ । বিস্ফোৰণত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই ।

আকৌ কাৰাবন্দী হ’ল গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানী (Gujarat independent MLA Jignesh Mevani) ৷ অসম আৰক্ষীৰ জালৰ পৰা মুক্ত হৈ এইবাৰ গুজৰাট আৰক্ষীৰ ৰোষত পৰিছে দলিত নেতাগৰাকী ৷ তথ্য অনুসৰি, পাঁচ বছৰৰ এটি পুৰণি গোচৰৰ আধাৰতে বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ তিনিমাহৰ বাবে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় জিগনেশ মেৱানীক (Jignesh mevani still needs to spend three months in prison) ৷

বিজেপি চৰকাৰৰ মিত্ৰজোঁটৰ বিধায়িনী বৈঠকৰ বাবে বৰগছ ৰিজৰ্টত মন্ত্ৰী-বিধায়কৰ আগমণ । পুৱা সকলো মন্ত্ৰী বিধায়কে অংশ লয় যোগাসন কাৰ্যসূচীত । ইয়াৰ পূৰ্বে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কংগ্ৰেছ দলক কটাক্ষ কৰে বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে (MLA Rupjyoti Kurmi criticized Congress)।

আকৌ চৰ্চাত বন্ধন বেংক ৷ এইবাৰ বন্ধন বেংকৰ কিস্তি সংগ্ৰহৰ নামত বঙাইগাঁৱৰ কোকিলা 2 য় খণ্ডত সৃষ্টি হয় এক উত্তেজনাময় পৰিস্থিতি (Tens in Bongaigaon in the name of collecting installments of Bandhan Bank) ।

উত্তৰাখণ্ডৰ ৰুদ্ৰপ্ৰয়াগ জিলাত অৱস্থিত বাবা কেদাৰনাথ ধামৰ দুৱাৰ আজি মুকলি কৰা হয় (Doors of Kedarnath Dham opened for devotees)। পুৱা ৬.২৫ বজাত পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰ মাজেৰে ভক্তৰ বাবে মুকলি হয় কেদাৰনাথ ধাম । মুকলি অনুষ্ঠানত উপস্থিত উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ সিং ধামী ।

পূৰ্বৰ চিপিআই(এম) চৰকাৰক সমালোচনা ত্ৰিপুৰাৰ মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীৰ

শ্ৰমিক, কৃষকসকলক পূৰ্বৰ কমিউনিষ্ট চৰকাৰে সভা বা ৰেলী আদিতহে ব্যৱহাৰ কৰিছিল । তেওঁলোকৰ হিতৰ বাবে চিন্তা কৰা নাছিল চৰকাৰে । চিপিআই(এম) চৰকাৰক সমালোচনা মন্ত্ৰী সুশান্ত চৌধুৰীৰ। ত্ৰিপুৰাৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ দিনত শ্ৰমিক, কৰ্মচাৰীসকলৰ দায়িত্ব বাঢ়িছে । তেওঁলোকে এতিয়া সভা বা ৰেলী আদিত অংশ ল'ব নালাগে বুলি মন্তব্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ।