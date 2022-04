বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লোকেৰে ভৰি পৰিছে ডিব্ৰুগড় চহৰ ।

প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অসম ভ্ৰমণৰ সময়তে আপৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল ৰাজপথ (AAP protest in Dishpur)। মূল্যবৃদ্ধিৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ । ইন্ধনকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী মূল্যবৃদ্ধি ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা চৰকাৰখনক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা । আৰক্ষীৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হতাহতি ।

এজাক বৰষুণতে বুৰ গ’ল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মনছাংগন পথৰ প্ৰায় পাঁচশ মিটাৰ অংশ (Artificial flood in Karimganj) ৷ বন্ধ হৈ পৰিছে প্ৰায় 32 হাজাৰ লোকৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা ৷

ছিংগাপুৰৰ এখন আদালতে দুই ভাৰতীয় মূলৰ লোকক নিক্ষেপ কৰিছে কাৰাগাৰলৈ (Singapore court sent two Indian origin men to jail) ।

লালু প্ৰসাদ যাদৱক আজি কাৰাগাৰৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হ'ব (Lalu Prasad Yadav Will be released from jail) । ২২ এপ্ৰিলত ঝাৰখণ্ড উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেওঁক জামিন প্ৰদান কৰে । মুকলিৰ পাছতে লালু প্ৰসাদ যাদৱে ৩০ এপ্ৰিলত পাটনাত উপস্থিত হ'ব ।

এদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়ে বৃহস্পতিবাৰে অসমত উপস্থিত হৈছে (Prime Minister Narendra Modi visits Assam) ।

বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতীয় নৌ সেনাৰ কমাণ্ডাৰ সন্মিলন (Naval Commanders Conference 2022) । এই সন্মিলনত ভাগ ল'ব দেশৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে । নৌ সেনাৰ বিভিন্ন সফলতা, কাৰ্য-কলাপ, ভৱিষ্যতৰ পৰিকল্পনা আদিৰ বিষয়ে এই সন্মিলনত আলোচনা কৰা হ'ব ।

ছবিৰ প্ৰচাৰৰ বাবে অসমৰ বিভিন্ন ঠাই ঘূৰি ফূৰিছে অসমীয়া ছবি জগতৰ দুই তাৰকা প্ৰস্তুতি পৰাশৰ আৰু অৰূপ বৈশ্যই ৷ ৰাইজৰ বিপুল সঁহাৰি দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে দুয়ো (New Assamese Film Ganga) গৰাকী অভিনেতা-অভিনেত্ৰী ৷

বৰপেটাবাসীয়ে বুধবাৰে উদযাপন কৰে আবতৰীয়া দীপাৱলী ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক ৰাজ্যলৈ আদৰণি জনাই(PM Modi to visit Assam) এহাজাৰ গছি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰা হয় বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হাস্পতাল তথা কেঞ্চাৰ হাস্পতাল চৌহদত ৷ বৰপেটা মেডিকেল কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ তৎপৰতাত এই কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় ৷