কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে 9 মে’ত অসম ভ্ৰমণলৈ আহিব কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ(Amit Shah to be visit Assam on 9th May) ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰৰ নাম ঘোষণাৰ লগে লগে বিজেপিত আৰম্ভ ক্ষোভৰ জুই ৷ মেয়ৰৰ পদ নাপাই ক্ষুব্ধ হৈ দল এৰিলে শশাংকজ্যোতি ডেকা(Sashanka jyoti Deka resign from BJP) ই ৷ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক ফোনেৰে জনালে দলত্যাগৰ কথা ৷

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ আৰু ডেপুটি মেয়ৰৰ নাম ঘোষণা(Names of GMC mayor and deputy mayor has announced) ৷ মেয়ৰ হিচাপে দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰে মৃগেন শৰণীয়াৰ নাম ৷ ডেপুটি মেয়ৰ হিচাপে বাছনি কৰা হৈছে স্মিতা ৰয়ক ৷

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত সঘনাই হৈ আছে ধুমুহা আৰু ধাৰাসাৰ বৰষুণ । এই প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফলত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে বহু লোক ।

হালধীয়াত বিলীন হৈ পৰিছে বড়ো সাহিত্য সভাৰ অধিৱেশন থলী ৷ পতাকা উত্তোলনেৰে আৰম্ভ হয় এই অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনাৰ কাৰ্যসূচী ৷

যোৱা ২৪ ঘণ্টাত দেশত ২,৫৬৮ গৰাকী লোক নতুনকৈ কৰ'ণাত আক্ৰান্ত হৈছে (Covid new infections in India)। উক্ত সময়চোৱাত ২০ গৰাকী ক'ভিড ৰোগীৰ মৃত্যু ।

ঈদক লৈ দেশবাসী ব্যস্ত হৈ থকাৰ মাজতে ৰাজস্থানৰ যোধপুৰত তীব্ৰ উত্তেজনা ()। সোমবাৰে নিশা জলোৰী গেটত ধৰ্মীয় পতাকাকলৈ দুটা সম্প্ৰদায়ৰ মাজত তীব্ৰ সংঘৰ্ষ ।

দেওবাৰে পুৱাই শিৱসাগৰ নগৰৰ জেঙনিকটীয়া জুম্মা মছজিদত উপস্থিত হয় শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক অখিল গগৈ ।

সোমবাৰে ঈদৰ জোন দেখাৰ লগে লগে সমগ্ৰ দেশতে পালন কৰা হৈছে ঈদ-উল-ফিতৰ । দুবছৰৰ অন্তত জামা মছজিদত পৱিত্ৰ নামাজৰ বাবে ইছলাম ধৰ্মী লোকৰ ভিৰ (Devotees offer Namaz at Jama Masjid in Delhi)। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে দেশবাসীক পৱিত্ৰ ঈদৰ শুভেচ্ছা জনাইছে ।

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ মৰিগাঁও চহৰৰ আঞ্চলিক ঈদগাহ ময়দানত সম্পন্ন ঈদৰ নামাজ(Eid ul fitr celebrations 2022) ৷