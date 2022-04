মঙলবাৰে বৰপেটাৰোড পৌৰসভাৰ নৱ নিৰ্বাচিত পৌৰপতি, উপ পৌৰপতিৰ লগতে ৱাৰ্ড সদস্যসকলক ৰাজহুৱা সম্বৰ্ধনা জনোৱা হয় ৷ এই সম্বৰ্ধনা সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ কেইবাটাও ভিন্ন প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়ে ৷

অহা ৯ এপ্ৰিলৰ পৰা দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমত পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব কমনৱেল্থ পাৰ্লিয়ামেন্টেৰী এছ'চিয়েছনৰ সন্মিলন (Assam to host Commonwealth Parliamentary Association summit)। অসম বিধানসভাৰ চৌহদত বিশ্বৰ ৪০ খন দেশৰ প্ৰতিনিধিৰ উপস্থিতিত লোকসভাৰ অধ্যক্ষই উদ্বোধন কৰিব সন্মিলনৰ । ১১ আৰু ১২ এপ্ৰিলত অসম বিধানসভাত অনুষ্ঠিত হ'ব ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ৰাজ্যৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ আৰু প্ৰধান সচিবসকলৰ সন্মিলন ।

বুধবাৰে হোজাইৰ ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত উপস্থিত হয় অসমৰ ৰাজ্যপাল তথা ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ আচাৰ্য অধ্যাপক জগদীশ মুখী (Assam Governor visits Rabindranath Tagore University) ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ নৱনিৰ্মিত ঋদ্ধি ভৱনটিৰ উদ্বোধন কৰে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে (Assam Governor visits Hojai) ৷ ইফালে ৰাজ্যপালগৰাকীক সংগ দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচার্য অমলেন্দু চক্ৰৱৰ্তীয়ে ৷ বিশ্ববিদ্যালয়খনত ৰাজ্যপাল উপস্থিত হোৱাত একপ্ৰকাৰে উৎফুল্লিত হৈ পৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৷

চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰিত আলফাৰ লগত জড়িত থকাৰ সন্দেহত আটকাধীন সুৰজ গগৈ আৰক্ষীৰে হোৱা এনকাউণ্টাৰত আহত হৈছিল (Assam police Encounter in Charaideo)। পৰৱৰ্তী সময়ত গুলীবিদ্ধ সুৰজ গগৈক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত ৷ চিকিৎসাধীন হৈ থকা অৱস্থাত প্ৰচণ্ড জ্বৰ আৰু মূৰৰ বিষত ভুগি অৱশেষত মঙলবাৰে নিশা মৃত্যুক আকোৱালি ললে সুৰজ গগৈয়ে (Encountered youth dies at AMC)৷

মহানগৰীৰ জল সংকটৰ সমস্যা সৰ্বজনবিদিত (Drinking water crisis)৷ পিছে আছে গৰু, নাবায় হাল ৷ কোটি টকীয়া পানী যোগান আঁচনি থকাৰ পিছতো মহানগৰবাসী বঞ্চিত হ’বলগীয়া হৈছে বিশুদ্ধ খোৱাপানী লাভৰ পৰা ৷ তেনে এখন আঁচনি হৈছে 40-50 বছৰীয়া পুৰণি খাৰঘূলিৰ সাতপুখুৰী পানী যোগান আঁচনি ৷ মেৰামতিৰ অভাৱত পানী যোগান আঁচনিখনৰ অধীনত থকা পানী টেংকিটোৰ বেৰত ফাঁট মেলাত দৈনিক অপচয় ঘটিছে হাজাৰ হাজাৰ লিটাৰ পানীৰ (Wastage of water at Satpukhuri water supply project)৷

অস্বাভাৱিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ (Water level increasing in Brahmaputra) ৷ যাৰ বাবে অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱা (Majuli and Nimati ferry service stopped) ৷ কেৱল মাজুলী-নিমাতী ফেৰী সেৱাই নহয় জিলা প্ৰশাসনে পৰৱৰ্তী নিৰ্দেশ নিদিয়া পৰ্যন্ত বন্ধ থাকিব নিমাতী-কমলাবাৰী আৰু অন্যান্য ফেৰী সেৱাও ৷

বুধবাৰে গঠন কৰা হ’ব লখিমপুৰ পৌৰসভা(Lakhimpur municipal Board will form on Wednesday) ৷ তাৰ পূৰ্বে নাটকীয়ভাৱে পট পৰিৱৰ্তন ঘটিছে পৌৰসভাখনত ৷ এগৰাকী নিৰ্দলীয় ৱাৰ্ড সদস্যাৰ লগতে এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ ৱাৰ্ড সদস্যাই যোগদান কৰিছে বিজেপিত(Two ward member joins BJP) ৷ ইয়াৰ লগতে অন্যান্য 50 গৰাকী আন দলৰ সদস্যই গেৰুৱা দলটোত যোগদান কৰে ৷

বুধবাৰে পুনৰ ৮০ পইটাকৈ বৃদ্ধি পেট্ৰ'ল আৰু ডিজেলৰ মূল্য (Fuel price hike) । যোৱা ১৪ দিন ধৰি একেৰাহে বাঢ়ি আছে পেট্ৰ'ল-ডিজেলৰ মূল্য । যোৱা ১৪ দিনত দেশত ১০ টকা বৃদ্ধি পালে ইন্ধনৰ মূল্য । ১০০ টকা হোৱাৰ দিশে ডিজেলৰ মূল্য ।

সোমবাৰে হঠাৎ অসুস্থতাত ভোগে ৮০ বছৰীয়া ত্ৰিপুৰাৰ ৰাজ্যপাল সত্যদেও নাৰায়ণ আৰ্যই । মঙলবাৰে তেওঁক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে কলকাতালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় (Tripura Governor transferred to Kolkata for better treatment)। ৰাজ্যপালৰ স্বাস্থ্যৰ বুজ ল'বলৈ হাস্পতালত মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেৱ ।

গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ ৬০ টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত জাতীয় পৰিষদে ২৬ টা ৱাৰ্ডত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিছে (Guwahati Municipal Corporation election 2022)৷ তাৰে এগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাত ২৫ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক লৈ নিৰ্বাচনী ৰণত অৱতীৰ্ণ হৈছে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দলটো ৷ মঙলবাৰৰ পৰা ঘৰে ঘৰে গৈ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদে ৷