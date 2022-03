অসম প্রদেশ কংগ্রেছ কমিটীৰ সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই কৰিমগঞ্জ (দক্ষিণ) সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদক তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হােৱাকৈ দলৰ প্রাথমিক সদস্যৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে(Congress Expelled Siddique Ahmed) । কংগ্ৰেছৰ দক্ষিণ কৰিমগঞ্জৰ বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ভোটদান কৰাৰ অভিযোগত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে দলৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা ছিদ্দিক আহমেদক নিলম্বন কৰে ।

ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এশগৰাকী ক্ষমতাশালী ভাৰতীয়ৰ তালিকাত (list of 100 most powerful Indians) ৩২ সংখ্যক স্থানত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৷ ২০২১ বৰ্ষৰ ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছৰ এই তালিকাত ড৹ শৰ্মাৰ স্থান আছিল ৬০ নম্বৰত । কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী, বহু কেইখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক চেৰ পেলাই এই স্থানত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷

AFSPA - এই আইনখনে নিৰাপত্তা বাহিনীক যিকোনো ঠাইতে অভিযান চলাবলৈ আৰু কোনো আগতীয়া ৱাৰেণ্ট অবিহনে যিকোনো লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যসমূহত অশান্ত পৰিস্থিতিৰ বাবে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ ক্ষমতা আইনখন প্ৰযোজ্য কৰা হৈছিল (Armed Forces maintain public order in disturbed areas) । কিন্তু সেনাবাহিনীয়ে এই আইনৰ জৰিয়তে কৰা ক্ষমতাৰ অপব্যৱহাৰৰ বাবে জনসাধাৰণৰ মনত ভয় আৰু সংশয়ৰো সৃষ্টি কৰিছে ।

বৃহস্পতিবাৰে বৰপেটাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক অমিতাভ সিনহাই সংবাদমেল যোগে বৰ্ণনা কৰিলে ৰিণিমা বেগম হত্যাকাণ্ডৰ প্ৰকৃত ৰহস্য (Rinima Begum murder case) ৷ লগতে আৰক্ষীয়ে আটক কৰা জুম্মা নামৰ লোকজনক নিৰ্দোষী বুলিও উল্লেক কৰিলে আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে ৷

ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাই বেলট পেপাৰত লিখিলে 'one' (congress loses vote of own MLAs )। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বুলি পৰিচিত কংগ্ৰেছী বিধায়ক ছিদ্দিক আহমেদে ইচ্ছাকৃতভাৱে তেওঁৰ ভোট বাতিল কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী জয়ৰ বাট মুকলি কৰি দিয়াৰ উত্থাপন হৈছে অভিযোগ ।

আজি ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন(Rajya Sabha Election 2022) ৷ ইতিমধ্যে শাসক-বিৰোধী সকলোৱে কৰিছে ভোটদান ৷ ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই প্ৰকাশ কৰিছে কৌশলী মন্তব্য(APCC president on Rajya Sabha election) ।

বিধানসভাৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী(Ex Assembly Speaker Hitendra Nath Goswami), বি পি এফৰ দুৰ্গাদাস বড়ো, বিজেপিৰ তিনিচুকীয়াৰ বিধায়ক সঞ্জয় কিষাণ আৰু বৰচলাৰ বিজেপি বিধায়ক গণেশ লিম্বুৰ বিৰুদ্ধে কংগ্ৰেছৰ পুলিং এজেণ্ট নুৰুল হুদাই ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ ওচৰত দাখিল কৰিছে অভিযোগ । ভোট প্ৰদান কৰি বেলট পেপাৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ অভিযোগ বিধায়ককেইগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ত ঘটাইছে বৃহৎ ৰদ-বদল (Changes in Assam state administration)। চৰকাৰে বুধবাৰে সন্ধিয়া এক নিৰ্দেশযোগে প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক শীৰ্ষ আমোলা-বিষয়াক ৰদবদল(Assam Govt reshuffles top bureaucrats) কৰে ৷

Rajya Sabha Election 2022 : সদলবলে ভোট দিবলৈ আহিল এ আই ইউ ডি এফ বাহিনী

বৃহস্পতিবাৰে পুৱা 9 বজাৰ পৰা অনুষ্ঠিত ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ (Rajya Sabha Election 2022) ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ আবেলি 4 বজাত সামৰণি পৰিব ৷ কিন্তু ইতিমধ্যে সমাপ্ত হৈছে এই ভোটগ্ৰহণ ৷ এ আই ইউ ডি এফৰ বিধায়কসকলে সদলবলে ভোটদান(AIUDF casts their votes in Rajya Sabha Election) কৰা দেখা যায় ৷

কেজৰিৱালক চৰ্তবিহীন ক্ষমা বিচাৰিবলৈ দাবী জনাইছে বিজেপি যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি তথা বেংগালুৰুৰ সাংসদ তেজস্বী সূৰ্যই (Tejasvi Surya Demand unconditional apology from Kejriwal) । 'দ্য কাশ্মীৰ ফাইলছ' আৰু কাশ্মীৰী পণ্ডিতসমূহৰ ওপৰত কৰা মন্তব্যৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰি কেজৰিৱালৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত বিজেপি যুৱ মৰ্চাই প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । কেজৰিৱালে ক্ষমা নিবিচৰালৈকে এই প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিব বিজেপি যুৱ মৰ্চাই ।