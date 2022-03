বিহুৰ বতৰতে অসমলৈ আহিব প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী (PM Modi to visit Assam)। তেজপুৰৰ সমীপৰ বিহগুৰিত নিৰ্মাণ হৈ থকা কেঞ্চাৰ হাস্পতাল উদ্বোধন কৰিব প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।

সুখৰ সংসাৰ গঢ়াৰ সপোন আছিল বাছিৰণৰ ৷ কিন্তু দাতাই দিলেও, বিধাতাই নিদিয়ে ৷ বাছিৰণৰ ক্ষেত্ৰতো যেন সেয়াই হ’ল ৷ আচলতে বাছিৰণ কোন, কি হ’ল বাছিৰণৰ ক্ষেত্ৰত সেয়া জানিবলৈ চাওক এই প্ৰতিবেদন ৷

বৰপেটা সত্ৰত শ্ৰীশ্ৰীকৃষ্ণৰ দৌল মহোৎসৱৰ আজিৰে পৰা আৰম্ভ ভৰ দৌল(Barpeta Satra Bhor Deul) ৷ সত্ৰৰ বুঢ়াসত্ৰীয়াৰ অসুস্থতাৰ বাবে ডেকাসত্ৰীয়াই ফাকুগুৰি ছটিয়াই গোসাঁইক জনালে সেৱা ৷

খোৱাঙৰ দীঘলীয়াহোলাৰ বুঢ়ীদিহিং নদীত অবৈধ বালি খনন অব্যাহত ৷ অবৈধ বালি মহল বন্ধ কৰিবলৈ গৈ বন বিভাগৰ লোক বালি মাফিয়াৰ ওচৰত অপদস্থ হোৱাৰ অভিযোগ (Humiliating forest workers by Sand mafia) উত্থাপন ৷ ঘটনা সন্দৰ্ভত নীৰৱ ভূমিকা আৰক্ষীৰ ৷

শতবৰ্ষ গৰকা উত্তৰ ৰঙিয়া ৰাজহুৱা দৌল মহোৎসৱত পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে ৰঙৰ উৎসৱ হোলী উদযাপন (Holi celebration in Rangia) কৰা হৈছে ।

সমাগত ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনকলৈ সাজু হৈছে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলসমূহ(Political parties are gearing up for upcoming Rajya Sabha elections) ৷ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছ দলো ৷

বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ শেহতীয়া পৰাজয়ৰ পাছতে দলৰ ভিতৰচ'ৰাত দেখা গৈছে অসন্তুষ্টি । ইয়াৰ মাজতে বুধবাৰে G-23 নেতাসকল বৈঠকত মিলিত হয় (Congress G23 leaders meeting)। নেতাসকলে সামূহিক নেতৃত্বৰ আৰ্হি গ্ৰহণ কৰাৰ পৰামৰ্শ দিয়ে ।

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰৱঞ্চনা কৰাৰ অভিযোগ এগৰাকী শিক্ষকৰ বিৰুদ্ধে (Teacher alleged of corruption) । অভিযোগ অনুসৰি প্ৰায় ডেৰ বছৰ পূৰ্বে হালধীয়া এম ই মাদ্ৰাছাৰ বিজ্ঞান শিক্ষক ছামছুল আলমে নিজ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অভিভাৱকৰ পৰা ছাত্ৰ বৃত্তিৰ একাউণ্ট খুলি দিয়াৰ নামত ২০০ টকাকৈ সংগ্ৰহ কৰিছিল ।

আৰম্ভ হ’ল ত্ৰিপুৰা চৰকাৰৰ বাজেট অধিৱেশন (Budget session of Tripura assembly)। বুধবাৰে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ৰতন চক্ৰৱৰ্তীয়ে বাজেট অধিৱেশনৰ প্ৰস্তুতিৰ বুজ লয় ।

মহানগৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় নিশা সোণাপুৰ টোলগেটৰ পৰা বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ জব্দ কৰে । মণিপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে আহি থকা অৱস্থাত ড্ৰাগছ সহ দুই সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ।