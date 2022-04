হ্ৰাস পাব পাৰে পেট্ৰ’ল-ডিজেলৰ মূল্য ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোডীয়ে ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ বাবে লৈছে বিশেষ পদক্ষেপ ৷ ৰাজ্য চৰকাৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ৷

আপলৈ ধাৱমান হৈছে ৰাজ্যৰ শতাধিক ৰাইজ (Joining in AAP in Nalbari) ৷ বাদ পৰি ৰোৱা আন ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য তথা কৰ্মী ৷ মঙলবাৰে নলবাৰীৰ ৰাইজৰ দল আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ শতাধিক সদস্যই সমূহীয়াভাৱে পদত্যাগ কৰি যোগদান কৰে আম আদমী পাৰ্টীত (AAP Joining program in Nalbari) ৷

28 এপ্ৰিলত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডী আহিব অসমলৈ আৰু ৰাজ্যৰ কেইবাখনো কেন্সাৰ হাস্পতাল উদ্বোধন কৰিব (PM Modi's Assam visit) ৷

বৰপেটাত মঙলবাৰে চিপিআইএমৰ বৰপেটা জিলা সমিতিয়ে সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰীক উদ্দেশ্যি কৰা এটা টুইটক লৈ গুজৰাটৰ বিধায়ক জিগনেশ মেৱানীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা কাৰ্যক গৰিহণা দিয়ে(CPIM protests demanding release of Jignesh Mevani) বাওঁপন্থী দলটোৱে ৷

মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰক লৈ সামাজিক মাধ্যমত বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰা নয়নজ্যোতি বৰা ৰাইজৰ ৰোষত পৰিছে (Controversial Facebook post on Satradhikar) ৷

এবছৰত সাতটাকৈ নিৰ্বাচনত পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হোৱা কংগ্ৰেছ ক্ৰমাৎ শক্তিহীন (Congress position in Assam has weakened)। ৰাজ্যৰ বিৰোধী ৰাজনীতিৰ সমীকৰণ সলনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা ।

ৰঙালী বিহুৰ পৰম্পৰা ৰক্ষা কৰি এইবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ বিশিষ্ট তথা জ্যেষ্ঠ নাগৰিকসকললৈ বিশেষ উপহাৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ লগত সংগতি ৰাখি ২৬ এপ্ৰিলৰ পৰা ধেমাজিত অনুষ্ঠিত হৈছে কৃষকৰ অংশীদাৰিত্ব আমাৰ প্ৰাথমিকতা (Farmers' Partnership is our priority) শীৰ্ষক এক বিশেষ অনুষ্ঠানৰ । জিলাখনৰ ৩০০ৰো অধিক কৃষকৰ অংশগ্ৰহণ । অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ অংশগ্ৰহণ ।

প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছ বিধায়িকা বিস্মিতা গগৈয়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব (Former Congress MLA Bismita Gogoi to join BJP) । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সভাতে বিস্মিতা গগৈয়ে গেৰুৱা দলত যোগ দিয়াৰ চৰ্চা চলিছে ।

বহুজাতিক কোম্পানী এম বজাৰ(M Bazar) ৰ বিৰুদ্ধে এইবাৰ বোকাখাতত গৰজি উঠিছে জীপাল কৃষক-শ্ৰমিক সংঘ (Accused of violating labor policy by M Bazar) ৷