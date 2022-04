"পুষ্পা"ৰ প্ৰভাৱ বাৰুকৈয়ে পৰিছে একালৰ অভিনেত্ৰী তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাৰ ওপৰত ৷ সেয়ে নেত্ৰীগৰাকীয়ে য’তেই যায়, তাতেই পুষ্পাৰ কথা ক’বলৈ নাপাহৰে ৷

শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু ৰুক্মিণীৰ বিবাহ স্থানত বুধবাৰে পুৱা উপস্থিত হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

পুনৰ ৰোপৱে’ৰ প্ৰসংগ ৷ খানাপাৰাৰ পৰা লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আন্তৰ্জাতিক বিমান বন্দৰলৈ নিৰ্মাণ কৰিব ৰোপৱে’ ৷

আজিৰ দিনটোতে সংঘটিত হৈছিল বিশ্ব কঁপোৱা জালিয়ানৱালাবাগৰ গণহত্যা (Jallianwala Bagh massacre) ।

গৰমৰ বাবে ৰমজান মাহৰ ৰোজা সাধাৰণতে প্ৰত্যাহ্বানজনক হ'ব পাৰে । আমাৰ দেশৰ কিছুমান ৰাজ্যত এই সময়চোৱাত প্ৰচণ্ড গ্ৰীষ্মপ্ৰবাহ দেখিবলৈ পোৱা যায় । সেয়েহে এনে 5 বিধ খাদ্য গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়োৱা হৈছে (5 dietary tips to stay healthy during Ramzan), যিয়ে আপোনাক কৰি ৰাখিব সুস্থ আৰু সবল ।

ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ অভিযান চলি থকাৰ মাজতে ৰঙিয়াত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ (Drugs seized in Rangia) । ড্ৰাগছসহ আৰক্ষীয়ে আটক কৰে এটা সৰবৰাহকাৰীক । অধিক তথ্যৰ বাবে সৰবৰাহকাৰীটোক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে ডোবক আৰক্ষীয়ে ।

মঙলবাৰে মুছলপুৰত বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মৰ সংবাদমেল (Rakesh Brahma's press conference in Muslimpur) ৷ 2024 ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন(Lok Sabha election 2024)ত এইবাৰ কোকৰাঝাৰত ইউপিপিএলে দিব নিজাববীয়া প্ৰাৰ্থী ৷

ৰাজ্যৰ চাৰিওফালে ৰঙালী বিহুক লৈ আনন্দ-উল্লাহ (Rongali Bihu celebration in Assam)। আজি বাপতিসাহোন ৰঙালী বিহুৰ উৰুকা । উৰুকা উপলক্ষে মৰিগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক কৰদৈ বিলত ৰাজহুৱা মৎস্য চিকাৰ (Traditional fishing practices in Marigaon) |

বিহালীত নকল সোণ সহ আটক হৈছে এজন লোক(One arrested with fake gold in Bihali) ৷ লখিমপুৰৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখে আহি থকা এখন এল্ট’ বাহন (AS 07 T 1545) ৰ পৰা জব্দ প্ৰায় 50 কেজি সন্দেহযুক্ত নকল সোণ ৷

ত্ৰিপুৰাত উপস্থিত জল শক্তি আৰু জনজাতীয় পৰিক্ৰমা বিভাগৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী বিশ্বেশ্বৰ টুডু (Central minister Bishweswar Tudu in Tripura) ।