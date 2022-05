ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আন এক জোঁকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰি সোমবাৰে আম আদমি পাৰ্টিত যোগদান কৰিলে অখিল গগৈৰ প্ৰাক্তন সতীৰ্থ কমল কুমাৰ মেধি সমন্বিতে কেইবাজনো নেতাই (Kamal Medhi joins AAP)৷

অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ এক বিৰল মূহুৰ্তৰ সাক্ষী হ’ল শিৱসাগৰবাসী ৷ কটন কলেজৰ ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ দিনৰ পৰাই সদায় বিপৰীত মেৰুত অৱস্থান কৰি ৰাজনীতি কৰি অহা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈক সোমবাৰে একেলগে দেখা গ’ল ৰংঘৰৰ বাকৰিত (CM Himanta comes with Akhil Gogoi in Sivsagar) ৷

দেওবাৰে দেখা পোৱা নগ’ল ঈদৰ জোন ৷ কেন্দ্ৰীয় হিলাল কমিটীৰ সিদ্ধান্ত অনুসৰি সমগ্ৰ ভাৰতত অহা মঙলবাৰে অৰ্থাৎ 3 মে’ত উদযাপন কৰা হ’ব পবিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰ ৷

মঙলবাৰে ইছলাম ধৰ্মালম্বী লোকসকলৰ পৱিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰ (Eid-Ul-Fitr to be celebrate on Tuesday)। কভিডকালীন বাবে বিগত দুটা বছৰ অনুষ্ঠিত হোৱা নাছিল সমুহীয়া ঈদৰ নামাজ । সেয়েহে এইবেলি উলহ-মালহৰে প্ৰস্তুতি চলাইছে পৱিত্ৰ ঈদ উদযাপনৰ ।

গুজৰাটৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীৰ গ্ৰেপ্তাৰ(Arrest of MLA Jignesh Mevani)ৰ আঁৰত জড়িত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী !

এটা প্ৰজন্মক শেষ কৰাৰ বাবে যেন বদ্ধপৰিকৰ হৈছে ড্ৰাগছৰ বৃহৎ নেটৱৰ্ক ৷

মঙলবাৰে ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক সকলে পালন কৰিব পৱিত্ৰ ঈদ-উল-ফিতৰলৈ (Eid al fitr)। পিছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেনা লগাইছে ঈদৰ বজাৰত (Price hike in Assam) ৷

আয়ুষ মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা আয়োজিত শিৱসাগৰৰ যোগ উৎসৱ(National level yoga programme in Sivasagar) ত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা(CM Dr Himanta Biswa Sarma participates in yoga programme held in Sivasagar) ই ৷

ঈদৰ পাছতহে নিৰ্বাচিত হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ, গঠন হ'ব পৌৰ নিগমৰ পাৰিষদ । কিন্তু কোন হ'ব গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ মেয়ৰ (Who is the next Mayor of GMC?) পুৰুষ নে মহিলা ? তাক লৈ চলিছে সৰৱ চৰ্চা ।

বিগত সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে শ্বুটিঙৰ সময়ত পিঠিৰ মাংসপেশীত চাপ অনুভৱ কৰি হাস্পতালত ভৰ্তি হয় অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ ৷ মুম্বাইৰ ব্ৰীচ্ছ কেণ্ডি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল অভিনেতাজনক (Dharmendra latest news) ৷