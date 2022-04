লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাই সোমবাৰে অসম বিধানসভাত ভাৰতীয় কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়ামেন্টেৰী এছ'চিয়েছনৰ (ICPA) অষ্টম সংখ্যক সন্মিলনৰ শুভাৰম্ভ কৰে (Lok Sabha Speaker inaugurates ICPA Conference in Guwahati)। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা এই সন্মিলনত ভাৰতবৰ্ষৰ ২২ খন ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ আৰু উপাধ্যক্ষই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷

অসমীয়া সাহিত্য় জগতলৈ আগবঢ়োৱা অনবদ্য অৱদানৰ বাবে কাব্যঋষি নীলমণি ফুকন(Nilamoni Phukan selected for Jnanpith award 2022) লৈ আগবঢ়োৱা হৈছে জ্ঞানপীঠ বঁটা ।

অৰুণাচল প্ৰদেশত অচিৰেই অৱসান ঘটিব জনসাধাৰণ আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ মাজৰ সংঘাত(Man-Animal conflict in Arunachal Pradesh) ।

আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জ’ বাইডেন আৰু ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীৰ মাজত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব ভাৰ্চুৱেল বৈঠক(PM Modi to hold virtual interaction with US President) ৷

ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বৃহৎ পদক্ষেপ গ্ৰহণ ৷ ৰাজ্যখনৰ 58 টা গ্ৰাম্য উন্নয়ন খণ্ডৰ অধীনৰ বজাৰ এলেকাত সৌৰ শক্তি চালিত বৈদ্যুতিক খুঁটা স্থাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত(Tripura Govt to install more than 15k solar lights) লৈছে চৰকাৰে ৷ ত্ৰিপুৰাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী জিষ্ণু দেৱ বাৰ্মাই ঘোষণা কৰে এই কথা ৷

ত্ৰিপুৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ে(Tripura High Court) ৰাজ্য চৰকাৰৰ লগতে অন্যান্য পৌৰ নিগমসমূহক তাৎক্ষণিকভাৱে পঞ্জীয়ন নকৰা ৰিক্সাসমূহৰ চলাচলত বাধা আৰোপ কৰাৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে(Tripura High Court orders ban on unregistered rickshaws) ।

বৰপেটাত দুদিনত দুখনকৈ এনফিল্ড বুলেট লৈ উধাও চোৰ ৷ অবশেষত বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিল দুই মটৰ চাইকেল চোৰ ৷ চোৰ দুটাৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ দুখনকৈ চুৰি হোৱা এনফিল্ড বুলেট(Barpeta Police arrested two thieves with bikes) ৷

শিৱসাগৰক বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ পণ লৈছে কেন্দ্ৰীয় পুৰাতত্ব বিভাগে । যাৰ বাবে বিভিন্ন সময়ত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে দৌললৈ উৎসৰ্গা কৰা শিৱ লিংগ, ত্ৰিশূল, ফনা, বৃষভ ইত্যাদি উভালি বাহিৰ কৰি দিয়া হৈছে দৌলৰ গৰ্ভগৃহৰ পৰা ।

দুৱাৰ দলিত হেঁপাৰ ৰঙালী (Rangali bihu in Assam) ৷ ব্যস্ততা বাঢ়িছে চহা কৃষকৰ ৷ পৰম্পৰা ৰক্ষাৰ বাবে আপোন গৰু হালৰ বাবে ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে মৰাপাট আৰু তৰাৰ পঘা নিৰ্মাণত ব্যস্ত হৈ পৰিছে গাঁৱৰ একাংশ কৃষক (Farmers are busy making pagaha for rangali bihu) ৷ চাওক আমাৰ এই সন্দৰ্ভত এটি প্ৰতিবেদন...

শেহতীয়াকৈ প্ৰায় প্ৰতিদিনেই আলফা (স্বাঃ) লৈ ধাৱমান হৈছে অসমীয়া যুৱক (Assamese youth joining ULFA I) । এইবাৰ বৰপেটা আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে আলফাত যোগদানৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা এজন যুৱক ৷ আটকাধীন যুৱকজনৰ নাম মিংকুল আলী ৷