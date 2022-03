শাসক পক্ষই হৰ্ছ ট্ৰেডিং চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি সোমবাৰে বিধানসভাৰ বাহিৰ-ভিতৰ উত্তপ্ত কৰি তোলে বিৰোধী বিধায়কসকলে (Oppositions parties protest in Assam assembly) ৷

কি শাসক, কি বিৰোধী ৷ এতিয়া সন্মুখত লক্ষ্য মাথো দুটা ৷ সেয়া হৈছে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন আৰু গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচন (GMC elections 2022) ৷

সাগৰপৃষ্ঠৰ পৰা 21,312 ফুট উচ্চতাত মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ কেম্প 2 ত চাহ পাৰ্টি অনুষ্ঠিত কৰি গীনিজ বুক অৱ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত নাম সন্নিবিষ্ট কৰিছে পৰ্বতাৰোহীৰ এটা দলে(Climbers hold world's highest tea party on Everest) ৷

চাৰিদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ডংকামোকামৰ ডংকাচাৰপʼত অনুষ্ঠিত হʼবলগীয়া কাৰ্বি লাম্মেত আমেই(কাৰ্বি সাহিত্য সভা)ৰ ত্ৰিংশতিতম অধিৱেশনৰ ব্যাপক প্ৰস্তুতি(Preparation of annual conference of Karbi Lammet Amei) ৷

পুনৰ ৰাজ্যত সংঘটিত হৈছে গণপ্ৰহাৰৰ ঘটনা । চামগুৰিৰ বৰদলত দেওবাৰে নিশা গণপ্ৰহাৰৰ ফলত মৃত্যু হয় এজন লোকৰ(One killed in mob attack in Nagaon) । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত ৷

ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন (Rajya Sabha Election 2022) ৰ মনোনয়ন দাখিলৰ সোমবাৰে অন্তিম দিন ৷ দলে-বলে মনোনয়ন দাখিল কৰিলে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰিপুণ বৰাই (Ripun Bora files Nomination for Rajya Sabha election) ৷

নলবাৰীৰ সীমামূৰীয়া এটা বৃহত্তৰ অঞ্চল হৈছে বৰক্ষেত্ৰী ৷ বৰক্ষেত্ৰীৰ চৰাঞ্চলৰ লোকসকল আজিও প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ বিশেষকৈ স্বাস্থ্য খণ্ডৰ সুবিধা লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এইসকল লোক (No Proper medical facilities in Barkhetri) ৷ সেই সন্দৰ্ভত আগবঢ়োৱা হৈছে এই প্ৰতিবেদন ৷

লখিমপুৰৰ বৰমূৰীয়াৰ গুণজিৎ বৰুৱাৰ বাসগৃহত সংঘটিত চুৰিকাণ্ড (Burglary in Lakhimpur) ৷ গৃহস্থ শুই থকা অৱস্থাতে মূল্যবান সামগ্ৰী লুটি নিয়ে চোৰে ৷

দেওবাৰে নিশা ৰাজ্যৰ দুটাকৈ স্থানত সংঘটিত হয় দুটা ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড(Fire breaks out in different places of Assam) ৷ সোণাৰিত অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই অগ্নিসংযোগ কৰাৰ বিপৰীতে বঙাইগাঁৱত শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত হয় এই অগ্নিকাণ্ড ৷ জুইত তিনিটাকৈ বাসগৃহৰ লগতে এখন বলেৰ' পিক আপ বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত হয় ৷

ত্ৰিপুৰা ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্যে যাব যোগী আদিত্য নাথ (Yogi Aditiyanath to visit Tripura soon)৷ কেৱল যোগী আদিত্য নাথেই নহয় শেহতীয়াকৈ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱা গোৱা আৰু মণিপুৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও মা ত্ৰিপুৰাসুন্দৰীৰ ভূমিত পদাৰ্পন কৰিব বুলি জনাইছে ত্ৰিপুৰাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিপ্লৱ কুমাৰ দেবে ৷