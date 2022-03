মাৰ্ঘেৰিটাবাসীৰ বাবে সুখবৰ ৷ প্ৰায় দুবছৰৰ পিছত পুনৰ মুকলি উত্তৰ-পূৱ কয়লাক্ষেত্ৰ ৷ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত কয়লাক্ষেত্ৰখন মুকলি (North East coal field reopened after two years) কৰে কেন্দ্ৰীয় কয়লা তথা খনি দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে ৷

হাতত চিন্ন মস্তক লৈ থানাত এজন মানুহ, তেজেৰে লুতুৰি পুতুৰি শৰীৰ ৷ দুচকু জ্বলি আছে ৰঙা অঙঠাৰ দৰে ৷ এনে দৃশ্য কল্পনা কৰি আপুনিও হয়তো শংকিত হৈ পৰিব ৷ কিন্তু কাল্পনিক নহয়, বাস্তৱত সংঘটিত হৈছে তেনে ঘটনা ৷

অৰুণাচলৰ নামটকত মাৰণাস্ত্ৰ সহ NSCN(IM) ৰ দুজন নাবালক সদস্য আটক (NSCN IM member arrested in namtok) ৷

নিমাতী-মাজুলীৰ মাজত অৱশেষত বন্ধ হ’ল বিভাগীয় ফেৰী সেৱা (Departmental ferry service suspended in Majuli) ৷

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত বিস্তৰ ক্ষতি । নগাঁৱৰ ছয়খনকৈ ব্য়ৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানত অগ্নিকাণ্ড । জুইত জাহ গ'ল লক্ষাধিক টকাৰ সা-সম্পত্তি (Massive fire at Rupahi) ।

মাদ্ৰাছা বন্ধৰ বিতৰ্কই (Madrasa closure controversy in Tripura) উত্তাল কৰি তুলিছে ত্ৰিপুৰা । বিধানসভাৰ মজিয়াত মাদ্ৰাছা বন্ধৰ দাবী জনোৱা বিজেপি বিধায়কক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছে চিপিআই(এম) দলে । বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ সকলো ধৰ্মনিৰপেক্ষ ব্যক্তিক ওলাই আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে চিপিআই(এম) দলে ।

বিধায়ক শূন্য হৈ আছে ত্ৰিপুৰাৰ চাৰিটাকৈ বিধানসভা সমষ্টি । যাৰ বাবে ত্ৰিপুৰাত উপ-নিৰ্বাচনক (Tripura by election 2022) লৈ বিশেষ তৎপৰতা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । কংগ্ৰেছৰ ঘোষণা আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰতিদ্বন্দিতা আগবঢ়াব দলটোৱে ।

আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান চলাচলৰ বাবে সাজু হৈছে ভাৰত ৷ দেওবাৰৰে পৰা ভাৰতত এই সেৱা নিয়মিত ৰূপত আৰম্ভ কৰা হ’ব (Regular international flights start from today) ৷ ক’ভিড 19 ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত প্ৰায় দুবছৰীয়া বিৰতিৰ মূৰত 40 খন দেশক সংযুক্ত কৰিবলৈ সৰ্বতোপ্ৰকাৰে সাজু হৈ পৰিছে 60 খনকৈ বিমান ৷ এই বিমানসমূহে সংযুক্ত কৰিব মৰিচাছ, মালয়েছিয়া, থাইলেণ্ড, তুৰস্ক, আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ আৰু ইৰাকৰ দৰে দেশক ৷

সোমবাৰে অৰ্থাৎ কাইলৈ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে গোৱাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰূপে শপত ল’ব প্ৰমোদ সাৱন্তে (Pramod Sawant to take oath as Goa CM)। প্ৰমোদ সাৱন্তৰ এই দ্বিতীয় ৰাজ অভিষেকৰ বাবে চলিছে বিশাল আয়োজন । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্তবিশ্ব শৰ্মাও আজি বিয়লি গুৱাহাটীৰ পৰা উৰা মাৰিব গোৱা অভিমুখে (Himanta Biswa Sarma to visit Goa)।

ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে ত্ৰিপুৰাক ড্ৰাগছ সৰবৰাহৰ মূল কেন্দ্ৰত পৰিণত কৰিছে (BJP allegedly turns Tripura into a hotbed of drugs) ৷ ত্ৰিপুৰাৰ একাংশ মন্ত্ৰী-বিধায়কো এই অবৈধ জড়িত হৈ আছে ড্ৰাগছ সৰবৰাহত ৷ এই অভিযোগ ত্ৰিপুৰা তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ আহ্বায়ক সুবল ভৌমিকৰ ৷ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ হস্তক্ষেপ দাবী ৷