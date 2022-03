11 মাৰ্চত মুক্তি লাভ কৰিছিল বিবেক অগ্নিহোত্ৰীৰ নৱতম ছবি দ্য কাশ্মীৰ ফাইল্ছে (The Kashmir Files) ৷ ছবিখন মুক্তিৰ পিছতে দেশজুৰি ব্যাপকভাৱে চৰ্চিত হৈছে ৷ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোডীয়েও (PM Modi praises The Kashmir Files movie) প্ৰশংসা কৰিছিল ছবিখন ৷

বৰ্তমানেও জিএমচিএইচৰ মৰ্গতে আছে বিকি আলীৰ মৃতদেহ ৷ বিকিৰ দেহত ৪ টা গুলীৰ চিন স্পষ্ট আছে ৷ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এই কথা সদৰী কৰে জিএমচিএইচৰ অধীক্ষক ডাঃ অভিজিৎ শৰ্মাই ৷

24 ঘন্টাৰ ভিতৰত দুঠাইত অসম আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰ (Two encounter within 24 hours in Assam)৷ গুৱাহাটীৰ পাচত ওদালগুৰিত ধৰ্ষণ অভিযুক্তলৈ আৰক্ষীৰ গুলী (Encounter in Udalguri)৷ নিহত ৰাজেশ মুণ্ডা নামৰ এজন লোক ৷

দেশৰ প্ৰথমগৰাকী চিডিএছ বিপিন ৰাৱাটৰ আজি জন্মদিন (Late CDS Bipin Rawat birthday)। সমগ্ৰ দেশজুৰি আজি স্মৰণ কৰা হৈছে ৰাৱাটক । বিগত বছৰত হেলিকপ্তাৰ দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু হৈছিল ৰাৱাটৰ । ১৯৭৮ চনৰ পৰা ২০২১ চনৰ ৮ ডিচেম্বৰৰ তেওঁৰ মৃত্যুৰ দিনটোলৈ একেৰাহে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়াইছিল ৰাৱাটে ।

চুবুৰীয়া ৰাজ্য নাগালেণ্ডৰ উপৰিও মেঘালয়, মিজোৰাম আৰু অৰুণাচলৰ সৈতে সুদীৰ্ঘ সময়জুৰি চলি আহিছে অসমৰ সীমা বিবাদ (Border dispute in Assam)। এয়া কোনো নতুন কথা নহয় । সময়ে সময়ে এই সীমা বিবাদে ৰক্তাক্ত ৰূপো ধাৰণ কৰিছে । চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ বেদখল সন্দৰ্ভত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা যি তথ্য দাঙি ধৰা হ'ল সেয়া অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।

জোনাইৰ মুৰ্কংচেলেক ৰে'ল ষ্টেচনৰ দুই নং প্লেটফৰ্মত মঙলবাৰে সন্ধিয়া সংঘটিত হয় এক নৃশংস হত্যাকাণ্ড (Brutal murder in Murkongselek railway station) । মুৰ্কংচেলেক ৰে'ল ষ্টেচনৰ দুই নং প্লেটফৰ্মত ৰক্তাক্ত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হয় এজন যুৱকৰ মৃতদেহ । অচিনাক্ত যুৱকজনক দুৰ্বৃত্তই চোকা অস্ত্ৰৰে ডিঙি কাটি হত্যা কৰি পেলায় থৈ যায় (Miscreant killed one person in Jonai) ।

দেশৰ ১২-১৪ বছৰ বয়সৰ কিশোৰ-কিশোৰীসকলক ক'ভিড প্ৰতিষেধক প্ৰদান (Corbevax for teenagers) । কিশোৰ-কিশোৰীসকলক প্ৰদান কৰা হৈছে কৰ্বেভেক্স প্ৰতিষেধক । ৬০ বছৰ উৰ্ধৰ সকলো লোকে এতিয়াৰে পৰা ল'ব পাৰিব বুষ্টাৰ পালি ।

হোজাইত আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত অচিৰে মুকলি কৰা হ’ব আজমল IAS একাডেমি (Ajmal IAS Academy) ৷ নিবনুৱা সমস্যা সমাধানৰ বাবে এই বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ আজমল ফাউণ্ডেশ্যনৰ ৷

অসমৰ অন্যতম ভূমিপুত্ৰ সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ পবিত্ৰ বাইথ' পূজাৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰতিবছৰে ফাগুনৰ অন্তিম দিনা আৰম্ভ কৰা হয় বিহু নমোৱা পৰ্ব (Kachari Bihu celebrate) ৷ সেই উদ্দেশ্যে মঙলবাৰে সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত ধেমাজিৰ গৰৈমাৰী বাইথ' মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আয়োজন কৰা হয় পবিত্ৰ বাইথ' পূজাৰ (Sonowal Kachari Bihu celebrate in Dhemaji) ৷

ভাৰতে আয়োজন কৰিব ৪৪ তম বিশ্ব দবা অলিম্পিয়াড ২০২২ ৰ (India to host 44th World Chess Olympiad 2022) ৷ ৰাছিয়াত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া সকলো প্ৰকাৰৰ ক্ৰীড়া প্ৰতিযোগিতাৰ পূৰ্বে নিৰ্ধাৰিত কাৰ্যসূচী ফেডাৰেশ্যনে বাতিল কৰাৰ পাছতেই এই সিদ্ধান্ত লয় ভাৰতে ৷ চেন্নাইত অনুষ্ঠিত হ’ব এই প্ৰতিযোগিতাৰ (Chess Olympiad in Chennai) ৷