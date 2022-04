প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীক প্ৰদান কৰা হৈছে হত্যাৰ ভাবুকি ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় তদন্তকাৰী সংস্থা NIAয়ে লাভ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী গৰাকীক হত্যাৰ ভাবুকিভৰা এক ই-মেইল (Mail to NIA threatening to kill Prime Minister Narendra Modi) ৷

এটা ভিডিঅ’ ক্লিপক লৈ ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ অডিঅ’ ক্লিপটোত এগৰাকী অনা অসমীয়া লোকে অশ্ৰাব্য গালি গালাছ কৰিছে অসম আৰু অসমীয়াক ! ঘটনা সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কেইবাটাও দল সংগঠনৰ ৷

এ আই ইউ ডি এফৰ ৫ বিধায়কে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰাৰ অভিযোগ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ (AIUDF MLAs met the Chief Minister at his house)। এই অভিযোগক নাকচ কৰি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই এয়া মিছা প্ৰচাৰ বুলি মন্তব্য কৰিছে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে এয়া মানসিক বিকাৰগ্ৰস্তৰ পৰিচয় । মনজিৎ মহন্ত আৰু ভূপেন বৰাই এই অভিযোগ প্ৰমাণ কৰক অন্যথা মানহানিৰ গোচৰ তৰাৰ হুংকাৰ দিছে পীযুষ হাজৰিকাই ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পাছতে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদক দলৰ পৰা নিলম্বন (MLA Siddique Ahmed suspended from Congress)। নিলম্বনৰ পাছতে কেইবাটাও বিস্ফোৰণ বিধায়কগৰাকীৰ ।

বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা বৃদ্ধি হ’ল টোল কৰৰ পৰিমাণ (Increase in toll tax amount) ৷ ৰাজ্যবাসীক মূল্যবৃদ্ধিয়ে জুৰুলা কৰাৰ মাজতেই এইবাৰ টোলগেটৰ কৰ বৃদ্ধি কৰি জনতাৰ ওপৰত মাধমাৰ সোধাইছে চৰকাৰে । সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা ব্য ক্ত কৰিছে গুৱাহাটী ৰঙিয়া দৰংগা পৰিবহণ সন্থাৰ বিষয় ববীয়াসকলে ৷

মাজুলী-যোৰহাট সংযোগী দলঙৰ নিৰ্মাণ (Construction of Jorhat Majuli bridge) চলি থকাৰ মাজতেই মাজুলীলৈ আহিছে অন্য এক সুখৰ বতৰা ৷

AIUDF ৰ বিধায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বাসগৃহলৈ যোৱাৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰমাণ আছে ৷ AIUDF আৰু বিজেপিৰ কথাৰ কোনো ঠিক নাই ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই মন্তব্য কৰে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ মুখপাত্ৰ মনজিৎ মহন্তই ৷

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত(Rajya Sabha Election Result 2022) কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শশীকান্ত দাস আৰু বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদৰ ভূমিকাত সৰৱ লৈ পৰিছে দলটোৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ লগতে বিভিন্ন জিলা কমিটিৰ নেতা-কৰ্মী ৷ বিধায়ক দুগৰাকীৰ পদ খাৰিজৰ দাবীত শুকুৰবাৰে মুণ্ডন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে লখিমপুৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সম্পাদক ৰাতুল বৰাই ৷

১ এপ্ৰিলৰ পৰা ১৯ কিলোগ্ৰামৰ বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰত ২৫০ টকাকৈ বৃদ্ধি পালে (Commercial LPG cylinder price hike)। এতিয়াৰে পৰা একোটা চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য হ'ব ২,২৫৩ টকা অৱশ্যে, ঘৰুৱা গেছ চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য বৃদ্ধি হোৱা নাই ।

ৰাজ্যসভাৰ দুয়োখন আসনতে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা আৰু মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে জয়লাভ কৰে । বিজেপিয়ে এই নিৰ্বাচনত কেৱল জয়লাভ কৰাই নহয়, বিৰোধীকো একপ্ৰকাৰ থান বান কৰি পেলালে (BJP succeed to break opposition unity)৷ 2020 চনৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছ-এ আই ইউ ডি এফ উভয়েই সমৰ্থন আগবঢ়াইছিল অজিত কুমাৰ ভূঞাক ৷ কিন্তু এইবাৰ পৰিলক্ষিত হ’ল সম্পূৰ্ণ ওলোটা এখন ছবি ৷ অভিযোগ প্ৰতিঅভিযোগেৰে এতিয়া নিজৰ মাজতেই খোৱা-কামোৰা লাগিছে বিৰোধীৰ |